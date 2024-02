ECOWAS. Riunione d’emergenza per la crisi in Senegal

I ministri degli Esteri dell’Africa occidentale hanno tenuto colloqui di emergenza giovedì 8 febbraio nella capitale della Nigeria, Abuja, per discutere della crisi politica in Senegal e delle controversie con i governanti militari in altri tre Stati membri.

La sessione straordinaria della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, Ecowas, fa seguito all’improvvisa decisione del presidente Macky Sall di rinviare le elezioni in Senegal, appena una settimana dopo che Burkina Faso, Mali e Niger avevano dichiarato che avrebbero lasciato l’Unione, riporta al Jazeera.

Il Consiglio di mediazione e sicurezza dell’Ecowas ha affermato che i ministri si sono riuniti per “discutere le attuali questioni politiche e di sicurezza nella regione”.

L’Ecowas ha esortato il Senegal, uno dei suoi stati membri più stabili, a tornare al suo calendario elettorale, ma è stata già messa in dubbio l’influenza dell’Unione sugli stati membri sempre più turbolenti.

Le turbolenze hanno anche messo in dubbio il ruolo più ampio del blocco, che esiste da quasi 50 anni, soprattutto dopo che il suo avvertimento sull’intervento militare in Niger lo scorso anno è svanito senza alcun segno che il presidente deposto del paese fosse vicino al reinsedio.

L’Ecowas è stata costituita nel maggio 1975 a Lagos. L’unico altro paese membro a ritirarsi prima d’ora è stata la Mauritania nel 2000.

I problemi del Senegal sono una “nuova crisi di cui l’Ecowas non ha bisogno (…) La sua impotenza di fronte alla situazione è evidente”, riporta Afp; la gestione da parte dell’Ecowas degli ultimi sconvolgimenti politici è attentamente monitorata.

Proteste sono scoppiate in Senegal questo fine settimana quando il presidente Sall ha annunciato che avrebbe rinviato il voto del 25 febbraio poche ore prima dell’inizio della campagna elettorale.

I legislatori hanno votato quasi all’unanimità a favore del rinvio lunedì sera, dopo che le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nell’aula e allontanato alcuni membri dell’opposizione, che non sono stati in grado di esprimere il proprio voto. In tutto il Paese, i cittadini hanno detto di essere sotto shock e di temere ciò che potrebbe accadere adesso.

Il giorno del voto parlamentare anche il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha bloccato l’internet mobile per motivi di sicurezza. “Cari clienti”, si legge nel messaggio dell’operatore telefonico Orange, “per decisione dello Stato, Internet mobile è sospeso da tutti gli operatori.”

Gli osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione per il fatto che uno dei membri più influenti e stabili della regione stesse stravolgendo le regole, scatenando violente proteste e sollevando preoccupazioni per le conseguenze a catena nella regione.

In una dichiarazione di martedì scorso, l’Ecowas ha messo in guardia il Senegal dal mettere a repentaglio “la pace e la stabilità” in tempi difficili per l’Africa occidentale. Ma non era chiaro cosa avrebbe fatto il blocco se il presidente Sall avesse sfidato il suo avvertimento.

Una delle armi a disposizione dell’Ecowas è l’imposizione di sanzioni commerciali, come ha fatto contro il Mali e il Niger in seguito ai recenti colpi di stato. Ma le sanzioni hanno colpito duramente i cittadini e i regimi militari restano in vigore.

Il mese scorso, Burkina Faso, Mali e Niger, già sospesi dall’Ecowas, hanno annunciato il loro ritiro congiunto, aggravando i problemi diplomatici del blocco.

«Penso che ci sia ancora tempo per fare marcia indietro… possiamo sederci a un tavolo e negoziare», ha detto l’ex primo Ministro maliano Moussa Mara, «Questo è ciò che desidero e faccio appello alle nostre autorità affinché facciano, soprattutto perché l’Ecowas ha affermato di essere disposta a trovare un percorso negoziato per andare avanti e l’Unione africana si è impegnata a mediare tali colloqui».

Gli esperti dicono anche che il Senegal è ancora molto lontano dalla fase in cui l’Ecowas potrebbe imporre sanzioni finanziarie.

Maddalena Ingrao

