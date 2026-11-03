FISCO. A Milano gli Stati Generali della Fiscalità 

La prima edizione degli Stati Generali della Fiscalità Nazionale e Internazionale viene annunciata a Milano per mercoledì 10 marzo nella Sede di Palazzo Lombardia su iniziativa del Sottosegretario alla Presidenza Ruggero Invernizzi e del Consigliere regionale Barbara Mazzali. A farlo è la Fondazione E-novation che per promuovere la Cultura della Vita rilancia il dialogo tra parti della società, generazioni e nazioni sui delicati temi, mondiali, della Governance e della società digitale. E lo fa attraverso incontri pubblico privati.

Stati Generali della Fiscalità Nazionale e Internazionale è uno spazio neutro di confronto sui temi del Fisco per lo Stato e il Cittadino, per la crescita e il modello di sviluppo economico e sociale che si intende perseguire, per la Giustizia sociale e la sostenibilità anche istituzionale, nasce a Milano con un’edizione “Zero Zero”, autentica, pura, leale e non divisiva”: si legge così nell’incipit di presentazione dell’evento “Stati Generali”, perché nascono dal basso dall’iniziativa di tre professionisti, Giampaolo Campoli, Claudio Fratocchi e Massimo Lucidi che desiderano offrire il proprio contributo ideale di confronto su un terreno delicato e spesso compromesso da fratture ideologiche, divisioni politiche, incapacità di assumere decisioni forti, impopolari, eppure necessarie, per apportare correttivi all’equilibrio di sistema.

“In effetti la fiscalità in una logica nazionale e sovranazionale rappresenta la chiave di volta, il principale strumento di governance di processi complessi di creazione e distribuzione della ricchezza, anche in una dimensione geopolitica consapevole di competizione territoriale, non solo digitale” apre con queste parole l’intervista Giampaolo Campoli titolare dello studio Lexside che assume il ruolo di Presidente degli Stati Generali della Fiscalità Nazionale e Internazionale.

Gli fa eco Claudio Fratocchi di Scientia Consulting che aggiunge: “Ritrovare uno spazio neutro di confronto dal basso può generare Valore, alimentando nuove sinergie, innovative, sul Merito, condividendo esperienze e contribuendo alle soluzioni micro e macroeconomiche necessarie al mantenimento se non allo sviluppo dei propri sistemi”.

Chiude la terna dei fondatori il giornalista internazionale Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation chiamato animare un confronto internazionale, intergenerazionale, crossmediale capace di migliorare il mondo… “partendo da noi, dalle nostre professionalità, dalle nostre imprese, dalle nostre storie” aggiunge Lucidi. “Sono tempi cattivi, tempi penosi!” si dice. Ma cerchiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi; come siamo noi così sono i tempi”. La frase di Sant’Agostino è gravida di Speranza, ma anche di Responsabilità e ben si addice allo Spirito che muove l’iniziativa, si legge nella circolare mandata ad avvocati e commercialisti.

“Articolare proposte di Governo nel settore, in una logica di PPP Public Private Partnership in grado di spronare il Privato a partecipare alla costruzione di forme di fiscalità condivise capaci di alimentare sentimenti di comunità e di solidarietà ma pure di efficienza ed efficacia amministrativa. Offrire un sostegno al Governo nell’adottare politiche fiscali grazie al proprio centro studi. Agevolare scelte fiscali capaci di orientare l’azione dell’Italia tra i mutati scenari geopolitici, un’attenzione crescente per i temi ambientali e la necessità di rispondere al cambio generazionale incombente che dovrà trovare risposta, in special modo per il mondo delle imprese” spiega in conclusione Giampaolo Campoli.

Appuntamento, dunque, al 10 marzo alle 15 a Palazzo Lombardia ma non si esclude il proseguimento dei lavori in Vaticano il 18 marzo per gli Stati Generali della Sostenibilità realizzati sempre dalla Fondazione E-novation.

Redazione

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