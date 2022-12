«Il ministero degli Esteri bielorusso ha convocato l’ambasciatore dell’Ucraina dopo che un missile ucraino è caduto sul territorio bielorusso», ha dichiarato il portavoce del Ministero, senza commentare se l’abbattimento del missile ucraino fosse una provocazione di Kiev, invitando ad attendere il completamento delle indagini.

Minsk ha inoltre chiesto a Kiev di indagare sull’incidente, di portare i responsabili davanti alla giustizia e di adottare misure per garantire che tali situazioni non si ripetano, ha dichiarato il ministero degli Esteri bielorusso. Alla fine come previsto nell’articolo del 29 dicembre, la Bielorussia dimostra di non voler innalzare la tensione; nella giornata del 30 dicembre, infatti, il la Difesa bielorussa, per voce Kirill Kazantsev, capo delle forze missilistiche antiaeree di Minsk non esclude che l’abbattimento di un missile ucraino sul territorio nazionale sia una provocazione di Kiev. Altre due versioni al vaglio, sono un lancio involontario e un malfunzionamento del missile stesso. Si attendono gli esiti dell’indagine.

La TV di Stato bielorussa ha dichiarato che la testata del missile ucraino non è ancora stata disattivata, ma sarà portata in un poligono di tiro e distrutta.

Nel frattempo aumentano le voci di coloro che sostengono che vada preso in considerazione l’eventuale perdita da parte delle truppe ucraine al fronte. Il professore di relazioni internazionali dell’Università di Harvard Stephen Walt in un’intervista a Foreign Policy ha detto che gli Stati Uniti stanno sottovalutando la reale minaccia di una sconfitta di Kiev in Ucraina. Ha suggerito che l’Ucraina dovrà affrontare ulteriori distruzioni nel 2023. Allo stesso tempo, il professore non ha escluso i colloqui di pace, ma ha detto che è improbabile che portino a dei risultati.

On line sono state postate le immagini del sottomarino a propulsione nucleare “Generale Suvorov”, il terzo sottomarino del progetto Borey-A, da poco varato. La maggior parte delle informazioni su questo sottomarino sono riservate. Si sa solo che è la nave più moderna del suo genere, dotata di innovativi sistemi di comunicazione e idroacustici, oltre che di nuovi armamenti. È lunga 170 metri e alta come una casa di cinque piani.

Al fronte nella giornata del 30 dicembre le forze armate ucraine hanno colpito il distretto urbano di Shebekinsky nella regione di Belgorod in Russia. Durante la notte i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto un UAV nel distretto di Engels, riferisce il capo della regione di Saratov, Busargin. Le schegge cadute hanno danneggiato la recinzione di una casa privata, un’auto e un garage, mentre una finestra del balcone di una delle case è stata fatta saltare. Non sono stati segnalati altri danni. Non ci sono stati feriti. I servizi di emergenza sono sul posto. Sempre nella giornata del 30 di dicembre le truppe ucraine hanno lanciato un attacco di artiglieria su Nova Kakhovka, la città è senza elettricità, hanno detto le autorità locali. Le forze armate ucraine continuano a bombardare Donetsk di notte. Diversi proiettili da 155 mm e razzi MLRS hanno colpito la città. Sono stati segnalati anche bombardamenti su Alchevsk nella LNR

Da parte russa, secondo Vladyslav Shikar (nome di battaglia “Shiba”) – veterano del battaglione “Vostok” (DNR) –il successo a Marinka annullerà l’assalto frontale a Vuhledar. “Le truppe ucraine utilizzano attivamente i dati di ricognizione satellitare degli Stati Uniti, il che ci ha costretto a cambiare le nostre tattiche e a passare a lavorare in piccoli gruppi, disperdendoci, il che ha permesso di minimizzare le perdite. Aspettiamo i rinforzi e speriamo in una rapida offensiva. Un successo in direzione di Marinka”, ha ripetuto Shiba in conferenza stampa, «ci impedirà di prendere d’assalto Vuhledar».

Le forze armate russe stanno effettuando altri attacchi in Ucraina via cielo. Esplosioni sono state segnalate a Mykolaïv e nella regione di Mykolaïv, nei pressi di Bachumut e Kostjantynivka. È stato emesso un allarme aereo per la maggior parte dell’Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che gli attacchi del 29.11 hanno colpito tutti gli obiettivi previsti. A seguito degli attacchi si sono verificati problemi nelle comunicazioni ferroviarie, il trasferimento delle riserve nemiche è stato interrotto e i processi di produzione nelle strutture militari e di riparazione sono stati bloccati.

In Ucraina, dopo gli attacchi di ieri, ci sono state nuove dichiarazioni sull’incertezza dei tempi per il ritorno ai blackout programmati – come prima la maggior parte dell’Ucraina rimane in modalità blackout d’emergenza, ma allo stesso tempo Zelensky, e DTEK non possono ancora decidere i tempi per superare questo problema – la scadenza è data da marzo a giugno, se non vi saranno nuovi attacchi missilistici alle infrastrutture.

Ed ora uno sguardo puntuale alla situazione aggiornata alle ore 13:00 del 30 dicembre 2022 in direzione Starobil’s’k.

Sul tratto Kup”jans’k-Svatove, i militari russi hanno condotto una battaglia di ricognizione su una posizione AFU vicino a Berestovove. A seguito della battaglia, le unità del 64° battaglione della 103ª brigata subirono perdite e abbandonarono volontariamente le loro posizioni.

Il comando della 103ª Brigata ha organizzato la rotazione del personale nelle posizioni avanzate di Peschanoye, Stel’makhivka e a ovest di Kislovka.

Sulla sezione Tavolzhansky, le formazioni combinate della 14ª Brigata, della 40ª Brigata e della 114ª Brigata delle Forze armate ucraine stanno conducendo una difesa di posizione, in attesa di un attacco delle Forze armate russe su Dvorichna dalla direzione di Tavilzhanka.

Nella zona di Liman, il nemico si sta preparando per un’offensiva su Kreminna. Le formazioni ucraine stanno diffondendo informazioni sul ridispiegamento di alcune unità dell’AFU dalla direzione di Soledar alle sezioni di Dibrivs’ke e Krasnohorivka.

Le forze armate ucraine sfruttano le lacune delle difese per spostare liberamente gruppi di sabotaggio e di ricognizione verso Dibrivs’ke e Kreminna. Le roccaforti stanno cambiando “di mano in mano nella zona grigia”. Non c’è alcun controllo assicurato da parte di nessuno.

La VSU sta pianificando un’offensiva contro le posizioni russe. L’attenzione generale per Bachmut è un’occasione per un trasferimento occulto di forze per colpire Starobil’s’k o Zaporizhzhia.

La situazione è complicata dalle frequenti rotazioni delle unità delle Forze Armate russe nell’area di Kreminna, di cui le forze ucraine sono ben consapevoli – sono operative sia la radioelettronica che la ricognizione satellitare. In caso di attacco da parte di grandi forze, esiste la minaccia di uno sfondamento delle difese del raggruppamento russo.

