VENEZUELA. “Iperinflazione Due” in arrivo

Gli economisti venezuelani prevedono “il secondo episodio di iperinflazione venezuelana”. Dato l’aumento del prezzo del dollaro in Venezuela, che attualmente è vicino ai 20 bolivar per valuta, gli economisti Asdrúbal Oliveros e Omar Zambrano hanno lanciato l’allarme su quali potrebbero essere le prospettive del Paese per il 2023.

«Secondo uno degli indici dei prezzi raccolti nel Paese, il dicembre 2022 segna l’inizio del secondo episodio di iperinflazione venezuelana», ha annunciato Zambrano, economista e professore universitario.

Mentre il suo collega e direttore di Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, ha dettagliato le sfide economiche “pressanti” per il prossimo anno: «1. Ristagno della ripresa; 2. Decelerazione dei consumi.; 3. Accelerazione dell’inflazione con aumento del costo della vita in dollari.; 4. Pressione al rialzo sul cambio».

Il primo episodio di iperinflazione in Venezuela era stato segnalato il 26 marzo. L’indice dei prezzi al consumo registrava i livelli più bassi degli ultimi anni, dopo aver vissuto una delle tempeste dei prezzi più incontrollate e aggressive della storia moderna.

In un articolo di El Pais si leggeva: «La tendenza si sta invertendo a causa della dollarizzazione dell’economia e dell’apertura del mercato. L’indice di inflazione del Venezuela nell’ultimo mese di febbraio è stato del 2,9%, la media più bassa registrata nell’economia locale da diversi anni, e l’andamento dei prezzi sarà intorno al 36% nel 2022».

A far capire che la situazione stava cambiando ad ottobre 2022 il tasso di variazione annuale del CPI in Venezuela del 155,8%, 1,6 punti in meno rispetto a quello del mese precedente. La variazione mensile del CPI (Indice dei prezzi al consumo) è stata del 6,2%, per cui l’inflazione accumulata nel 2022 è del 119,4%.

Da segnalare l’aumento del 18,3% dei prezzi dell’Istruzione, che ha raggiunto il suo tasso interannuale al 622,9%, che contrasta con la diminuzione dei prezzi di Hotel, caffè e ristoranti del 2,7% e una variazione interannuale del 159,2%.

Tommaso Dal Passo

