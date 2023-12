UKRAINERUSSIAWAR. I russi attaccano e allargano il fronte a Marinka; prendono piede ad Adviiska. Italia e Ungheria frenano le richieste di Kiev all’UE. Flop di Zelensky negli USA

Il 12 dicembre è stata la giornata del presidente Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti. Il discorso a porte chiuse al senato statunitense non ha commosso gli animi e si è appreso dai senatori stessi che il voto per il sostegno a Kiev, Israele e Taiwan slitterà a gennaio.

Biden ha dichiarato di aver approvato lo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti militari da 200 milioni di dollari all’Ucraina, riporta la Casa Bianca. Joe Biden avrebbe detto a Zelenskyj: «Non voglio che perdiate la speranza».

Zelensky ha dichiarato alla Casa Bianca di voler «lavorare più velocemente con i beni russi congelati», che ammontano a oltre 300 miliardi di dollari. Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha affermato che sarà quasi impossibile per il Congresso americano approvare un pacchetto di aiuti per l’Ucraina prima di Natale. Durante una conferenza stampa ha affermato che ciò sarebbe “praticamente impossibile” fatto prima di Natale. «È praticamente impossibile anche solo raggiungere un accordo, tra repubblicani e democratici su richiesta di Biden, per farlo passare al Senato e alla Camera prima di Natale», ha detto McConnell.

Il presidente Zelensky in un incontro con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson a Washington, ha sollevato la questione della fornitura a Kiev di missili tattici ATACMS con una autonomia di volo più lunga. Lo riferisce il quotidiano Politico citando una fonte. La pubblicazione non menziona la modifica del razzo richiesta da Kiev.

Entro la fine del 2023, gli Stati Uniti trasferiranno altre due tranche di assistenza militare all’Ucraina per un totale di poco meno di 1 miliardo di dollari, a quel punto i finanziamenti ufficiali saranno esauriti. Se l’Amministrazione Biden non farà concessioni sulla costruzione del muro al confine con il Messico e sulla revisione delle leggi sull’immigrazione, le possibilità di approvare un nuovo disegno di legge per stanziare fondi all’Ucraina secondo i termini dell’Amministrazione Biden saranno prossime allo zero.

L’Italia ritiene importante continuare a sostenere l’Ucraina, ma non è d’accordo a rivedere il bilancio pluriennale dell’Ue solo allo scopo di reperire risorse per Kiev. Lo ha affermato il premier Giorgia Meloni, intervenendo in Parlamento alla vigilia dell’ultimo vertice Ue dell’anno.

La posizione dell’Ungheria sull’adesione dell’Ucraina all’UE non è oggetto di contrattazione; Budapest non cerca vantaggi tattici per sé in questa situazione, ma crede fermamente che l’Ucraina e l’UE non siano disposte ad avviare i negoziati sull’adesione di Kiev all’Unione europea, ha affermato il capo del Ministero degli Esteri ungherese, Peter Szijjártó.

«Concluderemo una sorta di compromesso in relazione all’avvio dei negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’UE? Ancora una volta, voglio dire, questa non è una questione tattica. Poiché questa domanda è di per sé, non è collegata a nulla e non saremo collegati, non si tratta di nulla e non parliamo. Non prendiamo parte ad alcuna contrattazione, ricerca di compromessi, compravendita. La questione dell’Ucraina e dei suoi legami con l’UE ha un significato storico, si regge da sola e non dipende da nessun’altra questione», ha detto Szijjártó ai giornalisti ungheresi dopo la riunione del Consiglio Affari generali dell’UE.

In Ucraina ci sia spettava, dopo la visita di Zeìlensky negli USA, un cambio ai vertici militari, ma il ministro della Difesa Rustem Umerov ha spiegato che: «Non occorre fare cambiamenti nella leadership militare dell’Ucraina adesso», ha affermato. Quindi il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny e il comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine Sergei Naev resteranno al loro posto. Zelensky ha detto ai senatori statunitensi che l’Ucraina sta valutando la possibilità di arruolare uomini sopra i 40 anni per rafforzare le truppe in prima linea, ha detto il senatore Wicker.

In Russia secondo una dichiarazione dell’Agenzia federale per il trasporto aereo, nei prossimi mesi 31 aeroporti russi saranno dotati di mezzi standard per rilevare e controllare i droni con la capacità di contrastarli.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle 13:00 del 13 dicembre.

Battaglia per Avdeevka: negli ultimi 3 giorni l’esercito russo ha effettuato operazioni d’assalto in almeno 16 settori. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina riferisce che l’esercito russo in direzione di Avdiivska ha effettuato 37 attacchi solo lo scorso giorno nelle aree a est di Novokalinovo, a est di Novobakhmutovka, Stepovo, Avdiivka, a sud di Severn, a sud di Tonenk, Pervomaisk e Nevelsk, cercando di sfondare le difese delle forze armate ucraine.

L’intelligence militare ucraina sta segnalando in modo allarmante la situazione nell’area di Avdiivka. Negli ultimi giorni, a causa del cambiamento del tempo e sotto la copertura della nebbia, le truppe russe sono diventate più attive. Pesanti combattimenti continuano nell’area di Stepovoy in tre direzioni (su entrambi i fianchi del villaggio e in direzione frontale). Le forze armate russe hanno fatto progressi verso nord. Sui resti del recinto della impresa metallurgica Avdiivska si svolgono costantemente battaglie, lo stesso AKhKZ è sotto costante fuoco.

A sud degli impianti di trattamento, l’esercito russo non smette di cercare di incunearsi tra gli stagni e il settore privato adiacente alla fabbrica e alla ferrovia. Le truppe russe stanno attaccando anche in direzione di Severn, Tonenk e Pervomaisk.

«L’area industriale nel sud-est di Avdiivka è stata completamente persa dall’Ucraina 10 giorni fa, mentre i russi vi stavano prendendo piede. Inoltre, gli attacchi al settore privato nel settore industriale sono diventati più frequenti. E questo non è più solo lo schieramento di gruppi di ricognizione, ma operazioni di raid e assalto a tutti gli effetti. Attacchi in almeno 4 luoghi a ovest della zona industriale e alla periferia della stazione di Vinogradniki, nonché battaglie tra Kolosov e vicolo Yasinovatsk», scrive la social sfera ucraina.

Inoltre, le forze armate russe di Vodyanoye stanno prendendo d’assalto gli sbarchi a nord-est del villaggio, verso il 9° quartiere di Avdiivka. Progressi parziali dei russi.

Riva sinistra del Dnpr. Nelle ultime 24 ore, gli ucraini non hanno intrapreso alcuna azione attiva. Conduce ricognizioni aeree e attacca periodicamente con droni fpv. Ha trasferito 10 barche con forze di sbarco, più della metà sono state distrutte durante l’avvicinamento e nel punto di sbarco. Le truppe russe stanno prendendo d’assalto le posizioni nemiche.

Le perdite ucraine secondo social sfera russa ammontano a 72 persone, 6 barche, 4 UAV, 2 equipaggi di mitragliatrici, sistema di difesa aerea Strela-10.

Battaglia per Marinlka. La battaglia per la città di Marinka è quasi completata vicino a Donetsk. Unità delle forze armate russe della 150a divisione fucilieri a motore hanno issato una bandiera sull’ultima casa di via Kashtanovaya: per liberare completamente la città, resta da liberare la parte nord.

Poiché la maggior parte delle formazioni ucraine si è ritirata a ovest, a Georgievka, lo sgombero dei centri di resistenza delle forze armate ucraine in quest’area era solo questione di tempo. L’avanzamento verso Georgievka è complicato dagli sbarchi tra due insediamenti: le forze armate ucraine sono riuscite a minare gli accessi e ad attrezzare una linea di riserva.

Tuttavia, nell’ultima settimana le forze armate russe si sono concentrate sull’infliggere danni a Kurakhovo, Maksimilyanovka e Georgievka. Pertanto, con l’uso corretto dei gruppi d’assalto, dei gruppi di sminamento e di un’adeguata organizzazione della pulizia, è del tutto possibile un balzo in avanti relativamente rapido. A nord del bacino idrico di Maryinka si prosegue: le forze armate russe avanzano lungo le strade di Ivan Franko e della Comune di “Parigi”. Un’ulteriore avanzata delle Forze Armate RF senza controllo sulle colline a nord è inutile: subito dopo la strada della Comune parigina c’è un terreno libero dove qualsiasi unità sarà in piena vista.

Circa il 2% del territorio della città rimane sotto il controllo delle forze armate ucraine.

Le forze armate ucraine hanno riferito che le truppe russe hanno preso la parte meridionale di Marinka. L’avanzata delle truppe russe arrivava fino a 350 metri sul fronte e fino a 340 metri in profondità.

Direzione Cherson. L’epicentro dei combattimenti è ancora Krynki. Gli ucraini cercano di insediarsi nella foresta; le forze armate russe non solo fermano i tentativi, ma spostano anche le posizioni ucraine sulla riva. Tutto questo sotto il pesante fuoco dell’artiglieria nemica dalla riva destra.

A nord di Krynok, le truppe russe stanno minando i corsi d’acqua per complicare i movimenti ucraini sulle imbarcazioni ed effettuare rotazioni. I russi continuano a colpire sulla riva destra; vicino a Tyaginka sono state eliminate due unità di artiglieria ucraina e un’unità di veicoli corazzati.

Inoltre, nelle retrovie della riva destra, i russi distruggono con l’aviazione e l’artiglieria i luoghi in cui si accumulano manodopera ed equipaggiamento ucraino. Le intercettazioni radio ucraine forniscono informazioni su uno sbarco in altre zone della riva sinistra precedentemente inutilizzate per il trasferimento di truppe, forse queste informazioni sono fuorvianti e mirano a distrarre e disperdere le forze russe.

Graziella Giangiulio

