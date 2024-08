MYANMAR. L’Opposizione vince, ma la democrazia perde in ogni modo 

Le forze di resistenza delle minoranze del Myanmar stanno espandendo le loro aree di controllo nel paese, in alcuni casi imponendo un rigido governo a vari gruppi etnici locali, poiché la mancanza di ideali democratici da parte delle forze getta un’ombra sulle speranze di stabilità nella regione.

Il Myanmar National Democratic Alliance Army, Mndaa, un gruppo etnicamente cinese, il 3 agosto ha rilasciato foto che mostrano che aveva occupato completamente un quartier generale militare regionale chiave a Lashio, nello stato di Shan, nel nord-est del paese.

Questa è stata la prima volta che l’esercito è stato cacciato da uno dei 14 quartier generali regionali del Myanmar.

“Le forze di sicurezza hanno ritirato le loro posizioni considerando la sicurezza delle aree attuali e la sicurezza delle persone”, ha affermato il generale Min Aung Hlaing, il capo militare del paese, in un discorso del 5 agosto, riconoscendo essenzialmente che Lashio era ora occupata dalle forze di resistenza.

Il Mndaa è composto principalmente da persone di etnia cinese Kokang e usa un dialetto cinese. È uno dei gruppi che hanno chiesto una rivolta simultanea contro l’esercito nell’ottobre 2023, insieme all’esercito di Arakan.

L’Mndaa ha attirato critiche internazionali per i processi pubblici e le esecuzioni che considera come avvertimenti e per la sua presunta coscrizione. A gennaio, ha riconquistato Laukkai, la capitale della zona autoamministrata di Kokang, dall’esercito del Myanmar.

Gli abitanti di Lashio, dove vivono molte persone dei gruppi etnici Shan e Bamar, sono in stato di massima allerta. Ci sono anche segnalazioni che l’MNDAA ha attaccato un ospedale a Lashio, causando molte vittime.

Anche l’United Wa State Army, un altro gruppo etnico cinese noto per la sua forza militare, è entrato a Lashio con l’obiettivo dichiarato di “sicurezza della base”. Ha mantenuto una posizione neutrale tra l’esercito nazionale e le forze di resistenza e si dice che sia influente nell’impedire che le tensioni si inaspriscano.

In mezzo alla crescente influenza cinese, l’esercito nazionale ha preso l’insolita decisione di pubblicare una versione sottotitolata in cinese del discorso di Min Aung Hlaing del 5 agosto. “Dobbiamo rendere immediatamente nota la nostra posizione in cinese”, ha affermato un alto funzionario militare.

Nello stato di Rakhine, sulla costa occidentale del Myanmar, l’esercito di Arakan è stato criticato per la sua persecuzione dei Rohingya, una minoranza apolide in gran parte musulmana trattata come immigrati clandestini.

Nella città di Maungdaw, nel Rakhine, vicino al vicino Bangladesh, i feroci combattimenti tra l’esercito di Arakan e l’esercito nazionale sono continuati da metà maggio. I resoconti locali affermano che le uccisioni e le coscrizioni dei Rohingya da parte dell’esercito di Arakan sono aumentate da agosto.

L’ala politica dell’esercito di Arakan ha replicato mercoledì scorso che l’esercito del Myanmar sta anche sfruttando le forze musulmane locali ed è coinvolto in omicidi e rapine.

Le Nazioni Unite e gli Stati Uniti hanno a lungo chiesto moderazione sia all’esercito nazionale che ai gruppi armati. L’esercito di Arakan ha accettato un cessate il fuoco temporaneo con l’esercito nel novembre 2022. Ma circa un anno dopo, si è allineato con l’Mndaa in una rivolta antimilitare e i combattimenti sono ripresi a Rakhine.

L’esercito di Arakan ha anche preso il controllo a giugno di un’area vicino a Ngapali Beach, che è popolare tra gli stranieri. Il gruppo ora controlla nove delle 17 township di Rakhine. I combattimenti continuano ad Ann, sede di un quartier generale regionale dell’esercito nazionale.

Shan e Rakhine sono località chiave nell’iniziativa infrastrutturale cinese Belt and Road. L’inviato speciale della Cina per gli affari asiatici, Deng Xijun, ha visitato la capitale del Myanmar, Naypyitaw, con breve preavviso, giovedì scorso e ha discusso della stabilità nell’area di confine con Min Aung Hlaing.

Sono diventati evidenti anche i conflitti tra gruppi armati nello Shan, con conseguente situazione in cui gli interessi delle minoranze etniche e dei paesi confinanti hanno la priorità sulla democratizzazione del Myanmar nel suo complesso.

Tommaso Dal Passo

