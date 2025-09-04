ISRAELHAMASWAR. Pressioni su Riyadh per far riammettere allONU l’ANP. Sanchez si dice deluso dall’atteggiamento europeo. Notte di fuoco a Sheikh Radwan

Il vicepresidente palestinese Hussein al-Sheikh ha scritto al Segretario di Stato USA Marco Rubio, respingendo le motivazioni alla base della decisione degli Stati Uniti di escludere il presidente Mahmoud Abbas dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I funzionari palestinesi stanno facendo pressioni sui partner arabi, in particolare il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che ha incontrato al-Sheikh lunedì scorso, per spingere Trump a cambiare rotta, riporta Axios

Dalla Francia Macron annuncia: “Nulla impedirà alla Francia di riconoscere la Palestina”. In una telefonata con il principe ereditario dell’Arabia Saudita, il presidente francese ha ritenuto inaccettabile la decisione degli Stati Uniti di revocare i visti ai funzionari palestinesi per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Macron ha annunciato la decisione definitiva della Francia di riconoscere la Palestina e ha sottolineato: Nessun attacco o tentativo di annettere il territorio o lo sfollamento forzato dei residenti di Gaza impedirà il riconoscimento della Palestina.

Inoltre in Europa, il Belgio riconoscerà la Palestina all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla fine di questo mese, in seguito a piani simili annunciati da Regno Unito, Canada e Australia. Anche il vice primo ministro belga, Maxime Prevot, ha annunciato “sanzioni severe” contro Israele.

Il Primo Ministro spagnolo è frustrato dall’insuccesso nell’imporre le sanzioni europee a Israele.

In un’intervista al quotidiano britannico Guardian, Pedro Sanchez descrive la situazione relativa alle sanzioni come frustrante.

Da giorni, si registrano proteste antigovernative in Bahrein, dopo la decisione del governo di riaprire l’ambasciata israeliana

In Israele, Netanyahu chiede al capo dell’esercito israeliano di “fermare i briefing con i media dell’esercito”, affermando che “minano l’unità e il morale”. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto pressione sul Capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano Eyal Zamir affinché “interrompa i briefing con i media dell’esercito”, sostenendo che “minano l’unità e il morale e non sono legittimi in una democrazia”.

“I dibattiti possono svolgersi a porte chiuse, ma all’esterno ci deve essere un fronte unito e il pugno di ferro”, ha aggiunto Netanyahu.

Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano continua a chiedere il cessate il fuoco

Eyal Zamir, ha nuovamente chiesto l’accettazione del piano di cessate il fuoco concordato da Hamas.

Nella serata del 2 settembre, Israele ha lanciato un satellite di osservazione radar, l'”Ofek 19”. Il satellite, gestito dall'”Unità 9900”, SIGINT, dell’IDF della Direzione di Intelligence “Aman”, sarà utilizzato per operazioni di spionaggio, osservazione e raccolta di informazioni dallo spazio.

Secondo fonti libanesi: Brad Cooper, comandante del CENTCOM (Comando Centrale degli Stati Uniti), arriverà in Libano sabato insieme a Morgan Ortagus, inviato dell’amministrazione Trump in Libano, per discutere il piano dell’esercito libanese per disarmare Hezbollah.

Si prevede che l’esercito presenterà il piano alla prossima riunione del governo libanese di venerdì, nella speranza che il governo libanese lo approvi in ​​tale occasione.

Hezbollah ha già informato le autorità libanesi che se le attuali posizioni ostili contro il partito saranno mantenute, ciò avrà un effetto sulla cooperazione del partito in merito all’accordo di cessate il fuoco, incluso il sud del Litani, riporta Al Manar.

L’agenzia di stampa Bloomberg ha recentemente riportato che ingegneri israeliani hanno testato nuovi modelli di camere fortificate in un sito di prova per aumentarne la resistenza a possibili esplosioni. Bloomberg osserva che la costruzione di camere più fortificate è stata effettuata dopo gli attacchi missilistici dell’Iran e dei gruppi di resistenza palestinese. I nuovi rifugi saranno realizzati in cemento armato e acciaio per essere più resistenti alle esplosioni.

Bloomberg afferma che i missili iraniani che sono riusciti a bypassare i sistemi di difesa durante la guerra di 12 giorni hanno causato danni a Israele per 3 miliardi di dollari.

Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze israeliano ha presentato una nuova mappa della sovranità in cui èv prevista l’annessione dell’82% del territorio palestinese, suscitando critiche internazionali.

Lo Shin Bet afferma: sventato un piano per assassinare Itamar Ben-Gvir con un drone bomba. L’Agenzia per la Sicurezza Interna israeliana ha affermato di aver sventato un complotto per assassinare il Ministro della Sicurezza Interna Itamar Ben-Gvir.

Lo Shabaq ha affermato che un gruppo affiliato ad Hamas aveva pianificato di assassinare Ben-Gvir con un drone bomba nella zona di Hebron, in Cisgiordania, riporta l’iraniana Tasnim

E ora uno sguardo al fronte aggiornato alle 15 del 3 settembre.

L’IDF afferma che la persona uccisa nell’attacco con drone nel villaggio di Yater, nel Libano meridionale, sia l’agente di Hezbollah Osama Sweidan.

Fonti non ufficiali affermano che il missile che ha colpito il suo veicolo non ha innescato un incendio e ritengono che possa essere stato un missile di tipo Ninja; non vi è alcuna conferma di questa informazione da altre fonti.

Secondo il portavoce delle IDF: “Uomini di Hamas stanno impedendo ai residenti della Striscia di Gaza settentrionale di evacuare verso sud e stanno bloccando le strade principali”.

Nella mattinata del 3 settembre, si sono udite le sirene nel centro di Israele in seguito al lancio di un missile balistico dallo Yemen. Il missile è stato intercettato con successo prima di raggiungere il territorio israeliano.

Questa è la prima volta che gli Houthi riescono ad attivare le sirene dopo l’eliminazione di gran parte del governo Houthi.

A rivendicare l’azione è Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi:

“Stamattina abbiamo lanciato due missili balistici verso obiettivi sensibili a Tel Aviv, uno dei quali aveva una testata a grappolo”. Saree ha osservato che questa è la seconda volta che gli Houthi utilizzano un missile con una testata a grappolo.

Nella serata del 2 settembre, secondo quanto riportato da Gaza, l’esercito israeliano si è concentrato nel quartiere di Sheikh Radwan, il quartiere più a nord di Gaza City, adiacente a Jabalia.

Bombe incendiarie, demolizioni controllate di edifici, attacchi con droni e altro ancora.

Stando a fonti social palestinesi, sarebbero 7 le vittime tra morti e feriti in un bombardamento israeliano sul mercato di Sheikh Radwan, a nord-ovest di Gaza City.

Secondo un comunicato IDF: “Le IDF e l’ISA hanno eliminato il capo dell’organizzazione terroristica dei Mujaheddin, che aveva promosso attacchi terroristici in Giudea e Samaria

Durante un’attività congiunta delle IDF e dell’ISA la scorsa settimana nella zona di Nuseirat, è stato eliminato il terrorista Musbah Salim Musbah Dayyah, che era a capo dell’organizzazione terroristica dei Mujaheddin nella Striscia di Gaza.

Nel suo ruolo di capo dell’organizzazione terroristica, era responsabile del reclutamento di terroristi in Giudea e Samaria e in Israele, attraverso i quali promuoveva e compiva attacchi terroristici e attività terroristiche. Durante la guerra, l’organizzazione sotto la sua guida è stata coinvolta nell’orchestrazione di attacchi terroristici contro lo Stato di Israele e attacchi contro le truppe dell’IDF operanti nella Striscia di Gaza.

Musbah Salim Musbah Dayyah è stato nominato capo dell’organizzazione terroristica in seguito all’eliminazione dei suoi tre precedenti capi durante gli attacchi delle IDF degli ultimi mesi. La sua eliminazione riduce ulteriormente la capacità di dirigere attacchi terroristici dalla Striscia di Gaza in Giudea e Samaria e in Israele.

I terroristi mujaheddin hanno avuto un ruolo significativo nel brutale massacro del 7 ottobre. Sono stati coinvolti in atti di sequestro e omicidio. Pur essendo all’oscuro dei piani di Hamas, hanno agito come un’estensione e hanno sfruttato gli atti terroristici di Hamas all’interno di Israele.”

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

