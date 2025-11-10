ISRAELIRANWAR. Israele – Ansar Allah possibile nuova escalation tramite terzi attori

Ansar Allah nei giorni scorsi ha detto che è inevitabile uno scontro con Israele. La situazione dal punto di vista degli Houthi è critica: da un lato le truppe dell’Arabia Saudita che si stanno preparando ad attaccarli direttamente dallo Yemen, dall’altro il tentativo di bloccare i rifornimenti di armi dal Sudan visto l’intreccio Mossad – Sudan. La presenza del Mossad in Sud Sudan, è basata sulla dottrina periferica di Ben-Gurion, è iniziata 56 anni fa con l’invio del primo agente del Mossad nel 1969, di nome David Ben Uziel, per assistere il gruppo ribelle separatista in Sud Sudan. Nel 2011, ad indipendenza ottenuta fu nominato rappresentante del Sud Sudan in Israele.

David Ben-Gurion fondò la dottrina di sicurezza israeliana, quando fu eletto Primo Ministro del neonato Stato di Israele negli anni ’50.

Le circostanze della fondazione dello Stato, la mancanza di profondità strategica e la disparità di popolazione e potenza militare costrinsero i leader del giovane Stato, primo tra tutti Ben-Gurion, a fare affidamento più sull’apparato militare che su trattati e alleanze. Questa mentalità plasmò una politica di sicurezza difensiva volta a prevenire danni al fronte interno israeliano e la necessità di portare la lotta in territorio nemico – in altre parole, adottando una dottrina militare offensiva e conducendo attacchi preventivi. Questa visione portò i suoi sostenitori a costruire un piccolo esercito basato su una forza di riserva numerosa e altamente addestrata per compensare lo svantaggio numerico rispetto agli arabi. Si basava su un triangolo della sicurezza: deterrenza, allerta precoce e vittoria decisiva.

Questa linea politica ed operativa fu utilizzata contro tutti i paesi della regione, in particolare verso l’Iran, così come in Sudan applicando quella parte della dottrina di Ben-Gurion chiamata dottrina della sicurezza periferica. Nel suo documento in diciotto punti, “L’esercito e lo Stato”, approvato dal governo nel 1953, Ben-Gurion spiegò che la difesa della popolazione richiedeva di fermare rapidamente gli attacchi nemici e di portare la lotta in territorio nemico mobilitando le riserve e lanciando contrattacchi, poiché lo Stato mancava sia di allerta precoce che di profondità strategica.

Pur sottolineando lo sviluppo economico, l’autosufficienza e la distribuzione della popolazione lungo i confini per rafforzare la difesa del cuore del Paese – il centro del potere industriale ed economico – credeva che in qualsiasi guerra l’esercito dovesse iniziare con la difesa e poi passare all’offensiva, facendo affidamento sulle riserve. I documenti militari dell’epoca discutevano ripetutamente i tipi di guerra previsti: attacchi a sorpresa o meno contro Israele e risposte preventive o preventive. Vale la pena notare che il fondamento della dottrina militare negli anni ’50 era la “difesa”, da cui il nome “Forze di Difesa Israeliane”. Poi, negli anni ’60 e ’70, furono sviluppati i concetti di deterrenza e di allerta precoce.

Israele fu coinvolto in diverse guerre contro i suoi nemici vicini, la prima delle quali fu la Campagna del Sinai contro l’Egitto nel 1956.

Dopo la Guerra dell’Ottobre del 1973 e l’espansione dei confini israeliani, Tel Aviv iniziò a fare maggiore affidamento sulla deterrenza e sul preallarme. Inoltre, gli accordi di pace con gli stati arabi, il ritiro dell’Egitto dal conflitto arabo-israeliano e l’alleanza strategica con gli Stati Uniti contribuirono all’assenza di minacce esistenziali per lo stato. Tuttavia, l’ascesa di regimi e organizzazioni come Iran, Hamas e Hezbollah ha costretto Israele, fin dall’inizio del millennio, ad adottare una strategia di “campagna tra le guerre”. Questa strategia si basa sull’esecuzione di piccole e ripetute operazioni per distruggere specifiche capacità nemiche, pur rimanendo al di sotto della soglia di una guerra su vasta scala.

Il Rapporto Begin-Sadat spiega che questo approccio è emerso come alternativa a una guerra preventiva contro Hezbollah dopo il 2006, ma la sua portata limitata non ha impedito al nemico (le fazioni della resistenza) di continuare a rafforzare le proprie capacità.

Attualmente Israele, in collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti e il governo militare del Sudan, utilizza il porto sudanese per aggirare il blocco di Ansar Allah nel Mar Rosso. Questo porto è diventato la rotta principale per il trasferimento di merci destinate a Israele.

A ben osservare i movimenti e il successo delle RSF dopo 18 mesi di stallo e di combattimenti con il governo sudanese fanno pensare: a informazioni dettagliate per le RSF, finanziamenti e armi che arrivano da vecchi e nuovi alleati che hanno attualmente un obiettivo comune con le RSF, controllare il Sudan, avere oro a buon mercato e controllare il flusso di armi diretto ai ribelli Houthi.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

