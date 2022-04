UKRAINERUSSIAWAR. La Banca Mondiale prevede contrazione economica generale: Ucraina 45%, Russia 11,2%, Asia Centrale 4,1%

La guerra contro l’Ucraina e le sanzioni alla Russia stanno colpendo le economie di tutto il mondo, con i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo nella regione dell’Europa e dell’Asia centrale che dovrebbero sopportare il peso maggiore, dice l’ultimo aggiornamento economico della Banca Mondiale per la regione. Si prevede che l’economia della regione si riduca del 4,1% quest’anno, rispetto alla previsione prebellica del 3% di crescita, poiché gli shock economici della guerra si sommano agli impatti in corso della pandemia Covid-19. Questa sarebbe la seconda contrazione in altrettanti anni, e due volte più grande della contrazione indotta dalla pandemia nel 2020.

L’economia dell’Ucraina dovrebbe ridursi del 45,1% quest’anno, anche se l’entità della contrazione dipenderà dalla durata e dall’intensità della guerra. Colpita da sanzioni senza precedenti, l’economia della Russia è già sprofondata in una profonda recessione, con la produzione prevista in contrazione dell’11,2% nel 2022, riportano MercoPRess e Reuters.

La guerra si è aggiunta alle crescenti preoccupazioni di un brusco rallentamento globale, l’aumento dell’inflazione e del debito, e un picco nei livelli di povertà. L’impatto economico si è riverberato attraverso molteplici canali, compresi i mercati delle materie prime e finanziari, i legami commerciali e migratori e l’impatto negativo sulla fiducia.

La guerra sta colpendo duramente anche le economie emergenti e in via di sviluppo dell’Europa e dell’Asia centrale, una regione che si stava già dirigendo verso un rallentamento economico quest’anno a causa degli effetti in corso della pandemia. Oltre alla Russia e all’Ucraina, la Bielorussia, la Repubblica del Kirghizistan, la Moldavia e il Tagikistan dovrebbero cadere in recessione quest’anno, mentre le proiezioni di crescita sono state abbassate in tutte le economie a causa delle ricadute della guerra, della crescita più debole del previsto nell’area dell’euro, e degli shock sulle materie prime, sul commercio e sui finanziamenti.

La Russia e l’Ucraina rappresentano circa il 40% delle importazioni di grano nella regione e circa il 75% o più in Asia centrale e nel Caucaso meridionale. La Russia è anche una delle principali destinazioni di esportazione per molti paesi, mentre le rimesse dalla Russia sono vicine al 30% del Pil in alcune economie dell’Asia centrale, come Kirghizistan, Tagikistan.

La profonda crisi umanitaria scatenata dalla guerra è stata la più pronunciata delle onde d’urto globali iniziali e sarà probabilmente tra le eredità più durature del conflitto. Si prevede che l’ondata di rifugiati dall’Ucraina verso i paesi vicini farà scomparire le crisi precedenti. Di conseguenza, il supporto ai paesi ospitanti e alle comunità di rifugiati sarà fondamentale, e la Banca Mondiale sta preparando programmi di supporto operativo per i paesi vicini per soddisfare le maggiori necessità di finanziamento dovute ai flussi di rifugiati.

L’impennata dei prezzi globali del petrolio provocata dalla guerra serve anche a sottolineare la necessità di garantire la sicurezza energetica aumentando la fornitura di energia da fonti rinnovabili e intensificando la progettazione e l’attuazione di misure di efficienza energetica su larga scala.

