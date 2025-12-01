In direzione di Huljajpole e Pokrovs’ke, le forze russe hanno continuato ad avanzare rapidamente a est del fiume Haichur. A nord, le forze russe continuarono le loro operazioni d’assalto lungo le alture tattiche verso il fiume Haichur. Dopo la presa dei villaggi di Nechaivka, Radisne e Nove Zaporizhzhya, le forze russe – secondo fonti social locali – “stanno ultimando la loro operazione volta a eliminare il saliente ucraino a sud-est”. I russi hanno abbattuto diverse zone boschive da sud nell’ampio fronte orientale di Nove Zaporizhzhya, mentre altre forze hanno continuato a spingersi verso ovest dalla zona di Solodke-Rybne, spingendo gli ucraini fuori dal saliente. I russi oramai sono anche entrati a Dobropillya da nord, attaccando verso il centro del villaggio.

Secondo una interpolazione di dati OSINT e immagini satellitari si può affermare che in coordinamento con gli attacchi da sud e sud-est, le forze russe hanno sfruttato la ritirata delle forze ucraine dal saliente verso il fiume Haichur, avanzando verso nord-ovest lungo un canalone e verso ovest lungo una linea di alberi a nord, sfondando la periferia orientale di Dobropillya e completando quindi l’eliminazione del saliente ucraino. Sono avanzate anche lungo diverse linee di alberi più a sud verso Varvarivka.

A sud, le forze russe sono avanzate lungo la riva meridionale di un affluente del fiume Haichur, conquistando posizioni nelle piantagioni forestali locali. Avanzano – secondo fonti locali – anche più a ovest lungo le linee di alberi sulle alture tattiche, avvicinandosi al loro margine occidentale e migliorando le loro posizioni lungo la riva settentrionale del fiume Kalmychka. Questa avanzata, lungo l’eliminazione del saliente a nord, collega e allinea in gran parte la linea del fronte di Nechaivka con il fiume Yanchur.

A sud-est, le forze russe hanno continuate a sfruttare il crollo delle difese ucraine nei villaggi a est di Huljajpole e l’accerchiamento delle formazioni ucraine. In precedenza, era stato effettuato uno schieramento frettoloso e scoordinato del 201° battaglione ucraino della 102ª Brigata di Difesa Territoriale con l’obiettivo di salvare la situazione presso le difese relativamente forti a est di Huljajpole, causando numerose perdite e l’accerchiamento di parte del territorio. Le forze russe successivamente sono avanzate oltre la zona occidentale di questi villaggi attraverso le linee ucraine scarsamente difese, raggiungendo rapidamente la periferia di Huljajpole e insediandosi sulle linee degli alberi direttamente a est della città.

Inoltre, si registra una avanzata russa da Zatyshshya e grazie a questa avanzata sono riusciti a prendere uno dei complessi agricoli alla periferia di Huljajpole, nonché le aree boschive adiacenti. I DRG hanno intensificato successivamente la loro attività entro i confini della città, mentre gruppi d’assalto si sono infiltrati nelle strade nord-orientali situate a nord del fiume Haichur.

Nel frattempo, a sud del fiume Haichur, approfittando della situazione caotica più a nord, gruppi d’assalto russi hanno sfondato le posizioni ucraine a nord-ovest di Marfopil’, avanzando lungo la strada fino ai margini di Huljajpole. Secondo fonti russe militari sono riusciti a entrare rapidamente in città e a conquistare le strade più esterne; i combattimenti sono già in corso più a ovest, verso via Huryanskyy. Inoltre, le forze russe hanno preso le posizioni rimanenti a est di un affluente del fiume Haichur, nonché un edificio agricolo e la linea di alberi adiacente a ovest.

Secondo fonti OSINT di analisti russi l’avanzamento è di circa 60 km in favore dei russi.

Secondo fonti ucraine, gli eventi accaduti la scorsa settimana avrebbero potuto concludersi con la completa perdita di Hulyaipole questo mese; così commentano: “È questo il caso in cui, grazie alle corrette decisioni del comando militare, è stata evitata una grande tragedia”.

Tutto è iniziato con la perdita di Poltavka e Uspenivka. A causa dell’impossibilità di ripristinare le perse dagli ucraini, sebbene ci siano stati più tentativi, si è deciso che una delle unità ShV rafforzasse rapidamente le nuove linee a sud di Novouspenivs’ke. Allo stesso tempo, la 102ª Brigata delle forze di difesa aerea ucraine, che ha avuto un discreto successo, seppur con perdite, ha comunque respinto l’assalto russo.

Quando i russi si sono spinti vicino a sinistra del 102°, questi hanno affrontato gruppi ucraini infiltrati sul fianco e nelle retrovie. Allo stesso tempo, uno dei battaglioni del 102° OBR TrO ucraino ha perso il controllo e la popolazione è stata abbandonata a se stessa. I combattenti, non capendo cosa fare, hanno deciso di abbandonare l’intera formazione. Quasi due compagnie hanno iniziato ad abbandonare in gruppo la zona di Zelenyi Hai e Vysoke. Prima di ciò, il comando ucraino, comprendendo le prospettive, ha inviato forze aggiuntive dal 225° OSHP e da una delle brigate meccanizzate, che hanno iniziato prontamente a creare una nuova linea di difesa direttamente di fronte a Hulyaipole.

Secondo fonti OSINT ucraine “al momento, grazie alla proficua interazione tra il comando dell’OK “Sud”, il 225° OSHP e le unità rimanenti, è possibile stabilizzare la situazione: il caos nelle formazioni di battaglia è quasi completamente scomparso, le forze russe hanno rallentato significativamente in direzione di Hulyaipole ed è stata istituita una nuova linea di difesa”.

Graziella Giangiulio

