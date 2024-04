“Gli Stati Uniti non possono abbattere missili sull’Ucraina, come in Israele, perché lì non ci sono basi militari americane che potrebbero essere minacciate da questi missili” ha dichiarato alla Stampa l’Alto rappresentati per gli Affari Esteri Josep Borrell. E ancora ha dichiarato: “L’Occidente non può creare in Ucraina un sistema simile all’Iron Dome israeliano”.

Il primo Ministro ceco Petr Fiala ha dichiarato durante una visita negli Stati Uniti che l’iniziativa ceca per l’acquisto di munizioni per l’Ucraina ha permesso di accumulare 500mila munizioni.

Secondo l’AP, è improbabile che l’approvazione degli aiuti all’Ucraina da parte del Congresso degli Stati Uniti avvenga questa settimana, poiché le discussioni tra i legislatori americani continuano e il testo del disegno di legge in questione non è stato ancora reso pubblico.

Il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg ha affermato che nella scelta tra l’assistenza all’Ucraina e le proprie armi, i membri dell’Alleanza “devono scegliere l’Ucraina”.

Via libera del presidente Volodymyr Zelensky alla legge sulla mobilitazione, la norma entra in vigore tra un mese. L’ex vice segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, Oleh Hladkovsky, è stato inserito nella lista dei ricercati. È accusato di abusi nell’acquisto di automobili per l’esercito. L’ammontare dei danni causati allo Stato ammonta a più di 17 milioni di grivnie.

L’Ucraina chiederà la convocazione di una riunione del Consiglio Ucraina-NATO sulla difesa dei cieli, la fornitura di sistemi di difesa aerea, relativi sistemi e missili ha riferito il presidente Zelensky. ”Stiamo lavorando per ottenere un aiuto più reale. Per raggiungere una reale uguaglianza nella protezione contro il terrorismo, quando le stesse regole veramente uguali si applicheranno a noi qui, in Ucraina, in Europa e in altre parti del mondo, quando ci troviamo di fronte alle stesse manifestazioni di terrore, agli stessi attacchi missilistici e droni”, ha detto il presidente dell’Ucraina.

“L’Ucraina vuole ricevere dagli Stati Uniti impegni di sicurezza simili a quelli presi da Israele”, ha dichiarato il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andrij Borysovyč Jermak, in un incontro con la delegazione americana per un accordo sulle garanzie adeguate.

“L’accordo degli Stati Uniti con l’Ucraina non dovrebbe funzionare peggio del memorandum americano con Israele, che ha confermato l’efficacia delle azioni congiunte degli alleati durante il recente respingimento del massiccio attacco iraniano contro Israele”, ha detto Jermak sul sito web dell’ONU, ufficio del presidente dell’Ucraina. Il messaggio non indica quale sia stata la reazione della parte americana a queste richieste.

Rumors raccontano la morte di Kirill Budanov, il numero uno dell’Intelligence ucraina. Non ci sono conferme da parte di Kiev. Nemmeno il Ministero della Difesa russo ha smentito o confermato la notizia. Secondo una delle versioni ucraine, il capo della direzione principale dell’intelligence potrebbe essere morto durante una ispezione segreta nella città di Čuhuïv, nella regione di Charkiv, bombardata dai russi con FAB-500.

I russi di Charkiv, nella social sfera hanno scritto: “il giorno prima del potente missile ed è stato effettuato un attacco bomba, anche con l’uso di bombe plananti FAB-500. Secondo l’intelligence russa e le conferme dei combattenti clandestini locali, tutti gli obiettivi sono stati distrutti. Non ci sono dati sulle personalità, e ancora di più in relazione a un generale di così alto rango delle forze armate ucraine come capo della direzione principale dell’intelligence Budanov”.

Il capo della Commissione elettorale centrale (CEC) della Federazione Russa, Ella Pamfilova, ha consegnato a Vladimir Putin il certificato del Presidente della Federazione Russa per un nuovo mandato.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 18:00 del 17 aprile.

Verso le 4 del mattino, gli ucraini hanno lanciato attacchi in Crimea nell’area di un aeroporto militare vicino alla città di Dzhankoy, nel nord della penisola. Alcuni filmati distribuiti online mostrano segni di detonazione secondaria e incendio. Voci di soldati parlano di un attacco missilistico ATACMS.

Secondo un’altra fonte per l’attacco sono stati utilizzati circa 12 missili tattici operativi ATACMS, molto probabilmente lanciati dalla regione di Cherson. Il raid è stato effettuato in due ondate. Il primo attacco ha coinvolto sette missili, apparentemente con testate a grappolo, mentre il secondo ne ha utilizzati almeno cinque. Alcune attrezzature hanno danneggiato l’aeroporto e altre hanno danneggiato uno degli edifici.

Per l’attacco potrebbero essere utilizzati sia l’MGM-140A con una portata fino a 165 km che l’MGM-140B con un raggio di combattimento di 300 km. Quando lanciate dalla periferia di Cherson, gli ucraini possono facilmente raggiungere Dzhankoy anche con le prime versioni di ATACMS. I russi lamentano che: “Come negli attacchi precedenti, un drone americano RQ-4B ha pattugliato senza ostacoli lo spazio aereo a sud della Crimea e ha monitorato l’operazione”.

Ma anche senza le informazioni occidentali gli ucraini hanno ricevuto le informazioni necessarie dai residenti filo-ucraini della città, così come di alcuni minori, ci sono chiari filmati degli arrivi su Internet, da cui si possono trarre le necessarie conclusioni essere disegnato.

Le formazioni ucraine, secondo la social sfera russa, stanno conducendo preparativi mirati per attacchi più massicci sulla penisola. Un paio di giorni fa c’è stato un tentativo di colpire il punto di controllo di Berdyansk, ma senza successo, e oggi l’aerodromo.

Nessun cambiamento nella direzione di Cherson: bombardamenti reciproci di artiglieria e attacchi di droni. L’esercito russo ha ripreso gli attacchi aerei nella zona vicino a Beryslav, sulla costa ucraina.

Sul fronte di Zaporozhzhie, le forze armate russe mantengono l’iniziativa a Rabotinye, riconquistando le posizioni ucraine in pesanti battaglie. Si nota l’uso precedentemente diffuso di droni FPV con telecamere per i voli notturni in direzione di Cherson. Gli ucraini sparano anche con l’artiglieria a grappolo e le forze armate ucraine non pensano alla carenza di proiettili delle forze armate ucraine in questo settore del fronte. Le forze armate russe colpiscono usando FAB con l’UMPC in profondità nella difesa nemica vicino a Orechiv.

Nella direzione sud di Donetsk, vicino a Krasnohorivka, le forze armate russe utilizzano carri armati che sono protetti al massimo dai droni FPV, sono consentite armature aggiuntive saldate sul campo e dotate di guerra elettronica uno di questi compiti di corazzata nella periferia meridionale del villaggio. In precedenza, nella stessa direzione, era stato riferito di uno sbarco motociclistico dell’esercito russo su una roccaforte Ucraina.

A ovest di Avdiivka, le forze armate russe stanno attaccando nella zona di Novokalynove.

Al mattino, in direzione di Časiv Jar, i soldati russi in prima linea hanno riferito che “Bohdanivka è nostra, i nostri aerei d’attacco sono entrati e hanno preso il controllo delle ultime case nella parte sud-occidentale”. Nella periferia orientale di Časiv Jar sono in corso pesanti combattimenti; a sud, le forze armate russe avanzano verso il canale d’acqua, realizzando il piano di coprire su due lati la parte orientale della città; le truppe ucraine avrebbero lasciato il microdistretto di Kanal, l’ultima posizione difensiva prima dello stesso Časiv Jar.

È stato lanciato un attacco missilistico contro le infrastrutture nella regione di Odessa durante la mattinata del 17 aprile. Attacco missilistico russo su Černihiv. Le forze armate ucraine riferiscono di tre missili. Fonti social russe affermano che è stato colpito hotel che ospitava i mercenari stranieri e militari ucraini.

Nella regione di Belgorod, gli ucraini stanno bombardando le aree di confine e colpendo con lanci di UAV. Nelle ultime 24 ore l’intensità è leggermente diminuita e non sono state segnalate vittime civili. Nella regione di Kursk ieri un residente locale è rimasto ferito a seguito dei bombardamenti nel villaggio di Tyotkino.

Gli ucraini hanno sparato 41 colpi di munizioni contro la popolazione civile della DPR a Horlivka.

