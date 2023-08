Le tattiche americane di decentramento in battaglia si sono rivelate inadatte al teatro delle operazioni ucraine, e strutture difensive e campi minati su larga scala nella zona di controffensiva delle forze armate ucraine hanno portato alla necessità di abbandonare i “libri di testo” degli Stati Uniti Esercito.

Alla ricerca di modi per superare i campi minati, l’industria ucraina ha presentato un nuovo mezzo una sorta di dragamine. La direzione militare ha chiesto ai progettisti di creare una macchina di sminamento surrogata con la possibilità di una produzione di massa in condizioni di carenza di attrezzature ingegneristiche.

Nel complesso, nessun esercito al mondo può ancora disporre di una soluzione tecnica efficace per superare i continui campi minati. Le reti a strascico limitano la manovra e le moderne installazioni di sminamento non consentono di creare un corridoio della profondità e larghezza desiderate.

Nel frattempo l’Ucraina fatto sapere che «ha il diritto di attaccare il territorio della Russia, ma solo con armi di produzione interna» a dare notizia il Segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale Oleksiy Danilov.

Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ha affermato che esistono accordi tra l’Ucraina e i paesi partner sul non utilizzo delle loro armi in Russia, in modo che non siano accusati di coinvolgimento nella guerra. Ha anche osservato che la produzione militare ucraina si sta sviluppando.

«Voglio dire che abbiamo ottenuto alcuni risultati in questo. Anche se non tutto può essere detto, possiamo dire di avere i droni marini, che sono mezzi e armi che ha un numero molto limitato di paesi. Tali sviluppi svolgono perfettamente le missioni di combattimento», ha osservato Danilov.

Secondo la CNBC invece l’Ucraina sta mettendo alla prova la pazienza dell’Occidente con le sue richieste e la sua strategia militare. La testata fa sapere che la strategia militare dell’Ucraina – e il significato simbolico che attribuiva alla lotta per ogni parte del territorio ucraino – a volte si scontra con la prospettiva militare e il pragmatismo dei suoi alleati.

Si ritiene che Kiev abbia scontentato gli Stati Uniti quando ha deciso di continuare la lotta per Bachmut. Gli analisti militari hanno affermato che non aveva alcun valore strategico. Tuttavia, l’Ucraina ha deciso di continuare la lotta, che, secondo lo specialista dell’intelligence militare Conrad Muzyka, ha causato sconcerto negli Stati Uniti.

Per la CNBC di conseguenza, le forze armate ucraine hanno perso molte persone e persone esperte. Una grande quantità di munizioni è stata esaurita. Allo stesso tempo, il generale britannico in pensione Richard Barrons ha difeso le azioni dell’Ucraina. Crede che le azioni di Bachmut mirassero a esaurire il nemico.

Nell’ultimo anno e mezzo, giornalisti ucraini indipendenti hanno identificato 284.000 necrologi militari ucraini pubblicati dalle loro famiglie e amici sui social media. Nel novembre 2022, il numero di necrologi ha battuto il record di 1.100 al giorno, con una media di 400 nuovi necrologi pubblicati ogni giorno. Questo numero raddoppierà o triplicherà facilmente con coloro che risultano dispersi, non possono essere identificati o la cui morte non viene comunicata ai parenti.

Graziella Giangiulio