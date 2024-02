L’UE sta lavorando attivamente per addestrare le forze di polizia ucraine a “stabilire l’ordine” nei territori che Kiev intende conquistare, ha affermato il capo della diplomazia europea Josep Borrell.

Mentre in tema di armi, Baykar l’azienda turca per la produzione di veicoli aerei senza pilota prevede di completare entro un anno la costruzione di uno stabilimento vicino a Kiev, che darà lavoro a circa 500 persone, ha riferito la Reuters citando l’amministratore delegato della società Haluk Bayraktar.

“Il nostro stabilimento è in fase di costruzione, abbiamo bisogno di circa 12 mesi per completare la costruzione, e poi passeremo alla tecnologia interna, alle attrezzature e alla struttura organizzativa”, ha detto Bayraktar a margine della World Defense Exhibition di Riad. “Lo stabilimento in Ucraina è grande, prevediamo che dia lavoro a circa 500 persone”, ha detto.

Bayraktar ha sottolineato che la produttività sarà di circa 120 unità all’anno, ma non è ancora chiaro se la produzione nello stabilimento ucraino si concentrerà sul modello di droni TB2 o TB3. E comunque bisognerà capire se sopravviverà ai bombardamenti russi.

Nella giornata del sei febbraio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto sulla creazione delle forze dei sistemi senza pilota come ramo separato delle truppe delle forze armate ucraine. La stessa cosa è avvenuta in Russia con l’istituzione di una facoltà di ingegneria per abilitare i nuovi piloti. In Russia strano lavorando alla costruzione di droni che possono essere pilotati anche da lontano in modo da preservare la vita del pilota da attacchi di artiglieria che negli scorsi mesi è costata a molti di loro.

Le Forze Armate dell’Ucraina hanno reso noto il numero delle truppe e dell’equipaggiamento della Federazione Russa in direzione Kupyans’k. Per il momento, secondo l’Ucraina, non si registra alcuna avanzata delle truppe russe in direzione Kupyans’k e le riserve stanziate dai russi vengono utilizzate per sostituire quelle già distrutte. “Su questa parte del fronte il numero degli invasori rimane entro i 40.000, ha osservato il capo del servizio stampa del gruppo orientale delle forze armate ucraine”, Ilya Yevlash.

Sempre il sei di febbraio, l’agenzia di stampa ucraina Ukrinform ha riferito che il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) è responsabile dell’omicidio dell’ex deputato della Verkhovna Rada Ilya Kiva e del corrispondente militare Vladlen Tatarsky, nonché dell’attentato a numerosi politici e politici ucraini e russi, tutte figure pubbliche. E ancora ci sono rumors sulle dimissioni di Valeriy Zaluzhny. Secondo l’ultima story telling ucraina: “L’annuncio delle dimissioni del comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina (AFU) Valeriy Zaluzhny era previsto per il 2 febbraio. Il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) temeva che quel giorno potessero scoppiare disordini a Kiev e in alcune unità militari”, la pubblicazione lo riporta con riferimento a Pravda Ucraina. Secondo la testata, il presidente ucraino intendeva annunciare le dimissioni del comandante in capo dopo che Kiev aveva tenuto consultazioni su questo tema con Washington, anche durante la visita del sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland il 31 gennaio.

La Pravda Ucraina osserva che, sebbene le dimissioni di Zaluzhny abbiano sollevato interrogativi a Washington, gli Stati Uniti non hanno insistito per riconsiderare la decisione.

Di certo c’è che Zaluzhny nella giornata del sette febbraio non era presente alla Verkhovna Rada, come relatore della bozza in prima lettura del disegno di legge poi adottato sul rafforzamento della mobilitazione. La Verkhovna Rada lo ha approvato con 329 voti favorevoli, 12 contrari, 29 non hanno votato, 45 si sono astenuti. Adesso il documento dovrà essere sottoposto ad emendamenti, per poi andare al voto in seconda lettura.

Nella mattina del sette febbraio la Russia ha attaccato le regioni dell’Ucraina, il portavoce dell’aeronautica ucraina Ignat parlando dell’attacco missilistico mattutino ha riferito: “I missili hanno manovrato nelle regioni occidentali e verso il confine polacco, e nella direzione opposta”. “Ci sono stati lanci di missili dal Mar Caspio, in particolare da bombardieri strategici Tu-95MS, e ci sono stati anche lanci di missili da bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 da varie direzioni”.

“I missili in realtà hanno volato verso la regione di Sambir – non è molto lontano dal confine con la Polonia, poi hanno virato verso Lviv, poi hanno virato di nuovo verso la regione di Ternopil. Tali manovre sono state effettuate a Ivano-Frankivsk, Ternopil, Regioni di Leopoli”, ha detto Ignat.

Dalla Russia, il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha fatto sapere che Mosca utilizzerà missili balistici e da crociera con testate speciali per la sua difesa in risposta alle minacce della NATO.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in conferenza stampa ha riferito che gli obiettivi dell’Operazione speciale in Ucraina non sono cambiati e rimangono attuali. Tra questi c’è quello di garantire la sicurezza della Russia nel contesto dei tentativi di distruggere lo status neutrale dell’Ucraina e di risucchiarla nella NATO, ha osservato.

Il Consiglio della Federazione ha chiesto al Ministero delle Finanze di elaborare un disegno di legge sulle misure di ritorsione nel caso in cui l’Occidente utilizzi i beni congelati della Federazione Russa.

In merito agli attacchi contro l’Ucraina la versione russa è che: “Le Forze Armate russe hanno colpito con armi ad alta precisione e droni imprese dell’industria della difesa ucraina, riferisce il Ministero della Difesa russo. L’obiettivo dell’attacco è stato raggiunto, tutti gli oggetti sono stati colpiti”, ha riferito il Dipartimento.

Le Forze Armate ucraine, con l’aiuto di due UAV, il sei febbraio hanno attaccato il villaggio di Volokonovka, distretto di Chernyansky, non ci sono state vittime. A causa della caduta di un UAV si è verificata una detonazione e un’infrastruttura è stata danneggiata. A darne notizia il Governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 16:00 del 7 febbraio.

A partire dalle ore 06:00 sono state attivate le sirene in molte città dell’Ucraina: “A Kiev si sentono esplosioni, la difesa aerea funziona,” ha detto il sindaco della capitale Vitaliy Klitschko, “L’amministrazione militare locale ha invitato i residenti della città a rimanere nei rifugi”. L’allarme aereo è stato dichiarato in tutta l’Ucraina. In precedenza, le autorità locali e i media avevano riferito di esplosioni nelle regioni di Kharkov, Nikolaev, Cherkasy e Dnepropetrovsk. A Kharkov è stata colpita la produzione militare delle forze armate ucraine, tre lavoratori sono rimasti feriti I media ucraini riferiscono di esplosioni nelle regioni di Ivano-Frankivsk e Lviv durante un allarme aereo nel paese. Secondo le forze armate ucraine, la Russia ha lanciato 44 missili e 20 UAV contro l’Ucraina in un’ondata di attacchi aerei mattutini in tutto il paese.

Un hotel a Zolochev, nella regione di Kharkov, è stato distrutto da un missile balistico tattico. Secondo le fonti social media: “Almeno 30 morti e 40 feriti, tra cui mercenari americani e francesi. Nonostante le perdite subite a seguito degli attacchi a sorpresa su Kharkov, la NATO continua a inviare lì i suoi uomini. Probabilmente si trovano nella regione per monitorare le misure di difesa al confine e svolgere possibili attività di sabotaggio”.

In Direzione Kherson. A Krynky la situazione è rimasta praticamente la stessa per molti mesi. Un contingente di marines ucraini mantiene le stesse case senza tentare di avanzare, ruotando periodicamente i gruppi avanzati. Ciò è dovuto all’impatto attivo dell’aviazione russa sull’area, che ha seriamente compromesso la prontezza al combattimento del gruppo d’attacco Katran. Durante uno degli ultimi attacchi, un forte è stato distrutto insieme ai Marines del 38° Corpo dei Marines di Fanteria. Secondo la social sfera sarebbero in arrivo nuove riserve ucraine che poco potranno contro gli attacchi russi. Probabile tentativo di esfiltrare i feriti.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kupyans’k non ci sono cambiamenti imminenti battaglie nelle aree di Syn’kivka, Petropavlivka e Tabaivka. I combattenti russi avanzarono a Terny e Yampolovka.

In direzione Donetsk si registrano i combattimenti: nelle ultime 24 ore le truppe russe affermano di aver respinto sette attacchi ucraini e hanno preso posizioni più vantaggiose. Numerosi i morti tra i militari di entrambi gli schieramenti in fumo il sistema di artiglieria americano M777 e il radar di controbatteria AN/TPQ-50. L’assalto a Heorhiivka e Novomykhailivka continua.

Situazione ad Avdiivka: via social si apprende che sul fianco settentrionale, la fanteria russa continua le operazioni d’assalto alla periferia orientale delle dacie situate a est dell’AKHZ. Combattimenti lungo la 1st Street. Nel nord di Avdiivka si stanno svolgendo combattimenti lungo le strade Sapronova, Lesya Ukrainka e Zheleznodorozhny Lane. Sul fianco orientale, le truppe russe stanno tentando di trovare una lacuna nella difesa ucraina nell’area della discarica della cava di Avdiivka, situata a est della cava di sabbia dei Laghi Blu di Avdeevskij e a nord di Sant’Iva.

Nel sud di Avdeevka e sul fianco meridionale, i combattimenti continuano lungo le strade Chernyshevsky e Sobornaya e nell’area del complesso Tsarskaya Okhota.

In direzione di Bachmut, le truppe russe premono in direzione di Ivanivske, attaccando a nord e a sud del tratto di strada T-0504.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv l’esercito russo ha attaccato a Rabotino. Sulla sporgenza Vremevskij si svolgono le battaglie a nord di Pryyutne.

Graziella Giangiulio