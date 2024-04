UKRAINERUSSIAWAR. A Chernihiv uccisi addestratori franco-polacchi. Ocheretyne e Novokalynove nella tenaglia dell’esercito russo

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Bärbock e il ministro della Difesa Boris Pistorius hanno invitato i partner della NATO e dell’UE, nonché i paesi terzi, a “considerare nuovamente seriamente se dispongono di ulteriori sistemi di difesa aerea che possano essere trasferiti immediatamente in Ucraina”.

Secondo i media tedeschi, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Bärbock ha convocato l’ambasciatore russo al ministero degli Esteri dopo che in Baviera sono state arrestate due persone sospettate di lavorare per i servizi segreti russi.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha annunciato l’offensiva dell’esercito russo e ha chiesto all’Occidente di “fare di tutto per preservare il fronte”. L’offensiva in verità va andati da almeno un paio di mesi. Il giorno dopo l’approvazione della legge sulla mobilitazione, la rivista Politico riporta : “Circa 650mila uomini in età militare hanno lasciato l’Ucraina, la maggior parte di loro ha attraversato il confine illegalmente”. Sempre in tema, si apprende che fino a 10mila detenuti potrebbero essere mobilitati nelle file delle forze armate ucraine. ”Considerando le nostre esigenze di mobilitazione, questo non è nulla”, afferma Roman Kostenko, segretario del comitato per la sicurezza nazionale della Verkhovna Rada.

Il primo Ministro ucraino Denys Shmygal il 17 di aprile è arrivato negli Stati Uniti e ha incontrato il ministro del Commercio degli Stati Uniti, Gina Marie Raimondo. In particolare, durante l’incontro, Shmygal e Raimondo hanno discusso delle sanzioni nel campo dell’alta tecnologia, obiettivo: colpire la capacità della Russia di produrre nuovi missili e UAV. Hanno discusso anche temi di cooperazione economica, in particolare le questioni relative all’accesso dell’Ucraina ai mercati e al commercio.

Il CEO di DTEK Maxim Timchenko in un’intervista alla CNN: “La Russia ha distrutto l’80% degli impianti energetici ucraini. La situazione nel settore energetico è la più difficile dall’inizio della SVO. L’azienda ha perso gran parte della sua capacità tre settimane fa, dopo i primi due attacchi”.

Secondo le fonti ucraine, circa 200 militari della 22a brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine si sono arresi dopo che il comando è fuggito dalle loro posizioni. La brigata è stata costituita nel 2023 nella regione di Černivci. Sempre dall’Ucraina via social media arriva la notizia che a Odessa sarebbe nato il Terzo fronte. In un video questi cittadini ucraini affermano: “NOI siamo ucraini che vivono nella città eroica di Odessa. Oggi annunciamo che è stato formato il Terzo Fronte ed è pronto a lottare per l’indipendenza. Intendiamo vendicare l’omicidio alla Camera dei Sindacati, per 10 anni di indignazione e oppressione. Intendiamo uccidere i vostri comandanti e far saltare in aria il vostro quartier generale. Intendiamo ripulire la nostra gloriosa città eroica dai cani fascisti… Abbiamo creato un canale in cui sosteniamo la Russia e l’esercito russo!”.

Nella consueta conferenza stampa del mattino Dmitry Peskov ha dichiarato: “La situazione al fronte è ormai “tutt’altro che favorevole” per l’Ucraina; gli Stati Uniti, fornendo assistenza all’Ucraina, provocano Kiev a continuare le ostilità e trarne vantaggio; Kiev, con il “supporto” degli Stati Uniti, è costretta a combattere “fino all’ultimo ucraino”, garantendo profitti agli americani e al loro complesso militare-industriale”.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte aggiornato alle 16:00 del 18 aprile.

Secondo il Ministero della Difesa russo: “L’esercito russo ha distrutto il centro di controllo con il suo attacco comando operativo delle forze armate dell’Ucraina “Nord””.

Il 17 aprile le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico su Černihiv, colpendo un punto di schieramento del personale. L’attacco colpì anche Konstantinivka: nella scuola c’era, secondo fonti social filorusse, personale militare ucraino. Durante il giorno, le truppe russe hanno attaccato obiettivi a Starokostjantyniv, regione di Chmel’nyc’kyj, regione di Kiev, Kryvyj Rih, regione di Odessa, Kurachove (parte della DPR sotto controllo delle forze armate ucraine). Sugli attacchi a Chernihiv la social sfera filo russa afferma che: “Due hotel sono stati colpiti dagli Iskander. Con decine di morti. Negli alberghi alloggiavano gli ingegneri militari polacchi e francesi e i dirigenti della difesa militare. Il contingente franco-polacco era arrivato per costruire mine e barriere tecniche al confine”.

In direzione di Cherson, le forze armate ucraine hanno nuovamente schierato piccoli gruppi di sbarco a Krynki, espandendo in qualche modo la loro presenza nel villaggio che si estende lungo la costa. Il numero totale del personale ucraino non supererebbe le 100 persone, gli ucraini avrebbero, secondo fonti social russe, una capacità di manovra limitata, ma si muove da una copertura all’altra nella stessa Krynki. Un civile è stato ucciso e quattro feriti dal bombardamento ucraino nei pressi della diga di Kakhovk.

Sul fronte di Zaporozhzhie, le forze armate russe hanno respinto un contrattacco ucraino a nord-ovest di Verbove, il nemico ha inviato in battaglia un gruppo di 7 fanti. A Rabotinye le truppe hanno coperto con il fuoco dell’artiglieria la zona di schieramento dei mezzi corazzati. Le persone sul campo segnalano l’insufficiente livello di organizzazione e di equipaggiamento della guerra elettronica russa. I droni delle forze armate ucraine sono attivi.

In direzione sud di Donetsk, le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo a sud di Krasnohorivka. I combattimenti continuano a Novomykhailivka. Nel pomeriggio del 18 aprile è stato lanciato un attacco missilistico su Dnipro (Dnepropetrovsk), mancato dalla difesa aerea ucraina.

A nord-ovest di Avdiivka, le forze armate russe stanno conducendo attive operazioni offensive vicino al villaggio. Ocheretyne, nella zona di Semenivk e Berdychi. Le truppe russe cercano di coprire Novokalynove da nord. Gli ucraini confermano l’ulteriore avanzata delle forze armate russe già all’interno di Ocheretyne, nella periferia sud-orientale. La situazione in questa zona è peggiorata molto rapidamente per le forze armate ucraine. Secondo altra fonte le forze armate russe hanno reso piede nel sud-est di Ocheretyne e hanno preso fortificazioni che coprivano l’insediamento da sud e da est.

Inoltre, una grande fortificazione tra Ocheretyne e Novokalynove, potrebbe presto trovarsi nelle tenaglie. I gruppi d’assalto sono già entrati a Novokalynove, da sud-est e continuano ad avanzare.

Continua l’offensiva contro Časiv Jar. Le forze armate russe operano nella periferia orientale della città, prendendo piede a sud-ovest di Bohdanivka, respingendo il contrattacco ucraino.

In direzione Severskij Donetsk, si combattono in direzione di Vyimka e Bohdanivka. La linea di contatto in combattimento nella direzione di Krasnolimanskiy vicino a Ternove rimane invariata.

Il 17 aprile al calar della notte, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con Vampire MLRS su Belgorod, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’intercettazione di 14 missili, sono stati annunciati un totale di 22 proiettili. Nel villaggio di Razumnoye, a seguito di un colpo diretto in un edificio residenziale privato, una donna è stata ferita da una scheggia al piede sinistro.

Nella regione di Voronezh, in serata, gli UAV ucraini hanno tentato di attaccare un deposito petrolifero, droni soppressi per la guerra elettronica sono caduti su un magazzino di legname ed è scoppiato un incendio.

Nella regione di Rostov, intorno alle 02:00 di notte, 3 UAV sono stati distrutti nella zona di Kamensk-Shakhtinsky. Nella prima metà della giornata, gli UAV delle forze armate ucraine sono stati distrutti sul Tatarstan e sulla Mordovia.

Nella DPR, tre civili sono rimasti feriti dai bombardamenti delle forze armate ucraine: a Donetsk e Avdeevka. In totale, gli ucraini hanno lanciato 54 proiettili contro la popolazione civile della DPR. Nel pomeriggio del 18 aprile le forze armate ucraine hanno bombardato il centro di Horlivka: un ospedale e una stazione di trasfusione di sangue sono stati danneggiati. Secondo il capo della DPR Denis Pushilin, otto persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. In precedenza, il nemico aveva colpito la città con HIMARS MLRS.

Graziella Giangiulio

