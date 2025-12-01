VENEZUELA. Produzione di caffè aumentata del 500% rispetto al 2024

I funzionari venezuelani hanno segnalato un aumento del 500% delle esportazioni di caffè quest’anno rispetto al 2024. L’annuncio è stato fatto durante il recente IV Incontro Internazionale dei Caffè Speciali Venezuelani (Eicev 2025).

Il Ministro dell’Agricoltura Produttiva e del Territorio, Julio León Heredia, ha sottolineato l’impresa, confermando che il raccolto 2025-2026 è stato il più grande della storia, con i coltivatori di caffè venezuelani che hanno fornito 4,7 milioni di quintali per la produzione e l’esportazione, riporta MercoPress, un aumento del 500%: “”Stiamo aumentando la produzione del 55%, ovvero, dai 3,2 milioni di quintali di quest’anno, i nostri coltivatori di caffè stanno cedendo 4,7 milioni di quintali al popolo venezuelano per il consumo interno e l’esportazione”, ha affermato Heredia.

La Vicepresidente Esecutiva Delcy Rodríguez ha inoltre osservato che la produzione nazionale di caffè è cresciuta del 55% nel 2025. Ha aggiunto che il caffè venezuelano viene ora esportato in un mercato che comprende 16 paesi, tra cui America Latina, Caraibi, Asia, Europa e Stati Uniti, a dimostrazione di una diversificazione di successo dei mercati. Ha inoltre riferito che 250.000 ettari sono attualmente coltivati ​​a caffè.

Eicev 2025 ha visto la partecipazione di oltre 130 espositori, con tre lotti di caffè speciali che hanno superato i 90 punti, una designazione nota nel settore come “tasso presidenziale”; hanno mostrato sei varietà di caffè e una torrefazione per i produttori. I produttori vincitori, selezionati da una giuria composta da otto degustatori nazionali e nove internazionali, rappresentavano gli stati di Trujillo, Mérida e Carabobo, riporta MazoPress.

Heredia ha inoltre sottolineato che la produzione di caffè soddisfa i criteri del Piano d’azione economico del governo, garantendo l’approvvigionamento nazionale, la produzione e l’aumento delle esportazioni: ”Il caffè rispetta quegli acronimi che ci avete chiesto per il presidente, come PAE, abbiamo produzione, offerta interna ed esportazione”, ha sottolineato Heredia.

Maddalena Ingroia

