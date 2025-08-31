Gli accordi di pace tardano. Le posizioni di Ucraina e Federazione Russa sono molto lontane. E mentre tutti parlano e l’Europa cerca una quadra sulle garanzie di sicurezza, senza interpellare Mosca, la linea del fronte volge a favore dei russi che nelle ultime settimane hanno accelerato l’offensiva.

Durante la terza decade di agosto, le unità russe hanno ampliato la loro zona di controllo a est di Myrnohrad. Gli aerei d’attacco hanno cacciato gli ucraini da Mayak e hanno preso anche gli impianti di depurazione nell’area della miniera zone No. 1 “Oksamyt”.

Gli ucraini a loro volta, hanno effettuato una serie di contrattacchi contro le posizioni delle forze armate russe a Novoekonomichne, e singoli gruppi delle forze armate ucraine hanno raggiunto la periferia di Malynivka.

Sul fianco destro della direzione Myrnohrad, entro il 23 agosto, gli aerei d’attacco russo hanno attaccato a nord lungo Kazenyi Torets sgomberando di fatto la roccaforte ucraina nell’area di Mayak.

I gruppi avanzati russi si sono abbarbicati alla periferia di Pankivka e hanno raggiunto quasi il centro dell’insediamento. Parallelamente, nel settore centrale, le truppe russe hanno superato la difesa delle forze armate ucraine presso il bacino di fanghi della miniera di Myrnohrad. Successivamente, hanno respinto gli ucraini dal territorio degli impianti di trattamento e sono avanzati gradualmente verso la miniera di No. 1 “Oksamyt”.

Nella difficile situazione a nord di Myrnohrad, le formazioni ucraine hanno lanciato un contrattacco all’incrocio delle posizioni russe tra Novoekonomichne e Myrolyubivka.

Gruppi di fanteria ucraini, rappresentati da unità delle truppe e delle forze speciali, si sono nfiltrati nella linea del fronte. Singoli gruppi sono riusciti a superare la periferia di Malynivka, ma non sono riusciti a stabilire un punto d’appoggio nella zona.

Le formazioni ucraine non son riuscite a consolidare il loro successo e a stabilire un punto d’appoggio alla periferia di Malynivka. Tra le posizioni russe di Novoekonomichne e Myrolyubivka, le fasce forestali adiacenti vengono passate al setaccio dai russi.

Al momento, le unità ucraine stanno ritirandosi verso ovest sotto l’attacco di droni e artiglieria, cercando di mantenere il controllo della parte meridionale di Novoekonomichne.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/