Negli ultimi giorni, una serie di eventi più o meno correlati fanno pensare che un incontro Putin Trump sia vicino. Viktor Orbán il 28 novembre è volato in Russia, non solo per parlare della centrale nucleare in costruzione, ma ha proposto a Putin di ospitare i colloqui USA – RUSSIA per l’Ucraina. Nel frattempo la pressione su Zelensky è in netto aumento: l’Agenzia per l’anticorruzione che il premier e il capo del consiglio presidenziale hanno cercato di smantellare è arrivata al nocciolo della sua indagine mettendo sotto inchiesta oltre al patron di Zelensky, Timur Mindich anche le più alte sfere del suo ufficio presidenziale. Il capo dell’Ufficio presidenziale Andrij Jermak ha consegnato una lettera di dimissioni dopo le perquisizioni a casa sua. Se le indagini proseguono e arrivano ad accusare direttamente Zelensky si entrerà in una profonda crisi di governo e la Rada potrebbe chiedere le elezioni. E a questo punto i successori saranno pronti a siglare gli accordi di pace. Zelensky ora è un uomo solo al comando.

E come se non bastasse la stampa statunitense rimbalzata da quella europea ha messo a nudo tutti i tentativi europei di portare avanti una politica aggressiva contro la Russia. Dal piano tedesco, alle interferenze francesi in una serie di conflitti extraeuropei, leggasi Myanmar e il sostegno anglosassone agli attentati del Nord Stream. Sostanzialmente in un quadro macro-politico- economico si stanno creando le circostanze per fermare il conflitto russo-ucraino. Le relazioni russo – europee sono un altro paio di maniche.

Una clausola sull’utilizzo dei beni russi congelati è stata rimossa dal piano di pace di Trump durante i negoziati, riporta Bloomberg, citando fonti informate. La versione iniziale del piano prevedeva l’assegnazione di circa 100 miliardi di dollari al Fondo di Recupero per l’Ucraina, con metà dei proventi destinati agli Stati Uniti e il resto a progetti USA-Russia.

Gli Stati Uniti sono pronti a riconoscere il controllo della Russia sulla Crimea e su altri territori occupati dalle truppe russe al fine di raggiungere un accordo per porre fine alle ostilità, riporta il Telegraph, citando fonti. Secondo la pubblicazione, è a questo scopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spedito il suo inviato speciale Steve Witkoff in Russia. Secondo il Telegraph, si prevede che Witkoff faccia un'”offerta diretta” al presidente russo Vladimir Putin. Anche il genero di Trump, Jared Kushner, visiterà Mosca con Witkoff.

Nel complesso, il piano iniziale è stato ridotto a un elenco più limitato di punti chiave per un rapido cessate il fuoco, mentre altri punti saranno discussi in documenti separati. I negoziati proseguiranno nei prossimi giorni, ha affermato Ihor Brusilo, Vice Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina. “Quando tutte le questioni saranno risolte, e alcune di esse rimarranno irrisolte, come quelle territoriali, allora i presidenti si metteranno in contatto per discuterne e probabilmente prepareranno il terreno per un incontro in cui potranno finalizzare questa idea”, ha detto Brusilo.

L’entourage di Volodymyr Zelenskyy lo sta sconsigliando di recarsi a Washington, temendo un nuovo scontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che potrebbe far fallire i negoziati sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti, riporta di nuovo il Financial Times.

Gli alleati degli Stati Uniti in Europa non sono stati completamente informati sui negoziati con l’Ucraina, riporta il Washington Post, citando un diplomatico europeo. Secondo lui, nella fase attuale dei negoziati c’è un senso di “segretezza”. “Non vi stiamo partecipando. Stiamo cercando di avviare negoziati, ma al momento gli americani ci stanno rifiutando”, ha detto la fonte. Il diplomatico ha anche sottolineato che i funzionari europei vorrebbero un “approccio strutturato”. “In cui i diplomatici si siederebbero insieme, si stringerebbero tra loro, e creerebbero [qualcosa] che suoni come diplomazia, non come qualcosa scritto su ChatGPT”, ha sottolineato la fonte.

L’attuale linea del fronte dovrebbe essere la base per i prossimi colloqui di pace sull’Ucraina. “Kiev non può essere costretta a fare concessioni territoriali”, ha affermato Merz. Il Cancelliere tedesco ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di forze armate forti e di garanzie di sicurezza affidabili se si conclude la pace con la Russia. “Qualsiasi accordo riguardante l’UE, l’Europa nel suo complesso o la NATO richiede l’approvazione dei partner europei o il consenso all’interno dell’Alleanza”, ha anche osservato.

Eppure secondo indiscrezioni, una nuova versione della bozza dell’accordo di conciliazione in Ucraina viene tenuta nascosta ai funzionari dell’UE, riporta Politico, citando un diplomatico. “Questa è una situazione senza precedenti dal punto di vista diplomatico. Nessuno di noi ha queste informazioni”, ha dichiarato la fonte alla pubblicazione. Ha osservato che il contenuto della bozza di accordo viene tenuto segreto per evitare che si ripeta l’eccitazione causata dalle fughe di notizie sui media sulla precedente versione del piano statunitense in 28 punti.

L’UE non sosterrà l’adesione dell’Ucraina all’alleanza a meno che Kiev “non estirpasse la criminalità ai più alti livelli della società”. A dirlo Il Commissario europeo per la Giustizia McGrath in un’intervista a Politico. Kiev deve chiamare a rispondere le figure corrotte della politica e del mondo degli affari, afferma l’articolo.

Nella giornata del 28 novembre si è appreso che gli europei hanno concordato con gli Stati Uniti di escludere le clausole relative all’UE e alla NATO dal nuovo piano per risolvere il conflitto in Ucraina, ha dichiarato il Presidente del Consiglio europeo António Costa.

Graziella Giangiulio

