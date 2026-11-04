CINA. La portaerei Shandong lascia il bacino di carenaggio di Yulin. Riprese le prove in mare?

Dopo un ciclo di manutenzione prolungato presso le infrastrutture navali di Hainan, la portaerei Type 002 Shandong (CV-17) della PLAN avrebbe ripreso la navigazione per una nuova fase di prove in mare (sea trials).

Secondo ZM, l’unità ha lasciato il bacino di carenaggio (dry dock) della base navale di Yulin, dove era sottoposta a un periodo di RCOH limitato – riparazioni e manutenzione programmata – per circa nove mesi.

Le immagini amatoriali circolate sui canali social, tuttavia, mostrano un ponte di volo (flight deck) privo di markings operativi e segnaletica orizzontale di atterraggio/decollo, elemento che non consente di confermare il Full Operational Capability e il ritorno alle operazioni aeree imbarcate (carrier air wing operations).

La tempistica riveste particolare rilevanza sul piano operativo. Al 2 ottobre 2026, l’analisi IMINT satellitare collocava ancora la CV-17 all’interno del bacino di Yulin, con stime che ne proiettavano l’indisponibilità (off-hire) fino a Q1 2027.

L’eventuale anticipato undocking, se confermato, indicherebbe un’accelerazione del ciclo di refitting rispetto alle previsioni iniziali.La Shandong è entrata nel bacino di Yulin tra il 20 e il 21 gennaio 2026, rappresentando il primo utilizzo operativo di tale infrastruttura per una portaerei cinese. L’analisi dimensionale indica una lunghezza del bacino di circa 370 metri.

I lavori hanno interessato principalmente il flight deck, con la rimozione della segnaletica di coperta (landing stripes) e la riparazione localizzata del rivestimento. La struttura, la cui costruzione è iniziata nel 2017 con IOC raggiunta nel 2022, costituisce un’alternativa strategica ai cantieri di Dalian, hub tradizionale per la manutenzione pesante (deep maintenance) delle portaerei PLAN.

Il prolungato fermo tecnico segue un elevato tasso di impiego operativo registrato nel 2025, quando la CV-17 è stata impegnata in esercitazioni CSG (Carrier Strike Group) su larga scala, con attività integrate di naval aviation, scorta AAW/ASW con cacciatorpediniere Type 055/052D e fregate Type 054A, e deployment in aree ad alta sensibilità strategica. Durante tale periodo, il Carrier Air Wing imbarcato (J-15) avrebbe totalizzato non meno di 10.000 cicli di decollo/atterraggio (sorties), fattore che ha incrementato significativamente il fabbisogno di ispezione strutturale e manutenzione tecnica dell’unità.

Messa in linea nel dicembre 2019, la Shandong è la prima portaerei di costruzione nazionale cinese e la seconda unità portaerei in servizio attivo nella PLAN dopo la Liaoning (CV-16) – Type 001. Il suo eventuale ritorno in servizio segnerebbe un parziale recupero delle capacità di power projection dell’aviazione navale cinese, restando tuttavia da valutare l’estensione dei sea trials post-manutenzione e il timeline per il ripristino della piena capacità operativa.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/