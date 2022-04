UKRAINERUSSIAWAR. Economia in contrazione nell’Europa orientale

La crescita nell’Europa centrale e sudorientale, Cesee, sarà di 1 punto percentuale inferiore al previsto a gennaio a causa della guerra in Ucraina e l’imposizione di nuove sanzioni alla Russia.

È quanto si afferma nello Spring Forecast, dell’Istituto di Vienna per gli studi economici internazionali, Wiiw. Il think-tank economico ha detto che la regione Cesee si è espansa del 6,3% l’anno scorso, 1pp più veloce della zona euro, rappresentando un forte rimbalzo dopo che si è contratta solo del 2,1% nel 2020 contro un crollo del 6,4% nella zona euro a causa della pandemia.

La crescita del 2021 ha fatto sì che la regione superasse il livello pre-pandemia del 2019 di 4,1 punti percentuali, con 17 dei 23 paesi della regione che hanno registrato una ripresa più forte del calo del 2020. Solo il Montenegro, la Bulgaria, la Macedonia del Nord, l’Ucraina, la Cecenia e la Slovacchia devono ancora superare i loro livelli di Pil pre-pandemia.

Nel suo nuovo scenario di base, che ipotizza un cessate il fuoco a metà anno, il Wiiw prevede una crescita media di circa il 3% quest’anno, con il rallentamento più pronunciato in Turchia (8,3pp), dove il boom del credito dell’anno scorso si è già scontrato con i limiti della bilancia dei pagamenti, e nei Balcani occidentali (4,5pp). Ci sono grandi revisioni al ribasso della crescita in Romania, Bulgaria e negli stati baltici, che sono più vulnerabili sia alle interruzioni del commercio con la Russia che ai rischi geopolitici.

L’interruzione del commercio costerà alla maggior parte delle economie Cesee circa 0,5pp di crescita del Pil quest’anno, dice. Per esempio, l’industria automobilistica sta già soffrendo a causa di una carenza di componenti per auto, molti dei quali provengono dall’Ucraina, e il ritiro volontario su larga scala dalla Russia delle case automobilistiche occidentali.

Tuttavia, avverte che i rischi sono chiaramente “inclinati verso il basso” e nel suo scenario avverso, che presuppone che l’Occidente imponga sanzioni su petrolio e gas alla Russia, portando a un raddoppio dei prezzi dell’energia nel 2022, la crescita sarà in media solo dello 0,1%, con metà dei paesi della regione sprofondati nella recessione.

Al di fuori della Csi e dell’Ucraina, le recessioni saranno probabilmente più profonde in Ungheria, Slovacchia e Turchia, riflettendo la loro forte dipendenza dal gas russo e le limitate possibilità a breve termine per la sua sostituzione. La crescita turca è del 2,7% nello scenario di base, ma ci sarebbe una recessione del 2,5% in quello avverso.

In questo scenario, l’impennata dei prezzi dell’energia si farà sentire ovunque, spingendo l’inflazione verso le due cifre. Il tasso d’inflazione della Turchia dovrebbe salire al 55% anche senza un embargo energetico, e al 67% se viene introdotto un embargo.

Ci sarebbe anche un aumento dei premi di rischio, e la fiducia e gli investimenti crollerebbero in tutta la regione. Il sentimento economico nel Cesee si è già indebolito considerevolmente a marzo, con i Balcani occidentali che sono i più colpiti perché sono visti come politicamente fragili, riporta BneIntellinews.

Anna Lotti