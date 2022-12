RUSSIA. Mosca chiede di riavere i suoi soldi ai regolatori europei

Il Belgio ha rilasciato un permesso per sbloccare i beni russi in NSD, ma in tempi lunghi il più possibile.

NDR (National Settlement Depository) è il depositario centrale della Federazione Russa, che fa parte del pool di società che compongono la Borsa di Mosca. Uno dei motivi dello sblocco dei beni russi è il fatto che il NDR si è rivolto ai tribunali europei.

Il 28 dicembre il Lussemburgo ha preso una decisione simile per sbloccare le risorse della Federazione Russa. Secondo Anton Siluanov, ministro per le Finanze russo, ”tutto questo viene fatto senza molta voglia”. In particolare, ci sono “difficoltà con gli investitori privati ​​che non riescono a mettersi in contatto con le autorità di regolamentazione belghe”.

Secondo il regolamento dell’UE, il permesso si applica solo a transazioni, contratti e altri accordi con questi beni che sono sorti prima del 3 giugno 2022. A partire da tale data infatti, NSD è stata oggetto di sanzioni, che hanno portato al blocco dei titoli russi da parte di Euroclear e del secondo grande sistema di deposito, Clearstream, registrato in Lussemburgo.

La Banca centrale della Federazione Russa ritiene che le licenze del Belgio e del Lussemburgo non garantiscano il rilascio delle attività degli investitori russi. Le autorità europee hanno concesso pochissimo tempo alla parte russa, la formulazione nei permessi è vaga e la procedura stessa è molto complicata.

Nel caso di Clearstream (registrato in Lussemburgo), NSD interagirà direttamente con il depositario occidentale. In altre parole, per trasmettere le informazioni necessarie sugli investitori le cui carte sono appese. I titoli detenuti solo da Clearstream saranno svincolati integralmente; se sono custoditi in due depositi, saranno svincolati proporzionalmente. I documenti saranno rilasciati solo se il loro titolare non è soggetto a sanzioni.

A proposito dell’Euroclear belga, sarà richiesto un garante. I titoli disponibili possono essere venduti. Questo è ciò che si sa ufficialmente. Secondo dati non ufficiali, i titoli delle società russe possono essere trasferiti alle banche europee. Non si sa cosa si intenda per “società russe” – se saranno prese in considerazione solo le società registrate nel territorio della Federazione Russa, o sarà obbligatoria la presenza della cittadinanza russa, o qualcos’altro – non è chiaro.

In generale, da un lato, il relax è, ovviamente, buono, ma dall’altro la macchina burocratica dei paesi europei è estremamente maldestra. E a quanto pare non bruciano ancora dal desiderio di trasformarla.

Anna Lotti