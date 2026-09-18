KOSOVO. I leader dell’UCK condannati all’Aia per crimini di guerra

Mercoledì 16 settembre le Camere specializzate del Kosovo (KSC), tribunale speciale con sede all’Aia istituito per giudicare i crimini commessi nel corso della guerra del 1998-99, hanno condannato in primo grado gli ex leader dell’Esercito di Liberazione del Kosovo (UCK) Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi, riconoscendoli colpevoli di crimini di guerra contro civili in Kosovo e in diverse aree dell’Albania settentrionale. I quattro imputati sono stati invece assolti da sei capi d’accusa per crimini contro l’umanità.

L’allora comandante supremo dell’UCK ed ex Presidente della Repubblica dal 2016 al 2020 Hashim Thaçi è stato condannato a 25 anni di carcere per responsabilità nell’omicidio di 96 persone, tortura nei confronti di almeno 303 persone, trattamento crudele nei confronti di almeno 49 persone e privazione illegittima della libertà di almeno 385 persone. Pena analoga è stata inflitta a Jakup Krasniqi, mentre Kadri Veseli e Rexhep Selimi sono stati condannati rispettivamente a 18 e 13 anni di reclusione. Il Collegio giudicante ha stabilito che i quattro, insieme ad altri membri della leadership dell’UCK, condividevano l’intento deliberato di prendere di mira, eliminare o neutralizzare determinati individui percepiti come ostacoli ai loro scopi indipendentisti: tra essi, membri o rappresentanti di altre forze politiche e militari, in particolare quelle legate alla Lega Democratica del Kosovo (LDK) e alle Forze Armate della Repubblica del Kosovo (FARK), membri delle comunità rom e serba nonché persone ritenute in contatto con le autorità serbe. L’avvocato di Thaci, Pierre-Richard Prosper, ha definito il verdetto contro il suo assistito una “farsa giudiziaria” e ha annunciato che la difesa farà ricorso in appello per ribaltare la sentenza, pur avvertendo che l’iter potrebbe richiedere anni.

Come ampiamente prevedibile, la sentenza ha suscitato forti reazioni a tutti i livelli, sia all’interno che all’esterno del Paese. Sul fronte dell’ordine pubblico, all’Aia si sono verificate tensioni fuori dalla sede delle KSC tra manifestanti albanesi e forze dell’ordine, con queste ultime che hanno utilizzato idranti per disperdere la folla. A Pristina centinaia di cittadini si erano radunati nel centro della città per seguire in diretta la lettura del verdetto, e dopo l’annuncio delle condanne si sono riversati davanti agli uffici della Missione UE per lo Stato di diritto in Kosovo (EULEX) tentando di irrompere nell’edificio, lanciando pietre e scontrandosi con gli agenti; secondo quanto riferito dalla polizia, in serata è scoppiato anche un piccolo incendio in una parte del complesso della Missione dopo che alcuni manifestanti lo avevano preso di mira con materiale pirotecnico.

A livello politico, lo sdegno per il verdetto è stato espresso dalle massime istituzioni kosovare e da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. La Presidente ad interim Albulena Haxhiu ha definito le sentenze di condanna una notizia “profondamente dolorosa” per il Kosovo, ribadendo che lotta dell’UCK è stata una lotta di liberazione e che la decisione delle KSC non deve essere utilizzata per relativizzare i crimini commessi dal regime serbo durante la guerra; Haxhiu ha poi sottolineato come l’iter giudiziario non sia ancora concluso per via della possibilità di ricorso in appello, auspicando che il diritto di ricorso possa essere esercitato pienamente. A farle eco le dichiarazioni del Primo Ministro Albin Kurti, che ha parlato di “ingiustizia inaccettabile”, e del Ministro degli Esteri Glauk Konjufca, che ha definito la sentenza “triste, ingiusta e immeritata”. Il capo dell’Organizzazione dei veterani di guerra dell’UCK, Hisni Gucati, ha bollato il tribunale speciale dell’Aja come una “corte terribile e criminale” che con queste sentenze è riuscita ad accontentare la Serbia e la Russia. Non si è fatta poi attendere la reazione del Primo Ministro albanese Edi Rama, da sempre vicino alla causa dell’UCK, il quale ha commentato la vicenda postando sulle sue pagine social una foto con la scritta “Marre” (Vergogna).

Di segno opposto le reazioni provenienti da Belgrado, che al contrario si dice insoddisfatta per la decisione delle KSC di assolvere i quattro imputati dai capi d’accusa per crimini contro l’umanità. Il rappresentante dell’Associazione delle famiglie delle persone rapite e scomparse in Kosovo e Metohija, Slaviša Vuksanović, ha posto l’accento in particolare sul tema delle sparizioni forzate, fattispecie che integra il reato di crimine contro l’umanità, sottolineando come la missione ONU in Kosovo (UNMIK) non abbia fatto nulla per indagare sulla sorte dei serbi scomparsi in Kosovo e auspicando che la procura competente presenti appello in merito ai reati per i quali gli imputati sono stati assolti e richieda pene più severe per i condannati. A livello istituzionale il primo ad esprimersi è stato il Ministro dell’Interno Ivica Dačić, il quale da un lato ha riconosciuto la sentenza come la prova giuridica del fatto che i massimi vertici dell’UCK sono personalmente responsabili di “atrocità, omicidi, rapimenti e torture brutali” inflitti ai serbi in Kosovo, mentre dall’altro ha ribadito che Belgrado non può dirsi pienamente soddisfatta del verdetto e che il respingimento dei capi d’accusa relativi ai crimini contro l’umanità costituisce una “scandalosa manovra politica e un insulto diretto a tutte le vittime”. Sulla stessa linea anche il Presidente Aleksandar Vučić, che nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato che il verdetto non dovrebbe essere accolto con alcun tipo di euforia. La decisione delle KSC è stata invece giudicata positivamente da varie organizzazioni non governative per i diritti umani: in particolare, Amnesty International ha sottolineato che queste condanne dimostrano come gli alti funzionari non siano al di sopra della legge e offrono speranza alle vittime che attendono giustizia da oltre due decenni.

A gettare acqua sul fuoco sono intervenute in primis le istituzioni europee. L’UE, tramite il portavoce della Commissione Europea Guillaume Mercier, ha sottolineato che le KSC amministrano la giustizia attraverso procedimenti giudiziari equi, imparziali e indipendenti, fondati sul principio della responsabilità penale individuale, e ha invitato tutti gli attori a dare prova di moderazione, mentre la Commissaria europea per l’Allargamento Marta Kos ha ribadito che la riconciliazione è l’unico mezzo attraverso il quale i Paesi della regione potranno superare le divisioni e avanzare verso un futuro comune nell’UE. Anche il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere di rispettare la sentenza e ha invitato tutte le parti in causa ad evitare retoriche incendiarie e ad accettare il verdetto del tribunale.

La condanna dei leader dell’UCK riapre così un’altra ferita mai rimarginata nel passato dei Balcani, evidenziando le profonde fratture che ancora oggi contraddistinguono le narrazioni di una parte e dell’altra sugli eventi del 1998-99. Il tutto a pochi giorni di distanza dalle celebrazioni serbe in occasione dei funerali di Ratko Mladić, e dunque nel pieno delle polemiche che hanno rinfiammato la politica balcanica in merito a un’altra pagina dolorosa della storia recente della regione, la memoria del conflitto in Bosnia, a testimonianza di quanto il passato continui a pesare sul presente dei Balcani e sulle prospettive di un futuro difficile percorso di riconciliazione.

Lorenzo Vannucci

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