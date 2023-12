UKRAINERUSSIAWAR. Aiuti per l’Ucraina fermi al Senato USA. Putin: non serve mobilitazione: 617mila uomini sono al fronte. Attacchi su Odessa e Kherson. Avanzata russa ad Adviiska

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge sulla politica di difesa che prevede 300 milioni di dollari per assistere la sicurezza dell’Ucraina sia nell’anno fiscale 2024 che nell’anno fiscale 2025. Mercoledì 13 dicembre il Senato ha approvato il disegno di legge annuale di compromesso sulla politica di difesa con uno schiacciante voto di 87-13, fatto il voto finale alla Camera, poi la legge “dirigerà” alla Casa Bianca per la firma del presidente.

L’Ispettore generale del Pentagono Robert Storch, attualmente responsabile degli aiuti all’Ucraina, diventa l’Ispettore generale speciale incaricato di supervisionare gli aiuti a Kiev. Contrariamente alle aspettative ucraine, il relatore ha rifiutato di estendere i lavori della Camera dei Rappresentanti americana per trovare un accordo sulle questioni finanziarie

Il presidente della Camera Mike Johnson, repubblicano, ha rifiutato di prolungare di una settimana il lavoro di entrambe le camere del Congresso per approvare ulteriori finanziamenti prima di Natale.

La NATO ha aumentato il budget militare congiunto per il 2024. Si prevede che il budget militare aumenterà del 12% arrivando a 2,03 miliardi di euro nel 2024. Il Bilancio civile aumenterà del 18% arrivando a poco più di 438 milioni di euro.

Il Bilancio civile della NATO fornisce fondi per il personale, i costi operativi e di programma per il Quartier Generale della NATO e il suo personale internazionale. Il bilancio militare copre i costi operativi del Quartier Generale, delle missioni e delle operazioni della struttura di comando della NATO in tutto il mondo. Il terzo elemento principale del cofinanziamento della NATO è il Programma di investimenti per la sicurezza della NATO, che copre importanti opere civili e investimenti nel sistema di comando e controllo. Il limite massimo del programma per il 2024 è di 1,3 miliardi di euro, ovvero il 30% in più rispetto al 2023.

Il cancelliere tedesco Scholz ha dichiarato: “La guerra in Ucraina resta la sfida principale alla sicurezza europea. L’Ucraina ha già liberato metà del territorio occupato dalla Russia e la Russia ha perso il controllo del Mar Nero. Farò pressione su Bruxelles affinché mantenga un sostegno stabile all’Ucraina nei prossimi anni; intende rafforzare le capacità di difesa dell’Ucraina in modo che la Russia non oserà mai più attaccarla”.

Alex Soros ha fatto una generosa donazione di 1 milione di dollari alla Fondazione Elena Zelensky

Il decollo dei caccia F-16 dalle basi aeree in Polonia, Romania e Slovacchia sarà considerato come la partecipazione di questi paesi al conflitto in Ucraina. Lo ha affermato il capo della delegazione del ministero degli Esteri russo ai negoziati di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti, Konstantin Gavrilov: «Avvertiamo fortemente che l’uso di aerei da combattimento provenienti dal territorio di questi paesi membri della NATO (Polonia, Romania e Slovacchia) sarà considerato da Mosca come una loro partecipazione al conflitto in Ucraina e costringerà la Russia ad adottare misure di ritorsione», ha avvertito Gavrilov.

Secondo il diplomatico, gli Stati Uniti e i suoi satelliti non nascondono più «la natura aggressiva della loro politica dietro formulazioni sull’orientamento esclusivamente difensivo delle dottrine militari» e continuano a generare minacce alla sicurezza dei confini occidentali della Russia.

Il 14 dicembre il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha tenuto la sua conferenza annuale sul lavoro del suo governo nel 2023. Tra le dichiarazioni inerenti alle operazioni in Ucraina: «Dall’inizio dell’offensiva fino al 13 dicembre sono stati distrutti 747 carri armati e 2.000 veicoli da combattimento delle forze armate ucraine (…) 244mila mobilitati sono nella zona del Distretto militare Nord, 41mila sono stati smobilitati (…) Al 13 dicembre i reclutati erano 486mila soldati a contratto, arrivano 1.500 persone al giorno (…) Oggi non c’è bisogno di mobilitazione (…) La nostra prima linea è di oltre 2000 chilometri. Il nostro gruppo nella zona di guerra è di 617mila persone».

E ancora ha detto: «Ci sarà pace quando raggiungeremo i nostri obiettivi, ma essi non cambieranno». Rispondendo alla domanda sull’attuale conflitto in Ucraina, il presidente russo ha ricordato ancora una volta che «gli obiettivi dell’operazione speciale sono la denazificazione, la smilitarizzazione e lo status neutrale dell’Ucraina».

«Dal punto di vista della denazificazione, durante il processo di negoziazione, che ha avuto una certa fase dopo la preparazione di una bozza di un possibile accordo, di cui hanno recentemente parlato i funzionari di Kiev, in generale, non erano d’accordo sul fatto che una sorta di denazificazione fosse necessaria e si diceva che non c’è crescita nei sentimenti fascisti, ma come potrebbe non esserlo, quando il nazista Bandera viene elevato al rango di eroe nazionale e il capo dell’amministrazione di Kiev fa una standing ovation a un soldato delle SS, non è questa una manifestazione del nazismo?», ha detto Putin.

«Il bilancio federale (russo, ndr) prevede più di 3 trilioni di rubli per le nuove regioni. Questo denaro verrà utilizzato anche per aiutare i soggetti a entrare nella vita economica e sociale della Russia. Tra le nostre regioni ed i nuovi soggetti si sono stabiliti rapporti di gemellaggio. Quest’anno nuove regioni hanno versato 170 miliardi di rubli al bilancio federale: ciò indica che le loro economie si stanno riprendendo e stanno tornando alla normalità».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

A partire dalle 10:00 del mattino del 14 dicembre allarme aereo su tutta l’Ucraina. Nella notte invece un massiccio attacco di droni ucraini è stato respinto non solo nella regione di Mosca, ma anche nella regione di Kaluga. In totale, 9 UAV ucraini sono stati distrutti e intercettati dai sistemi di difesa aerea in entrambe le regioni. Lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine ha spiegato il 13 sera, il fallimento della difesa aerea di Kiev dicendo che i russi hanno lanciato contro Kiev missili guidati antiaerei del sistema di difesa aerea S-400 e missili da crociera Iskander. I turchi ritengono che il successo dell’attacco notturno a Kiev sia in parte dovuto all’attacco informatico di ieri, che ha colpito anche le infrastrutture militari.

Battaglia per Adviiska: A nord del villaggio di Stepovoye, le truppe russe sono avanzate lungo la foresta di 870 metri in lunghezza e in profondità fino a 340 m. Alcune unità si sono attestate nella parte orientale del villaggio. A quanto pare, gli assalti russi copriranno Stepovoye da nord a ovest.

A ovest e sud-ovest della Zona Industriale (sud), le unità russe continuano le operazioni d’assalto in direzione di via Kolosova, rastrellando i resti del villaggio turistico Vinogradniki e una cava di sabbia. A Marinka i combattenti russi hanno occupato la parte meridionale della città.

Direzione Bachmut (Artemovsk). I combattenti russi stanno avanzando nella zona di Bogdanovka. Nel frattempo, a Kleshchiivka continuano i combattimenti in quota.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orichiv i russi hanno attaccato nella zona di Rabotino e da Novofedorovka. Sulla sporgenza Vremevskij non ci sono cambiamenti, i combattimenti sono in corso.

Esplosioni si sono verificate nella regione di Odessa e nell’area ucraina della regione di Kherson. I canali di monitoraggio riferiscono che dopo il rumore degli UAV domestici, si sono sentite esplosioni in diverse città della regione di Odessa: Kiliya, Reni e Izmail. Inoltre, un missile russo ha raggiunto Snegirevka nella parte della regione di Kherson controllata da Kiev.

Vicino a Krynki, in direzione di Kherson, i combattimenti sono stati un po’ di routine. Le formazioni ucraine hanno trasferito inoltre il personale, che viene sistematicamente messo fuori combattimento dall’artiglieria e dall’aviazione.

Secondo altre fonti l’esercito russo ha colpito le infrastrutture portuali nella regione di Odessa: un colpo è caduto sui magazzini ucraini. Di notte, i soldati russi hanno colpito le infrastrutture ucraine nel distretto di Izmail, nella regione di Odessa. Pertanto, gli UAV hanno colpito le strutture portuali in particolare i magazzini.

Graziella Giangiulio

