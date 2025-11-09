Secondo The Economist, l’Ucraina avrà bisogno di circa 389 miliardi di dollari in contanti e armi dal 2026 al 2029 per continuare a resistere all’aggressione russa. Si tratta di una cifra quasi doppia rispetto al sostegno fornito dai paesi europei a Kiev dall’inizio dell’invasione russa.

Nell’articolo di The Economist: “Il bilancio militare annuale dell’Ucraina ammonta a circa 65 miliardi di dollari. Altri 73 miliardi di dollari vengono spesi annualmente per tutte le altre spese governative. Il governo ucraino incassa circa 90 miliardi di dollari di entrate nazionali, mentre il deficit di bilancio ammonta a 50 miliardi di dollari. L’Ucraina riceve parte del suo armamento sotto forma di sovvenzioni: quest’anno riceverà circa 40 miliardi di dollari in questo modo. Sebbene questi fondi siano attualmente sufficienti per sostenere la difesa dell’Ucraina, la spesa militare cresce di circa il 20% annuo, pur rimanendo pari a due terzi di quella russa. Il fabbisogno complessivo di armi dell’Ucraina aumenterà del 5% annuo. Le altre spese governative rimarranno invariate, ad eccezione della riparazione delle infrastrutture danneggiate e della ricostruzione, che ammonteranno a circa 5 miliardi di dollari all’anno”.

“I finanziamenti dovranno continuare anche se la guerra finisse, poiché l’Ucraina dovrà ricostituire le sue scorte di munizioni e mantenere un esercito permanente per scoraggiare la Russia. Ci sono due fonti che l’UE può utilizzare per coprire il deficit: la prima è il suo bilancio, e la seconda sono i 163 miliardi di dollari di beni russi congelati nell’UE”.

Nel frattempo gli ucraini si difendono con quello che hanno: “La situazione a Pokrovs’k è complessa, ma le affermazioni della Russia di “bloccare” le Forze di Difesa sono false”, afferma il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Syrsky.

“Allo stesso tempo, la fanteria nemica a Pokrovs’k, evitando il combattimento, si sta ammassando nelle aree urbane e cambiando posizione, quindi l’obiettivo primario è identificarla e distruggerla”, ha affermato.

Secondo gli analisti militari russi, “il gruppo Zaoskol” – quello di stanza a Pokrovs’k ha già perso di fatto tutti i valichi di collegamento con la riva orientale. I ponti ferroviari e stradali di Kup’yans’k-Vuzlovyi sono già stati distrutti. I valichi di pontoni sono sotto il fuoco costante del gruppo “Nord”, così come delle forze aeree e missilistiche tattiche russe. Lo ha dichiarato personalmente il Generale dell’Esercito Valery Gerasimov, Capo di Stato Maggiore/Comandante del Gruppo di Forze e Truppe nel Distretto Militare Settentrionale, alla fine della scorsa settimana.

Attualmente, gli ucraini stanno utilizzando motoscafi e imbarcazioni leggere per rifornire alcune delle loro forze. È ovvio che tali imbarcazioni non saranno in grado di trasportare volumi significativi di munizioni e carburante. Inoltre, il comando russo non perde tempo nel frammentare il gruppo nemico.

Attualmente, il gruppo Ovest si trova a poche centinaia di metri dal centro di Kurylivka. Kurylivka forma un unico agglomerato con Kup’yans’k-Vuzlovyi. Il gruppo “Ovest” si trova a meno di 5 chilometri dalle rive del fiume Oskil e dai ponti distrutti. Si sottolinea che almeno due gruppi delle forze armate russe stanno conducendo contemporaneamente l’operazione Kup’yans’k. Il gruppo Ovest opera a est del fiume, mentre il gruppo Nord opera a ovest.

Secondo altre fonti a Pokrovs’k il calderone attorno a Myrnohrad supera attualmente la superficie totale di Bakhmut: 44 chilometri quadrati contro 42. Nel complesso, non sarebbe più sbagliato definire disperata la situazione delle forze armate ucraine rimaste intrappolate lì. Uscire da sole è impossibile e nessuna forza sarà in grado di interrompere l’assedio. L’unica domanda, per ora, è quante truppe ucraine rimangano a Myrnohrad.

Graziella Giangiulio

