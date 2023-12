THAILANDIA. Major petrolifere e marchi cinesi alla conquista del mercato EV

Il conglomerato tailandese di petrolio e gas PTT, ha iniziato a produrre batterie agli ioni di litio, mentre lavora per creare una catena di fornitura per il suo marchio di veicoli elettrici Neta e per capitalizzare il crescente mercato delle auto ecologiche.

L’amministratore delegato di PTT, Auttapol Rerkpiboon, ha affermato che l’impianto, di proprietà della joint venture NV Gotion e situato nella provincia di Rayong, a sud-est di Bangkok, ha creato una linea di produzione per produrre batterie agli ioni di litio con una capacità di 2 gigawattora all’anno, riporta Nikkei.

NV Gotion è posseduta al 51% dalla controllata PTT Nuovo Plus e al 49% dal produttore cinese di batterie per veicoli elettrici Gotion Hitech. Le due società hanno costituito l’impresa nel dicembre 2022 e si sono impegnate ad avviare le operazioni commerciali quest’anno.

Le batterie riforniranno Horizon Plus, una joint venture di veicoli elettrici posseduta al 60% da PTT e al 40% dal produttore di chip taiwanese Foxconn. Horizon Plus produce veicoli elettrici Neta in base a un accordo di licenza con il produttore cinese di veicoli elettrici Hozon Auto.

La capacità della prima fase della fabbrica di 2 GW-ora equivale a 50.000 pacchi batteria, in linea con la domanda e la strategia aziendale di Horizon Plus, che dovrebbe iniziare a produrre veicoli elettrici il prossimo anno.

Si prevede che la capacità di produzione iniziale di Horizon Plus sarà di 50.000 veicoli all’anno, per arrivare a 150.000 nel 2030.

L’anno scorso, il governo tailandese ha iniziato a offrire sussidi fino a 150.000 baht, pari a 4.200 dollari, per veicolo per contribuire a ridurre i prezzi dei veicoli elettrici e stimolare la domanda. Ha inoltre offerto ai produttori stranieri di veicoli elettrici importazioni esenti da dazi a condizione che inizino a produrre veicoli in Thailandia entro il 2024.

I produttori cinesi di veicoli elettrici, incluso il licenziatario Neta Hozon Auto, hanno approfittato della tariffa zero per vendere i loro prodotti in Thailandia.

Tra gennaio e ottobre di quest’anno, 58.074 veicoli elettrici sono stati venduti e immatricolati presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, pari al 10% delle nuove immatricolazioni di auto, secondo i dati del Ministero dei trasporti tailandese.

Tutti i produttori cinesi di veicoli elettrici attivi in Thailandia dovrebbero iniziare la produzione nel paese l’anno prossimo, aumentando sostanzialmente la domanda di batterie.

La Gotion High-tech ha affermato che il piano della Thailandia di concentrarsi sui veicoli elettrici e sullo stoccaggio dell’energia ha aperto immense opportunità nel nuovo settore energetico, comprese le batterie per veicoli elettrici. I veicoli “nuova energia” sono una classificazione cinese che comprende veicoli elettrici, ibridi plug-in e auto a celle a combustibile.

Il prossimo anno è importante per il business dei veicoli elettrici in Thailandia, poiché il governo ha incoraggiato i produttori a creare le proprie catene di fornitura, oltre a cercare di attirare nuovi attori nel mercato.

Oltre a PTT, anche Banpu, un minatore di carbone tailandese, è entrato nel business delle batterie per veicoli elettrici e dovrebbe avviare le operazioni commerciali entro il primo trimestre del prossimo anno, con l’obiettivo di produrre pacchi batterie per i principali produttori cinesi di veicoli elettrici come Great Wall Motor.

Tommaso Dal Passo

