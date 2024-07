UKRAINERUSSIAWAR. Belousov chiama Austin. Budanov: “Abbiamo cercato di uccidere Putin”. Truppe russe prendono Urozhaine Novoselivka Persha

La Turchia al vertice della NATO ha sollevato la questione della necessità di preparare le basi per i negoziati con l’Ucraina, ha detto Recep Tayyp Erdogan, aggiungendo che il paese è pronto a continuare il processo di Istanbul. Victor Orban ha inviato delle proposte ai leader dei paesi dell’UE per risolvere il conflitto ucraino in seguito ai risultati della sua missione nella Federazione Russa, negli Stati Uniti e in Ucraina, ha detto l’assistente del primo Ministro ungherese.

Gli italiani, secondo i dati dei voli raccolti da account social, hanno iniziato le spedizioni per le forze armate ucraine. Anche la Repubblica Ceca ha iniziato le consegne di proiettili. Nel 2024 dovrà fornire 500mila proiettili. Il prossimo lotto è previsto per luglio/agosto con 50.000 munizioni. E da settembre a fine anno verranno ricevute mensilmente dagli 80 ai 100mila proiettili. Fonte: presidente ceco Petr Pavel.

L’Ucraina prevede di ricevere sei caccia F-16 quest’estate e fino a 20 entro la fine dell’anno, secondo Bloomberg. Da fonti social filo ucraine si apprende che, le forze armate ucraine stanno rimuovendo attivamente i comandanti delle brigate. I comandanti della 14a, 65a, 79a, 43a e 68a brigata hanno perso le loro posizioni e rimuoveranno il comandante della 24a brigata. Il personale non capisce la logica delle decisioni dell’alto comando. Tutto questo mentre l’ex comandante, Valery Zaluzhny è in santa pace dopo il congedo nel Regno Unito.

Secondo il ministro degli Esteri Kuleba, l’Ucraina non può aspettare altri 75 anni per aderire alla NATO: “Abbiamo visto segnali molto incoraggianti a tutti i livelli negli ultimi due giorni che il percorso verso l’adesione è irreversibile, che l’Ucraina sarà nella NATO. Ma non possiamo aspettare altri 75 anni per celebrare l’adesione dell’Ucraina. Deve avvenire prima, non dopo”.

Kirill Budanov, capo della direzione principale dell’intelligence militare del Ministero della difesa ucraino (GUR), ha ammesso quello che i russi affermano da tempo: “Sappiamo di attentati alla vita di Putin. Ci sono stati attentati da parte nostra, ma finora senza successo”. Secondo lui “la minaccia di un attacco russo dal nord esiste ed è assolutamente reale”. “I problemi ci sono e stanno peggiorando. Non ci sarà alcuna catastrofe, ma è meglio non ignorarli. Purtroppo quest’anno non avrò molte buone notizie”.

Nemmeno in Russia prevale l’ottimismo: “Negoziati pacifici tra Mosca e Kiev avranno luogo quando l’Ucraina sarà pronta”, ha affermato il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, rispondendo a una domanda del corrispondente della RBC. Una risposta al messaggio di El País sulla possibilità di negoziati fino alla fine del 2024. Rudenko ha consigliato di abbassare le aspettative su questo periodo. “Non fisserei alcuna scadenza né fisserei alcuna scadenza. […] Ciò che ora viene proposto dalle autorità ucraine, che sono sotto controllo esterno, ovviamente non è la base per un dialogo serio”, si legge nel messaggio.

Un altro viceministro per gli Affari Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov ha detto che: “L’esperienza del Distretto militare settentrionale ha dimostrato che la dottrina nucleare russa contiene formulazioni troppo generiche” e quindi va rivista. Non ha spiegato in che modo.

Nel tardo pomeriggio del 12 luglio su iniziativa della parte russa, ha avuto luogo una conversazione telefonica tra il Ministro della Difesa della Federazione Russa Andrei Belousov e il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, fonte Ministero della Difesa russo. “È stata discussa la questione della prevenzione delle minacce alla sicurezza e della riduzione del rischio di una possibile escalation”. Il Pentagono ha confermato che venerdì il capo del dipartimento ha avuto una conversazione telefonica con Belousov. Austin nella conversazione ha sottolineato l’importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione tra Russia e Stati Uniti. “Il Pentagono afferma che gli Stati Uniti non consentono all’Ucraina di utilizzare i missili ATACMS per attacchi “profondi” contro la Russia, ma le cose potrebbero cambiare”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 del 15 luglio.

Completata venerdì la presa di altre due località Urozhaine (regione meridionale di Donetsk). La bandiera russa è stata issata nel nord della città. Le truppe russe hanno preso Novoselivka Persha in direzione Avdiivska.

A partire dalle prime ore del mattino del 15, di nuovo allarme attacchi in tutta la Russia.

Nella notte, un attacco UAV ucraino è stato respinto da Sebastopoli, è stata segnalata la distruzione di una casa privata nella zona di Fiolent; 15 UAV sono stati abbattuti nella regione di Bryansk.

Le forze armate russe hanno attaccato di notte una struttura a Odessa, segnalando una forte esplosione. Attacchi ripresi al mattino.

Continuano i combattimenti nel villaggio in direzione di Charkiv, Vovčans’k. I combattenti del gruppo “Nord” hanno respinto un contrattacco delle forze armate ucraine nella parte orientale della città, che contavano fino a 20 militari. Nella zona di Starytsya, gli ucraini hanno tentato due contrattacchi in piccoli gruppi, ma senza successo. Nella direzione di Lyptsi, le forze armate ucraine sono diventate più attive e hanno tentato tre volte di attaccare le posizioni delle forze armate russe nell’area dell’insediamento di Hlyboke. Le forze armate ucraine stanno creando gruppi combinati di unità che hanno mantenuto la loro capacità di combattimento e richiama distaccamenti di ex prigionieri.

A nord di Časiv Jar, le truppe russe continuano ad assaltare le posizioni ucraine vicino a Kalinivka.

In direzione Pokrovs’k (a ovest di Avdiivka) si svolgono battaglie nella parte centrale del settore del fronte. Sui fianchi (regioni di Novooleksandrivka e Karlivka) le forze armate ucraine oppongono resistenza.

In direzione Torec’k nella social sfera filo russa si parla di battaglie ad alta intensità e al graduale avanzamento delle truppe russe.

In direzione Vremivka dopo la liberazione dell’insediamento. Le forze armate russe stanno espandendo la loro zona di controllo vicino all’insediamento e stanno cercando di spostarsi verso nord.

Dalla direzione di Cherson vengono segnalati scontri nella zona degli Ostriv si sparano colpi reciproci di UAV e artiglieria. L’aviazione delle forze armate russe è attivamente coinvolta.

Nella regione di Belgorod, a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine, sono rimasti feriti otto civili al giorno. Per colpire l’oggetto Le forze armate di Oktyabrsky Belgorod hanno utilizzato sistemi MLRS.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine stanno bombardando la zona di confine e distruggendo le infrastrutture civili. Nella città di Sudzha, una torre televisiva ha preso fuoco a seguito dell’attacco di un drone ucraino. Dopo gli attacchi dei droni da parte delle forze armate ucraine, si sono verificate interruzioni di corrente in alcune aree popolate.

Nella DPR, sull’autostrada Donetsk-Mariupol, un ferito da attacco di drone. Nel villaggio di Krasnaya Polyana (distretto municipale di Velikonovoselkovsky), tre uomini feriti a seguito dei bombardamenti.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/