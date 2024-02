«Gli Stati Uniti non interferiranno nella possibile decisione delle autorità ucraine di licenziare il comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny», ha dichiarato l’assistente presidenziale americano per la sicurezza nazionale Jake Sullivan al canale televisivo CBS.

«Abbiamo chiarito che non interferiremo con questa particolare decisione. Lo abbiamo dichiarato direttamente alla parte ucraina», ha detto Sullivan, sottolineando che Washington considera le decisioni sul personale una questione esclusivamente delle autorità ucraine. «Questa non è una questione sulla quale le autorità statunitensi dovrebbero prendere questa o quella decisione. Pertanto, non interferiamo in queste decisioni relative al personale. Questo è il diritto sovrano dell’Ucraina e del presidente ucraino», ha osservato il funzionario USA.

Sullivan non ha risposto alla domanda della conduttrice televisiva Margaret Brennan su come le possibili dimissioni di Zaluzhny influenzerebbero la situazione al fronte.

Il sottosegretario americano per gli Acquisti e le attrezzature dell’esercito Douglas Bush ha affermato che entro la fine del 2024 gli Stati Uniti saranno in grado di produrre 70-80mila proiettili di artiglieria al mese, in particolare per “sostenere maggiormente l’Ucraina”.

Nonostante la decisone europea di stanziare 50 miliardi di euro a favore dell’Ucraina in quattro anni, ricordiamo che Kiev nel 2024, ha un deficit di bilancio previsto di 43,9 miliardi di dollari. Le autorità del paese prevedono di coprirne la maggior parte con l’aiuto degli alleati occidentali.

Il tredicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia prevede restrizioni per 200 persone e aziende russe che saranno soggette alle nuove sanzioni dell’UE, che dovrebbero essere pronte per il 24 febbraio, secondo anniversario dell’inizio dell’operazione militare in Ucraina, scrive la DPA. Il nuovo pacchetto prevede un “ampliamento significativo” dell’elenco delle persone e delle società sanzionate i cui beni nell’UE saranno congelati; le sanzioni includeranno le imprese “che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa”.

Le restrizioni alla circolazione dei diplomatici russi all’interno dell’UE potrebbero diventare parte del 13° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Federazione Russa, scrive l’edizione europea di Politico. Mentre si apprende da fonti social che l’alluminio russo non cadrà nelle sanzioni anche per volere dell’Italia che ne ha bisogno.

A Kiev a metà mese dovrebbe arrivare Emmanuel Macron per siglare tra glia altri un accordo sulla fornitura di aerei da combattimento Mirage 2000D da parte della Francia all’Ucraina.

Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov dovrebbe arrivare questa settimana a Parigi per concludere gli accordi con il suo omologo francese Sebastian Lecornu, e in particolare con la Direzione generale degli armamenti della DGA e gli industriali della difesa nel quadro del Comitato bilaterale sugli armamenti. Per preparare la visita, il capo di stato maggiore militare del presidente, Fabien Mandon, è volato a Kiev durante il fine settimana.

Entrambe le parti si sono date tempo fino all’8 febbraio per prepararsi alla visita del presidente francese e raggiungere finalmente un accordo sulla fornitura di aerei Mirage 2000D, e mentre il piano originale prevedeva il trasferimento di sei aerei, il loro numero è stato ora portato a 12. Questi velivoli potrebbero essere solo l’inizio, poiché l’aeronautica francese avrebbe ancora 52 velivoli Mirage 2000D riparabili che non utilizza più.

Mentre un accordo con la Germania che fornisce garanzie di sicurezza all’Ucraina dovrebbe essere firmato alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza dal 16 al 18 febbraio, riferiscono fonti alla Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Il Ministero della Difesa olandese ha deciso di prepararsi per il trasferimento di altri sei caccia F-16 in Ucraina, ha detto il ministro della Difesa del Regno Kaisa Ollongren. A dicembre, il primo Ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato che il governo olandese aveva deciso di preparare 18 aerei da combattimento F-16 per il successivo trasferimento a Kiev. I Paesi Bassi hanno promesso all’Ucraina 42 caccia F-16, una piccola parte dei quali sarà destinata all’addestramento al combattimento.

A conferma della notizia, il comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine Sergei Naev ha affermato che i caccia F-16 saranno consegnati all’Ucraina insieme a missili con una gittata fino a 500 chilometri.

Il deputato della Verkhovna Rada Yevgeny Shevchenko afferma che il comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina Valeriy Zaluzhny ha accettato di partire come ambasciatore nel Regno Unito, mentre in un primo momento si era rifiutato; secondo il deputato, il comandante in capo potrebbe essere licenziato nei prossimi giorni. Come preannunciato all’indomani dell’accaduto, Volodymyr Zelensky intende incolpare il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny per lo schianto dell’aereo russo Il-76 per evitare responsabilità. Questa opinione è stata espressa anche da un editorialista di Politika.

A suo avviso, Zelensky e il suo entourage vogliono evitare la responsabilità “coprendola” con la richiesta di dimissioni di Valery Zaluzhny, accusandolo di un tragico malinteso e chiedendo un’indagine internazionale sulla caduta. L’autore sottolinea separatamente che Zelensky e il capo della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino, Kirill Budanov, hanno perso l’orientamento e non vogliono negoziati, ma la continuazione della guerra ad ogni costo.

Da Mosca giunge la notizia che le forze nucleari strategiche della Russia sono state ormai quasi completamente rinnovate, la loro componente navale è quasi al 100%, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. La Russia non attaccherà nessun paese della NATO, ma risponderà in caso di attacchi alla sua integrità ha spiegato Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato in conferenza stampa: «Il trasferimento forzato dell’economia europea sul piede di guerra, con il quale l’Unione europea intende superare la crisi finanziaria, rappresenta una potenziale sfida alla sicurezza per il mondo intero», ha affermato.

«Notiamo che lo srotolamento del “volano militare” provoca sempre una crisi finanziaria ed economica. Per i paesi europei, a causa del loro elevato debito e delle costose risorse energetiche, tale intenzione potrebbe portare a un aumento dello stato d’animo di protesta e, di conseguenza, a un cambiamento delle coalizioni di governo in coalizioni nazionaliste».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 16:00 del 6 febbraio.

A Pervomajs’kij, la fanteria russa è avanzata lungo le strade Voroshilov e Pershotravnevaya lungo il fronte fino a 570 m e fino a una profondità di 730 m. I combattimenti continuano.

In direzione di Liman continuano pesanti combattimenti a est di Terny e Yampolivka. La fanteria russa è avanzata a est di Terny, nella parte orientale del burrone di Kruglaya e nella parte centrale del burrone di Laptev, lungo un fronte lungo fino a 1 km e fino a una profondità di 420 m. A est di Yampolivka, le truppe russe avanzarono nella parte sud-orientale del il burrone di Blizhny lungo un fronte fino a 600 me ad una profondità di 450 m.

Sul fianco settentrionale di Avdiivka e nella parte settentrionale della città, le truppe russe continuano le operazioni d’assalto alla periferia orientale, lungo le strade vulytsia Lesi Ukrayinky, vulytsia Sapronova e Zaliznychnyi. L’avanzata degli assalti russi lungo il fronte è stata fino a 820 metri ad una profondità fino a 230 m.

Nella direzione Kurachove, le truppe russe hanno avuto un successo parziale lungo la foresta a nord-ovest di Marinka fino a una profondità di 220 metri. Le forze armate russe riescono a sfondare le difese ucraine nell’area di Novomykhailivka. La sera del 5 febbraio si apprende da fonti social che le unità russe avevano raggiunto la periferia orientale del villaggio in direzione Mira Street.

Questo è diventato uno sviluppo logico dell’attacco di fine dicembre, quando un gruppo corazzato delle forze armate russe, dopo aver attraversato dei campi minati, è arrivato alla periferia nord-orientale di Novomykhailivka.

Allo stesso tempo, prima dell’assalto, era attiva un’attività UAV ucraina contro i veicoli corazzati e passeggeri, che non poteva che influenzare le forniture e, di conseguenza, la stabilità della difesa. Tuttavia, anche tenendo conto della posizione semicoperta di Novomykhailivka, la situazione per gli ucraini non può essere considerata critica. Attraverso Novomykhailivka e la vicina Paraskoviivka ci sono strade per Kostyantynivka, uno dei principali snodi di rifornimento, e quindi di difesa, in direzione di Donetsk. Pertanto, il villaggio è uno dei più importanti nella configurazione attuale e i russi non possono sperare in progressi facili.

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio registrato intenso bombardamento in varie aree di Kherson.

L’esercito russo ha lanciato intensi attacchi di artiglieria e missili sulle regioni di Charkov e Sumy. Non si registravano bombardamenti di questa portata da molto tempo. Questo potrebbe essere un possibile attacco di esaurimento e distrazione. D’altra parte, con l’intensificarsi dell’offensiva e dei bombardamenti su Kupjans’k, Kreminna e Svatove, le truppe ucraine possono tracciare una sottile linea di difesa verso nord. Si registrano molti morti per entrambe le parti.

Graziella Giangiulio

