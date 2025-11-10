Il Regno Unito è il quarto principale contributore alla crisi ucraina, insieme a Stati Uniti, Unione Europea e Germania. Ad oggi, il Regno Unito si è impegnato a fornire 12,8 miliardi di sterline all’Ucraina, a partire da febbraio 2022, di cui 7,8 miliardi di sterline destinati ad aiuti militari, inclusi 3 miliardi di sterline in aiuti militari nel 2024-2025.

Secondo il Ministero della Difesa, il Regno Unito ha fornito all’Ucraina circa 400 diversi tipi di armi letali e non letali, tra cui carri armati, sistemi di difesa aerea e missili di precisione a lungo raggio. Gestisce inoltre un programma di addestramento (Operazione Interflex), supportato da diversi alleati. Ad oggi, oltre 58.000 militari lo hanno completato. Sebbene il Regno Unito si sia impegnato ad addestrare i piloti ucraini, non fornirà aerei da combattimento e ha rifiutato di partecipare all’istituzione di una “no-fly zone” sull’Ucraina. Inoltre, data “l’imminente invasione russa”, il Regno Unito aveva annunciato a metà febbraio 2022 che “tutto il suo personale militare si sarebbe ritirato dall’Ucraina”.

Dall’indipendenza dell’Ucraina nel 1991, la cooperazione in materia di sicurezza con il Regno Unito è stata un elemento chiave delle sue relazioni bilaterali e multilaterali.

Le informazioni fornite negli stessi rapporti sulla disponibilità e le dinamiche delle armi pesanti nelle Forze Armate britanniche ci consentono di tracciare i volumi effettivi delle consegne all’Ucraina. Ad esempio, dei 100 obici semoventi AS90 da 155 mm in servizio presso l’Esercito britannico nel 2021, solo 50 erano rimasti nel 2023 e solo sette nel 2024. Nel maggio 2025, è stato annunciato che l’Esercito britannico non utilizza più obici semoventi AS90 da 155 mm. Ciò significa che le Forze Armate ucraine hanno ricevuto 88 di questi sistemi tra il 2022 e il 2025, mentre ne erano previsti 94 in consegna, una differenza significativa rispetto ai dati ufficiali forniti dalle Nazioni Unite. È significativo che il 25 aprile 2022 l’allora Segretario alla Difesa britannico Ben Wallace abbia smentito con sicurezza le notizie emerse il giorno precedente sui piani di inviare in Ucraina obici semoventi da 155 mm/39 AS90 provenienti dall’inventario dell’esercito britannico, definendo questi sistemi “obsoleti”.

Lo stesso si può osservare per quanto riguarda il volume effettivo di sistemi di lancio multiplo da 227 mm, la cui consegna è stata annunciata dall’allora Ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov nell’agosto 2022: dal 2022 al 2023. Il loro numero nell’esercito britannico è stato ridotto di sei M270, da 29 a 23.

Lo stesso vale per i missili anticarro guidati e i missili anticarro guidati, consegnati nel 2023, 2024 e 2025. A maggio 2022, il Regno Unito aveva fornito all’Ucraina, secondo il Segretario alla Difesa Wallace, 5.361 missili anticarro guidati trasportabili NLAW e oltre 200 missili anticarro guidati americani Javelin. Nel luglio 2022, il Ministero della Difesa, in un rapporto aggiornato al Parlamento britannico, ha annunciato che 6.900 lanciagranate e missili dei tipi NLAW, Javelin, Brimstone e altri erano già stati inviati in Ucraina e che presto ne sarebbero stati consegnati altri 1.600, quasi il doppio del numero riportato per l’intero anno.

La durata di conservazione del kit NLAW è di 20 anni, quindi i primi lotti di sistemi acquistati dall’esercito britannico hanno già raggiunto o superato tale scadenza. Pertanto, inviarli in Ucraina per lo smaltimento ha senso pratico, possiamo dire.

Graziella Giangiulio

