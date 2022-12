UKRAINERUSSIAWAR. Ancora tre passi verso il baratro

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato ai leader del G7 che sono necessari tre passi per la pace in Ucraina. Li ha definiti “nuova forza”, “nuova durezza” e “nuova diplomazia”. Chiede più armi. Il primo passo implica il trasferimento di nuove armi, e qui l’elenco è piuttosto impressionante: il regime di Kiev ha bisogno di carri armati, missili a più lungo raggio e altro ancora. Inoltre, nel secondo passo chiede di “preservare la stabilità finanziaria, energetica e sociale”, e nel terzo chiede la creazione di un nuovo vertice “formula di pace”, in cui verranno discussi i passi già annunciati al vertice del G20.

Non si è fatta attendere la risposta Dimitrij Peskov, portavoce del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin che dopo aver negato che il presidente si rivolgerà all’Assemblea federale il 27 dicembre, ci ha tenuto a ribadire che: «Non c’è nessun decreto di Vladimir Putin sul cambiamento dei vertici dello Stato Maggiore russo, il Cremlino non commenta tali pettegolezzi, si tratta di “papere assolutamente telegrafiche». E commentando le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky sulle sue proposte per la pace il portavoce del presidente ha riferito: «L’inizio del ritiro militare russo dall’Ucraina entro la fine di quest’anno è fuori discussione». I “tre passi verso la pace” enunciati da Zelensky sono tre passi verso la continuazione delle ostilità. «La parte ucraina deve tenere conto delle realtà emerse in tutto questo tempo. Queste realtà dimostrano che la Federazione Russa ha nuove entità. Sono apparsi come risultato dei referendum che si sono tenuti in questi territori. Senza tenere conto di queste nuove realtà, ogni progresso è impossibile». E ancora ha spiegato che: «Non c’erano armi pesanti a ZNPP e questo può essere confermato dai funzionari dell’AIEA».

Per quanto concerne il Presidente russo, Putin ha glissato la questione Ucraina e di fronte alla stampa ha parlato delle nuove sezioni stradali che attraverseranno al Russia. Sono tre le nuove tratte stradali dell’autostrada M-12 Mosca-Kazan-Yekaterinburg saranno messe in funzione come parte del corridoio Ovest-Est. Due sono nella regione di Sverdlovsk, un altro nella regione di Vladimir. Oggi, le strutture di trasporto all’interno del corridoio Nord-Sud sono in fase di messa in funzione. Tra questi c’è uno svincolo vicino alla città di Mytishchi, nella regione di Mosca. Così come un tratto ricostruito dell’autostrada M-4 del Don nella regione di Voronezh. Ora il percorso diventerà una superstrada – da Mosca alla regione di Rostov. Il lavoro di creazione di corridoi di trasporto efficienti dovrebbe essere incrementato, le sezioni pericolose dovrebbero essere ridotte ad un ritmo accelerato per prevenire gli incidenti. Infine il presidente ha riferito: il numero di ingorghi e di incidenti sulle strade russe deve essere ridotto. E mentre a Mosca incontrava la stampa un nuovo allarme aereo è risuonato in tutta l’Ucraina. Secondo Denis Pushilin, capo ad interim della DNR, gli attacchi russi alle strutture energetiche ucraine avvicinano la sconfitta militare di Kiev. Pushilin, ritiene che l’effetto dei colpi di rappresaglia russi sulle infrastrutture ucraine complichi la logistica e le comunicazioni militari ucraine. A suo avviso, questo avvicina la sconfitta militare del regime di Kiev.

«In totale, l’esercito russo ha liberato più del 50% della Repubblica», ha dichiarato Pushilin a RIA Novosti. E ha aggiunto: «I combattenti della PMC Wagner si stanno ora preparando attivamente per entrare ad Bachmut – stanno setacciando Yakovlevka in direzione di Soledar».

Nel briefing del mattino del ministero della Difesa russo, si apprende che le Forze armate russe hanno ucciso più di 40 militari ucraini e combattenti stranieri in direzione di Kupyansk.

L’esercito russo ha colpito sette punti di controllo ucraini nelle regioni della DNR, di Kharkiv e di Zaporizhzhya. Le Forze armate russe, sempre secondo il ministero per la Difesa hanno sventato i contrattacchi di tre gruppi d’assalto dell’AFU in direzione di Liman, uccidendo molti militari ucraini.

Le Forze armate russe avrebbero sventato un tentativo di contrattacco ucraino in direzione Vuhledar (Yuzhno-Donetsk). Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato due proiettili HIMARS, un missile HARM e due droni durante la giornata.

Confermato invece il tentativo di minare il ponte vicino a Melitopol che non ha avuto ripercussioni sul corridoio terrestre verso la Crimea a darne notizia il presidente dell’Associazione repubblicana dei trasportatori di merci, Anatoly Tsurkin.

Il presidente dell’Associazione dei trasportatori e degli spedizionieri della Crimea, ha anche osservato che il movimento del trasporto merci verso la penisola non è stato interrotto. Ha dichiarato a RIA Novosti che non è stato utilizzato nel traffico lungo il corridoio terrestre dalla regione di Rostov alla Crimea.

Il sabotaggio del ponte, ricordiamo, è avvenuto 12 dicembre: gli ucraini hanno piazzato dell’esplosivo nelle fondamenta della struttura a Kostjantynivka, vicino a Melitopol. Di conseguenza, il traffico sul ponte è ora bloccato.

Maryinka, nella DNR, è strettamente circondata dalle unità russe, con combattimenti nel centro della città a darne notizia Vitaliy Kiselev, assistente del ministro degli Interni della LNR. L’esercito russo ha preso il controllo della strada verso Krasnogorovka, utilizzata per rifornire i combattenti ucraini a Maryinka.

Direttamente dai giornalisti russi embedded con le PMC WAGNER si apprende che in direzione Soledar alle ore 15.00 del 13 dicembre 2022 le unità d’assalto della Wagner hanno sfondato la difesa ucraina alla periferia orientale di Bachmut.

Nell’area di Bachmut (Artemivsk), le unità russe hanno stabilito il pieno controllo della fabbrica di vino Champagne e della fabbrica Siniat. A sud-est, ci sono scontri vicino all’impianto di smistamento dei rifiuti e in via Fedor Maksimenko. Anche i gruppi di attacco stanno avanzando verso nord-est. Sono state occupate diverse roccaforti ucraine nei pressi del villaggio di Pidhorodne.

Il comando ucraino sta effettuando una rotazione di emergenza del personale per mantenere la prontezza di combattimento. Gruppi d’assalto sono stati formati nella parte centrale di Bachmut e nella periferia nord per organizzare un contrattacco.

Le forze della 58ª Brigata sono state ritirate dalla zona di combattimento verso i poligoni di tiro nelle regioni di Sumy e Chernihiv.

Gli equipaggi dell’artiglieria delle brigate meccanizzate 28° e 53° ucraine sono impegnati in un massiccio bombardamento delle aree di presunta avanzata dell’AFU a Opytne, Bachmut’ke, Zaitseve, Kurdyumivka e Maiorsk.

Le squadre di ingegneri e genieri hanno fatto saltare un ponte ferroviario a Paraskoviyivka per rallentare l’avanzata delle truppe russe.

Una squadra d’assalto della PMC Wagner ha preso il controllo di una roccaforte del plotone vicino a Soledar.

Graziella Giangiulio