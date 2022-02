UCRAINA. Le sanzioni a Mosca possono non funzionare

Di fronte alla guerra lampo multidimensionale che si combatte in Ucraina, non è chiaro quanto a lungo, o quanto ferocemente, Kiev da sola possa resistere. Questa incertezza è particolarmente acuta, dato che l’azione russa non ha avuto una risposta simmetrica dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, a ovest o a est. Non si sa se gli obiettivi del Cremlino includono la presa di Kiev o il centro di comunicazione di Kharkiv.

Aleggiano una serie di domande sulla solidità delle difese dell’Ucraina e sul morale dei suoi uomini. Il sistema di difesa aerea dell’Ucraina sembra essere stato messo fuori gioco da attacchi informatici, inefficace contro la raffica di missili russi, o entrambi. Mentre i principali obiettivi russi sembrano essere le infrastrutture militari.

Mentre il governo ha imposto la legge marziale e ha ordinato ai maschi in età militare di rimanere nel paese, i filmati mostrano un gran numero di giovani ucraini nelle folle che cercano rifugio oltre i confini a ovest.

Ma Zelensky ha detto: «Gli ucraini hanno dimostrato un vero eroismo (…) Sono in corso combattimenti feroci (…) Le forze più potenti del mondo stanno guardando da lontano (…) siamo soli a difendere la nostra nazione. Chi è pronto a combattere con noi? (…) Non vedo nessuno. Chi è pronto a darci la garanzia di entrare nella Nato? Tutti hanno paura».

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e altri leader, tra cui il primo ministro britannico Boris Johnson, hanno dichiarato chiaramente che le truppe della Nato non interverranno militarmente per assistere l’Ucraina, paese non membro dell’alleanza. Dato questo vincolo, la risposta occidentale era ampiamente prevista per essere asimmetrica.

L’Ue, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno annunciato il congelamento dei beni russi, la sanzione di individui specifici e la limitazione del commercio. Le mosse degli Stati Uniti includono il taglio della fornitura di prodotti high-tech, compresi i semiconduttori, e il blocco delle principali banche russe dal sistema finanziario statunitense. Ma l’applicazione di queste sanzioni difficilmente sembra in grado di cambiare il gioco sul campo nel breve termine, se mai lo farà. La Russia ha elaborato una strategia di resistenza alle sanzioni dal 2014, quando si è impadronita della Crimea e ha esteso il sostegno alle repubbliche secessioniste del Donbas.

In particolare, i punti di pressione chiave dell’economia russa rimangono intatti: le esportazioni di alluminio, un metallo critico di cui fino al 4% della fornitura globale proviene dalla Russia; l’acquisto e la vendita di prodotti petroliferi e di gas del terzo produttore mondiale di energia, la Russia, non sono stati sanzionati dagli Stati Uniti. E le istituzioni finanziarie russe mantengono il loro accesso al sistema di transazioni globali Swift. Il fallimento del consenso sulle sanzioni sta diventando evidente.

Antonio Albanese