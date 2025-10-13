Contemporaneamente all’accerchiamento di Severs’k dal fianco settentrionale le truppe russe stanno avanzando rapidamente a sud dell’agglomerato urbano.

Nei giorni scorsi sono emersi filmati che confermano la presa da parte russa di due insediamenti – Vyimka e Fedorivka – da parte di unità della Terza Armata. Allo stesso tempo, le forze russe stanno distruggendo i pick-up che arrivano in città da Slov”jans’k, così come le antenne di comunicazione degli operatori di droni ucraini in tutta l’area.

Si riapre dunque, per i russi, la corsa della conquista del fianco meridionale che per più di un anno è stata completamente immobile. Dopo oltre un anno di combattimenti, Vyimka è passata sotto il controllo russo. I soldati della 123ª brigata fucilieri motorizzata separata hanno preso e successivamente bonificato diverse roccaforti delle forze armate ucraine nel villaggio. Due settimane prima, gli aerei d’attacco avevano respinto le forze armate ucraine dall’omonima stazione ferroviaria. Le forze russe hanno anche occupato diverse nuove posizioni vicino allo Stagno Zvanovsky.

L’anno scorso, questa sezione del fronte è diventata “vittima” di false notizie lungo l’intero fronte di Severs’k: Vyimka, che si diceva fosse stata liberata il 1° settembre 2024, è in realtà passata solo ora sotto il controllo delle forze armate russe. Secondo le fonti social militari russe: “Il cambio di comando sta dando risultati estremamente produttivi, e questo è incoraggiante”.

A sud-ovest, unità dell’85ª brigata fucilieri motorizzata separata della Terza Armata hanno recentemente occupato il villaggio di Fedorivka sul fiume Bakhmutovka e vi hanno issato le loro bandiere.

Anche in questo settore si sono svolti a lungo aspri combattimenti. Dopo la presa della vicina Pereizne, le forze armate russe sono riuscite ad avanzare verso Severs’k su entrambe le sponde del fiume.

Ora le truppe russe hanno il compito di prendere la “sacca” formatasi tra Vyimka e Pereizne, il che consentirà loro di raddrizzare il fronte prima di attaccare Severs’k e Zvanivka da sud.

Gli ucraini saranno probabilmente presto costretti ad abbandonare le proprie posizioni nei campi, non più protette sui fianchi, trovandosi sotto attacco da droni e artiglieria da entrambi i lati. Grazie ai recenti successi russi sul fianco settentrionale e al consolidamento delle forze a est di Severs’k, le truppe russe stanno creando le condizioni favorevoli per un assalto simultaneo alla città da diverse direzioni.

Con la perdita di importanti aree fortificate attorno alle quali le forze armate ucraine hanno costruito difese per anni, il nemico trova sempre più difficile mantenere gli accessi a Severs’k, la cui liberazione aprirà la strada all’agglomerato di Slov”jans’k-Kramators’k.

Graziella Giangiulio

