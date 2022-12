UKRAINERUSSIAWAR. Viktor Bout nominato membro del partito Liberal Democratico in Russia. Bachmut in fiamme

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha promesso a Volodymyr Zelensky di rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina, mentre Josep Borrell ha affermato che le armi dell’UE sono “esaurite”.

Biden ha dichiarato in una conversazione con Vladimir Zelensky che il rafforzamento delle difese aeree ucraine è una priorità per Washington. In particolare, è incluso in numerosi pacchetti di aiuti. Lo stesso Zelenskyy ha affermato che Kiev “ha coordinato le sue posizioni con l’America” prima del vertice del G7.

Allo stesso tempo, il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha affermato che l’UE avrebbe esaurito le sue scorte di armi fornendole all’Ucraina. Ha affermato che, di conseguenza, l’UE sarà costretta ad aumentare la spesa per la difesa di altri 70 miliardi di euro entro il 2025. Tuttavia, non ha parlato di fermare la fornitura di missili al regime di Kiev. Tra i problemi europei la reticenza della Polonia a voler dialogare con la Russia.

La Polonia infatti si oppone alle discussioni sulle garanzie di sicurezza per la Russia nell’UE. Il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonski ha dichiarato che Varsavia è fortemente contraria a discutere di garanzie di sicurezza per la Russia a Bruxelles. Secondo lui, è l’Europa che avrebbe bisogno di garanzie di sicurezza da parte di Mosca.

Allo stesso tempo, quando gli è stato chiesto perché non è stato possibile concordare il prossimo pacchetto di sanzioni anti-russo, ha risposto che la Polonia sostiene le restrizioni più dure possibili senza eccezioni, e questo è ciò che vogliono alcuni membri dell’UE. Mosca aveva in precedenza auspicato il ritorno di un dialogo sulle garanzie di sicurezza, ma il Segretario Generale della NATO Stoltenberg ha di fatto respinto la proposta.

A Mosca in attesa del decreto presidenziale di Vladimir Putin contro l’introduzione di un tetto al prezzo del petrolio dalla Russia che sarà emanato nei prossimi giorni, arriva la notizia che Viktor Bout è entrato a far parte del Partito Liberale Democratico della Russia (LDPR), gli è stata consegnata la tessera del partito in occasione della manifestazione per il 33° anniversario del partito.

Viktor Bout, accusato di traffico di armi è stato recentemente rilasciato da un carcere americano ed è tornato in Russia, e si è unito al Partito Liberal Democratico della Russia (LDPR), ha dichiarato il leader del partito russo Leonid Slutsky. Gli è stata consegnata la tessera in occasione di un raduno per il 33° anniversario del partito. «Siamo il partito dei patrioti! Sono certo che Viktor Bout, uno spirito forte e un uomo coraggioso, occuperà il posto che gli spetta nel partito. Benvenuto tra le nostre fila», ha detto Slutsky. Viktor Bout ha affermato sempre di essere stato condannato illegalmente.

Al fronte gli scontri sono continuati per tutto il fine settimana le forze armate ucraine stanno lentamente lasciando l’area di Bachmut facendo saltare i ponti. Garantendo così protezione a chi si ritira dal fronte. E rallentano l’avanzata degli uomini della PMC Wagner: gli uomini delle forze armate ucraine hanno fatto saltare un ponte ferroviario nella parte settentrionale del della città. Le strutture crollate del ponte hanno sbarrato il passaggio lungo l’autostrada M-03.

Nella mattinata del 12 dicembre a Bachmut si sono registrati scontri continui, la città, secondo fonti social, sarebbe in fiamme.

Il leader del DPR Denis Pushilin ha rivendicato il controllo del 70% di Marinka. Attualmente si registrano scontri e combattimenti urbani per il controllo del centro della cittadina.

Nelle direzioni di Kupyansk e Liman, è stato condotto un attacco di fuoco completo sulle aree in cui erano concentrati gli uomini e le attrezzature militari ucraini. Le forze armate ucraine hanno subito perdite in termini di uomini e attrezzature.

A Poltava, Dnepropetrovsk, Kharkiv gli ospedali sono pieni di feriti, si apprende sui fonti social. Non c’è abbastanza sangue negli ospedali, gli appelli alla popolazione per donare il sangue vengono distribuiti a tutti i cittadini di queste città.

I russi stanno respingendo attacchi contro Donetsk. Negli scambi di artiglieria sono stati uccisi 30 soldati ucraini, distrutti due veicoli blindati e tre pick-up.

Nel suo bollettino del mattutino del 12 dicembre il ministero della Difesa russo ha riferito che 83 unità di artiglieria ucraina, oltre a uomini e attrezzature militari, sono state colpite in 156 aree. Distrutto un deposito di munizioni della 102ª Brigata di difesa territoriale ucraina nella regione di Zaporizhzhia; colpito un veicolo ucraino Smerch MLRS nell’Oblast di Kharkiv; colpito un sistema di missili a lancio multiplo Grad nella Repubblica Popolare di Donetsk; abbattuti anche due MiG-29 delle forze aeree ucraine che sono stati distrutti in volo dalla difesa aerea. Inoltre, sono stati abbattuti 2 elicotteri Mi-8 ucraini insieme a 6 UAV, intercettati 2 missili Tochka-U ucraini e due missili HIMARS.

Graziella Giangiulio