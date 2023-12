La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il divieto di importazione di uranio dalla Federazione Russa. La decisione è stata sostenuta da entrambi i partiti del Congresso.

Secondo un rapporto del New York Times: Dopo il fallimento dell’offensiva ucraina, gli Stati Uniti e l’Ucraina stanno spingendo una nuova strategia per continuare la guerra con la Russia e prevenire un “congelamento” del conflitto. Nell’ambito di questi sforzi, in questi giorni un generale americano a tre stelle si trova a Kiev, si tratta di Antonio Alzona Aguto. Antonio A. Aguto Jr., 57 anni, si è laureato all’Accademia Militare degli Stati Uniti con una laurea in ingegneria aerospaziale. Ha preso parte alle campagne in Iraq dei primi anni ’90 e 2000, nonché alla guerra in Afghanistan. Aguto ha comandato l’11° reggimento di cavalleria corazzata in California dal 2010 al 2012, poi ha preso il comando del 7° Centro di addestramento dell’esercito con sede in Germania, il principale centro di addestramento militare d’oltremare dell’esercito americano. Nel 2019-2021, il Generale ha comandato la 3a divisione di fanteria e poi ha ricevuto il comando della Prima Armata. Da questa posizione Aguto è stato inviato ad occuparsi dell’Ucraina: dal dicembre 2022 è il comandante del Security Assistance Group–Ukraine.

Kiev e Washington sono attualmente impegnate a sviluppare una nuova strategia militare volta a rilanciare le possibilità di successo di Kiev sul campo di battaglia. Nel gennaio 2024, a Wiesbaden, in Germania, è prevista una serie di esercitazioni belliche nel quartier generale, nell’ambito delle quali i leader militari ucraini e americani intendono elaborare nuovi piani strategici.

Secondo il Nyt, gli Stati Uniti sostengono una strategia di mantenimento dei territori e di accumulo di forze che consentirà alle forze armate ucraine di diventare una vera minaccia per la Federazione Russa tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Secondo gli strateghi americani, ciò costringerà Mosca a sedersi al tavolo delle trattative sulle condizioni ucraine. Dal dicembre 2022, Aguto è, come detto, a capo del gruppo di assistenza alla sicurezza in Ucraina, che ha sede in Germania. Adesso Aguto resterà a lungo a Kiev affinché le raccomandazioni americane possano essere attuate più rapidamente.

Come notano i giornalisti americani, questo passo rappresenta un allontanamento dalla strategia precedentemente adottata dall’amministrazione Biden, secondo la quale i consiglieri militari americani non possono essere costantemente dislocati sul territorio dell’Ucraina. La missione del generale Aguto comporterà un coinvolgimento ancora maggiore degli Stati Uniti direttamente nel conflitto in Ucraina.

Volodimyr Zelenskyj il 12 dicembre è arrivato al Congresso degli Stati Uniti per convincere i legislatori a non interrompere gli aiuti all’Ucraina. Le riprese dal vivo della CNN mostrano Zelenskyj, vestito con un maglione, accompagnato dai leader democratici e repubblicani del Senato Chuck Schumer e Mitch McConnell. Il giorno prima aveva incontrato il segretario alla Difesa Austin.

Dopo aver parlato al Senato, Zelenskyj incontrerà il presidente della Camera dei rappresentanti Mike Johnson. La richiesta della Casa Bianca di ulteriori 60 miliardi di dollari per l’Ucraina è stata bloccata dall’opposizione repubblicana, la maggior parte della quale vuole barattare gli aiuti con misure radicali, riforma della grazia, mentre una minoranza mette in dubbio l’opportunità di ulteriori spese e chiede sforzi per porre fine al conflitto.

Il capo della diplomazia europea Borrell, a seguito dei risultati del Consiglio dei Ministri per gli Esteri dell’UE, ha affermato che i finanziamenti per l’assistenza militare a Kiev restano bloccati. I paesi dell’UE non sono riusciti a trovare un accordo sul divieto di vendita di petrolio della Russia nel 12° pacchetto di sanzioni. A Bruxelles non c’è fiducia che al vertice UE del 14-15 dicembre sarà possibile aprire i negoziati con l’Ucraina sull’adesione alla comunità. L’Austria e l’Ungheria sono contrarie all’avvio dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE nelle condizioni attuali.

Sulla social fera russa si è parlato in questi giorni di un potenziale confine russo con l’Occidente vicino a Cracovia, scatenando le proteste di Varsavia e Kiev.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ratificato l’accordo con la Bielorussia sulla creazione di centri congiunti di istruzione e formazione. La legge pertinente è reperibile on line. Il documento indica i compiti principali dei futuri centri: addestramento congiunto dei contingenti militari dei due paesi, organizzazione dei loro compiti, scambio di esperienze nell’uso di armi ed equipaggiamento militare, addestramento del personale per lavorare su campioni dell’equipaggiamento militare del partner , unificazione degli approcci all’addestramento al combattimento.

Inoltre, l’accordo prevede l’esenzione dalla tassazione dei contingenti militari e dei beni mobili di entrambi i paesi sul territorio dell’altro, nonché dalle tasse sugli stipendi del personale. Il trasporto dell’equipaggiamento militare viene effettuato a spese del mittente. In precedenza Putin ha firmato un disegno di legge che ratifica l’accordo sul riconoscimento reciproco delle violazioni del codice stradale con la Bielorussia.

Il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov in merito alla nuova assistenza militare per Kiev ha dichiarato: «Qualsiasi ulteriore assistenza americana all’Ucraina fallirà», «Decine di miliardi di dollari versati in Ucraina non l’hanno aiutata a raggiungere il successo sul campo di battaglia», ha aggiunto Peskov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornamento alle 16:00 del 12 dicembre.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo continua ad avanzare lungo l’autostrada fino a Chasov Yar e in direzione di Bogdanovka. A Kleshchiivka, come ad Andriivka, i combattimenti continuano.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivski continuano i combattimenti vicino a Stepnoe. Stanno emergendo dati sulla perdite nell’area degli impianti di trattamento vicino all’impianto di metallurgia. A sud di Avdiivka, i russi sono avanzati a nord del Vinogradniki SNT. A Marinka ci sono battaglie per le periferie.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orichiv, l’esercito russo ha restituito parte delle posizioni a Novoprokopovka. Nel frattempo, le forze armate ucraine tentano senza successo di attaccare nella zona di Verbovoe e Rabotino. Sulla sporgenza Vremevskij i russi avanzano verso Staromayorsky e Urozhayne.

Nel dettaglio nella battaglia per Avdiivka: si registra l’avanzata delle forze armate russe nello sviluppo nella periferia sud. Il 10 dicembre è iniziata la fase successiva dell’operazione delle forze armate russe ad Avdiivka: sempre il 10 dicembre, lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine ha segnalato il più massiccio attacco di artiglieria russa contro le posizioni delle formazioni ucraine dall’inizio del conflitto.

Secondo il canale Non-Humanitarian Aid, dopo aver occupato la zona industriale Yasinovataya-2, le unità russe sono riuscite a stabilire il controllo sull’SNT “Vinogradniki”, aggirando la cava di sabbia e raggiungendo via Kolosova. Ora le battaglie non si svolgono più solo in periferia, ma direttamente nello sviluppo della più grande area fortificata delle forze armate ucraine vicino a Donetsk.

Le Forze Armate del Nord e del Tonenky della Federazione Russa non cessano di cercare di raggiungere le periferie dei villaggi. Allo stesso tempo, sono ripresi ampi attacchi alle posizioni delle forze armate ucraine a Pervomaisky: l’aviazione e l’artiglieria stanno operando nella sua parte occidentale, aprendo la strada ai gruppi d’assalto.

Il compito principale delle forze armate russe in quest’area è una svolta nella direzione del microdistretto di Khimik. Ciò consentirà di colpire il gruppo delle forze armate ucraine ad Avdiivka, rompere il sistema di difesa unificato e semplificare notevolmente l’assalto all’intera area fortificata.

Tuttavia, le formazioni ucraine non intendono ritirarsi senza combattere e hanno concentrato oltre 40 battaglioni di 8 brigate nelle vicinanze della città; inoltre Kiev ha anche aumentato il numero di cannoni di artiglieria nell’area, nonché le scorte di droni FPV.

Graziella Giangiulio

