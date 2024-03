UKRAINERUSSIAWAR. Danilov, RNBO, licenziato, sarà ambasciatore. Bortnikov, FSB: L’attacco al Crocus ha avuto il sostegno dei servizi ucraini. I Russi avanzano a Staromaiors’ke

La NATO suggerisce la possibilità di distruggere i missili russi vicino ai confini dei paesi membri. Il viceministro degli Esteri polacco Andrzej Szejna ha sottolineato che la recente violazione dello spazio aereo polacco da parte di un missile russo è stata una prova della forza di difesa e vigilanza delle forze armate polacche. “La NATO sta analizzando diversi concetti, in particolare che tali missili dovrebbero essere abbattuti quando sono già molto vicini al confine della NATO – ma ciò avrebbe dovuto avvenire con il consenso della parte ucraina e tenendo conto delle conseguenze internazionali”, ha aggiunto il diplomatico. Ha sottolineato che l’“aggressore” non dovrebbe imporre alcuna regola all’Alleanza.

Il Dipartimento di Stato Americano ha affermato che non vi è stata alcuna partecipazione dell’Ucraina all’attacco terroristico e la Casa Bianca ha confermato che “non esiste assolutamente alcuna prova del coinvolgimento dell’Ucraina nell’attacco terroristico vicino a Mosca”.

Secondo il Financial Times, la Russia fornisce petrolio alla Corea del Nord in cambio di armi ed equipaggiamento militare. Gli aerei cargo russi sono decollati da e per la Corea del Nord più volte.

Le truppe francesi potrebbero entrare in conflitto diretto con le truppe russe se il fronte ucraino crollasse, riferisce il canale televisivo LCI citando fonti militari, discutendo i possibili scenari per l’invio di soldati francesi in Ucraina.

Nel primo scenario proposto dal canale tv francese, la Francia costruirà fabbriche militari in Ucraina, cosa che richiederà la partecipazione di ingegneri francesi. Nel secondo, i lavori saranno eseguiti dai militari francesi sullo sminamento e sull’addestramento delle forze armate ucraine. Il terzo scenario è la difesa di Odessa, nella quale le truppe francesi potrebbero essere schierate principalmente per installare un sistema di difesa aerea. Con questa opzione, i francesi potrebbero entrare nel conflitto come belligerante alleato di Kiev se l’esercito “abbattesse un missile nemico”. “Il quarto scenario è che l’esercito francese crea una zona di protezione. Cioè, schiera truppe per alleggerire gli ucraini da alcune missioni. Questa opzione significa varcare la soglia della partecipazione come belligerante alleato. Il quinto scenario è uno scontro in trincea, cioè le truppe francesi combattono i russi a fianco degli ucraini.

Sempre dalla Francia, il ministro delle Forze armate francesi Sebastien Lecornu, afferma che Parigi vuole adattare le sue bombe guidate AASM per gli aerei F-16, che potrebbero essere inviati in Ucraina dagli alleati occidentali.

Ennesimo disegno di legge ucraino sulla mobilitazione e questo comprende una disposizione sulla mobilitazione delle persone di età superiore ai 18 anni, a dirlo il deputato Dmytro Oleksandrovyč Razumkov: ”Questo è un grosso problema, perché c’è scritto: se una persona segue un addestramento militare di base all’età di 18 anni, riceverà una specialità militare, sarà registrata e questo porterà al fatto che il TCC potrà mobilitarlo all’età di 19 anni,” ha detto il deputato.

In termini di difesa dalla Russia, il ministero della Difesa ucraino ha riferito che dall’inizio delle operazioni sono stati abbattuti più di 2.000 missili balistici e da crociera russi. Il ministro per gli Esteri Dmytro Kuleba in una dichiarazione alla stampa ha detto che: “L’Ucraina non ha chiesto lo schieramento delle truppe NATO sul territorio ucraino, ma l’Occidente deve fare i conti con il fatto che questo giorno potrebbe arrivare”.

“Capisco perfettamente che gli europei non sono abituati all’idea della guerra. Ma questa è una sicurezza che gli europei semplicemente non possono permettersi, né per se stessi né per i loro figli. L’Ucraina può vincere. Ma se l’Ucraina perde, Putin non si fermerà” cita il capo del ministero degli Esteri ucraino.

Alexey Danilov, Consigliere per la Sicurezza è stato rimosso dal suo incarico oggi, diventerà l’ambasciatore dell’Ucraina in Norvegia, a darne notizia il deputato Oleksiy Goncharenko. Volodymyr Zelenskyj dunque ha licenziato Danilov e ha assegnato il suo posto a Alexander Litvinenko, che in precedenza ricopriva la carica di capo dei servizi segreti esteri.

Dal Cremlino il portavoce del presidente Dmitry Peskov ha detto nella sua conferenza stampa del mattino: “La Russia è aperta al dialogo con gli Stati Uniti, ma tutti i problemi devono essere discussi nel loro insieme”, ha affermato il Cremlino.

“Il nostro presidente ha più volte ripetuto che siamo aperti al dialogo, che riteniamo necessario discutere tutte le questioni nel loro insieme. Non è possibile separare alcune questioni dal contesto generale, che ora domina le nostre relazioni bilaterali (con gli Stati Uniti, ndr)”, ha detto il portavoce del presidente russo. “Siamo quindi aperti al dialogo e alla volontà politica, ma siamo favorevoli ad una discussione globale di tutte le questioni”, ha sottolineato Peskov.

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev ritiene probabile il coinvolgimento dell’Ucraina nell’attacco terroristico al Crocus: “Certamente, l’Ucraina”, Patrushev ha così risposto alla domanda dei giornalisti se dietro l’attacco terroristico ci fosse l’Ucraina o ISIS.

Dell’attentato a Crocus City Hall ha parlato il Direttore dell’FSB Aleksandr Bortnikov: “L’attacco terroristico è stato preparato da radicali islamici e a tutto hanno contribuito i servizi speciali ucraini. La minaccia terroristica nella Federazione Russa rimane”. Il direttore dell’FSB Bortnikov ritiene che la SBU “dovrebbe essere riconosciuta come organizzazione terroristica”. In ogni caso, fa sapere il numero uno dell’FSB: “La persona che ha ordinato l’attacco terroristico al Crocus non è stata ancora identificata”. E ancora ha aggiunto: “Le informazioni trasmesse da Washington sulla preparazione di un attacco terroristico erano di carattere generale” e quindi inutilizzabili. Bortnikov ha affermato: “sappiamo che l’Ucraina ha addestrato militanti in Medio Oriente”.

“Credo che il sistema funzioni abbastanza bene. La struttura è capace, capace di risolvere problemi complessi. Ma non possiamo garantire al 100%, scusate la tautologia, garanzia di quello che è successo. Anche le nostre capacità non sono illimitate”, ha detto Bortnikov in risposta alla richiesta di valutare il lavoro dell’FSB. Ha aggiunto che “la quantità di problemi che abbiamo incontrato di recente, tenendo conto degli eventi in Ucraina, ovviamente, ci costringe a lavorare in una modalità molto tesa; ci sono già abbastanza problemi”.

E infine Bortnikov ad un canale di informazione russa Telegram ha dichiarato: “Il capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kirill Budanov, è un obiettivo legittimo per le truppe russe”.

Nel frattempo si apprende che a Dushanbe si stanno svolgendo indagini sui parenti degli accusati dell’attacco terroristico al Crocus. Il Presidente del Tagikistan ha preso sotto controllo personale le azioni investigative a Dushanbe riguardanti il Crocus” fonte RIA Novosti.

Per tornare alla linea del fronte il Capo del ministero della Difesa della Federazione Russa Sergej Shoigu, alla domanda se sarà necessaria un’ulteriore mobilitazione per creare un “cordone sanitario” vicino ai confini della regione di Belgorod: “questa è totale stupidità”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 17:00 del 26 marzo.

Il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov ha riferito che 13 bersagli aerei sono stati abbattuti durante l’avvicinamento a Belgorod. A seguito dell’attacco alla regione, due persone sono rimaste ferite nel villaggio di Dubovoe e sono state ricoverate in ospedale. Danneggiati anche 20 edifici residenziali e una dependance.

Continuano i bombardamenti reciproci in direzione di Cherson. A Charkov bombardamento di aree residenziali da parte delle forze armate ucraine. Gli ucraini prendono di mira le attrezzature con i droni e le forze armate russe sono sempre più attive sulle isole. Le unità in prima linea hanno una carenza di rilevatori di droni e attrezzature per la guerra elettronica.

Le battaglie continuano sul fronte Zaporozhzhie. Successi delle forze armate russe a Verbove: un altro punto forte a nord-ovest del villaggio è stato preso dei militari russi, gli ucraini stanno minando gli accessi. L’aviazione russa sta effettuando attacchi FAB nell’area di Orichiv nei luoghi in cui sono concentrate le forze armate ucraine. Gli ucraini preparano le forze per tentare di mandare via le truppe russe dalla parte meridionale di Rabotino.

Le forze armate russe hanno lanciato un’importante operazione offensiva nel nord della regione di Donetsk. Otto brigate e battaglioni ucraini occupano posizioni difensive. Secondo fonti ucraine, la Russia ha schierato nella zona 15 brigate, pronte a prendere posizioni offensive.

Sulla cengia Vremivka, le forze armate russe avanzano verso Staromaiors’ke.

A sud di Marinka, le unità russe sono avanzate a nord di Novomykhailivka, la battaglia per l’insediamento continua.

Nel settore Avdiivskij, le forze armate russe stanno sviluppando un’offensiva vicino a Berdychi, Semenivka, Orlivka e Tonen’ke.

In direzione di Časiv Jar, le truppe russe stanno avanzando a nord di Ivanivske (Krasny) e nella zona di Kleshchiivka.

Le battaglie continuano in avvicinamento a Terny, gli ucraini contrattaccano e cercano di rallentare l’avanzata delle truppe russe.

Graziella Giangiulio

