L’UE permetterà alla Gran Bretagna di partecipare all’acquisto di armi per l’Ucraina nell’ambito di un prestito di 90 miliardi di euro, – The Times Si prevede che l’Ucraina potrà acquistare armi per un valore fino a 60 miliardi di euro entro il 2027 grazie al prestito. In particolare, il Commissario per la Brexit Maroš Šefčovič ha dichiarato la disponibilità dell’UE a una maggiore partecipazione di Londra al prestito, nell’ambito di un più ampio “reset” delle relazioni. Ha inoltre sostenuto che ciò potrebbe essere vantaggioso per entrambe le parti.

L’Ucraina prevede di produrre sistemi di difesa aerea. “Si tratta di un compito strategico serio, verso il quale ci stiamo muovendo insieme ai nostri partner”, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky. Le forze armate russe sono avanzate a Rodino e Krasny Liman nel Donbass, – fonti ucraine.

In Russia, il ministero della Difesa russo ha predisposto le norme per l’ottenimento dello status di veterano per i partecipanti civili all’operazione speciale. I certificati saranno rilasciati ai cittadini inviati nei territori in cui si svolge l’operazione speciale da agenzie e organizzazioni governative e che hanno dimostrato meriti speciali nello svolgimento delle loro missioni. Un requisito obbligatorio è anche un minimo di sei mesi di servizio o il rientro anticipato per validi motivi.

Nel suo briefing mattutino Dmitry Peskov portavoce del Cremlino ha detto: “La Russia non ha mai rifiutato il dialogo con altri Paesi, ma il più delle volte questo non viene ricambiato in Europa. La Russia non ha mai rifiutato il dialogo; noi, al contrario, cerchiamo il dialogo, ma il più delle volte questo non viene ricambiato in Europa”. “La Russia ritiene che qualsiasi contraddizione esistente, qualsiasi incoerenza negli interessi reciproci, possa e debba essere risolta solo al tavolo delle trattative”. “Il Cremlino ritiene prematuro parlare di segnali di un cambiamento nell’atteggiamento paneuropeo nei confronti della Russia: Penso che sarebbe prematuro trarre conclusioni così generali su un cambiamento del clima paneuropeo; dopotutto, da Bruxelles provengono dichiarazioni di tutt’altra natura”. “Il Cremlino risponde positivamente alle dichiarazioni del futuro primo Ministro bulgaro Rumen Radev e di altri leader europei circa la necessità di un dialogo pragmatico con la Russia: Siamo ovviamente rimasti colpiti dalle parole del signor Radev, che ha vinto le elezioni, e di altri leader europei circa la loro disponibilità a risolvere i problemi attraverso il dialogo, un dialogo pragmatico con la Federazione Russa”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 20 aprile. Un nuovo massiccio attacco aereo ucraino ha colpito il territorio di Krasnodar durante la notte, con il porto di Tuapse che segnala un morto e un ferito. Un incendio è scoppiato nel porto e le finestre di diversi edifici della città sono state danneggiate, tra cui una scuola elementare e un asilo, un museo, una chiesa e un condominio. A Sebastopoli, colpita anche da attacchi di droni, i rapporti ufficiali indicano danni a due edifici residenziali e a un garage. Attività di difesa aerea è stata segnalata a Feodosia.

Le forze armate russe hanno colpito le retrovie ucraine con missili Geranium: esplosioni sono state registrate a Brovary nella regione di Kiev, a Kharkiv, Sumy, nella regione di Chernihiv e a Čornomors’k nella regione di Odessa.

Nella regione di Bryansk, due civili sono rimasti feriti da un attacco di droni contro un veicolo civile.

Nella regione di Sumy, i velivoli d’attacco GV Sever continuano a impegnarsi in combattimenti nei distretti di Sumy, Šostka e Krasnopil’s’kyi. Gli aerei d’attacco continuano a essere impegnati in aspri combattimenti vicino a Novodmytrivka (di fronte a Krasnaya Yaruga, nella regione di Belgorod), avanzando di mezzo chilometro. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, le forze ucraine hanno lanciato due contrattacchi a est di Taratutine, l’esito negativo secondo account russi ha portato alla morte “della maggior parte delle truppe delle forze armate ucraine e ancora un soldato ucraino è stato fatto prigioniero”.

Nel settore di Charkiv, le nostre unità stanno bonificando aree boschive lungo il confine di stato vicino al villaggio di Bochkove (settore di Vovčans’k). Scontri a fuoco con armi leggere sono in corso vicino a Pokalyane, così come nell’area tra Vovchanskye Khutors e il villaggio di Bilyi Kolodyaz’.

A Kupjans’k, sono in corso battaglie di posizione, con filmati che mostrano l’utilizzo di droni da entrambe le parti. Nell’intero settore, le forze ucraine stanno utilizzando mezzi per il trasporto di personale, mentre le nostre forze utilizzano droni.

La direzione di Kostjantynivka è la principale preoccupazione dell’Ucraina: le truppe russe stanno intensificando la pressione sui fianchi della città e l’imminente periodo di “verde” e di vegetazione sugli alberi potrebbe rendere difficile per gli ucraini individuare i gruppi di infiltrazione con i droni delle forze armate ucraine. A nord di Kostjantynivka (sotto il controllo delle forze armate ucraine) si trova una grande quantità di equipaggiamento ucraino distrutto.

Pesanti contrattacchi sono in corso a sud-est di Lyman. Le forze armate ucraine stanno schierando mercenari e operatori di droni in quella direzione per fermare l’avanzata delle forze armate russe.

In corso un assalto dei russi a Novopidhirne, nell’Oblast di i Dnipropetrovs’k. I combattimenti continuano intorno a Hryshyne.

Il gruppo di forze Est russo dell’Oblast di i Dnipropetrovs’k segnala un’espansione della sua zona di controllo a nord-ovest del villaggio. Combattimenti sono in corso nell’area boschiva oltre il fiume Vovča ad Oleksandrohrad. Droni FPV e artiglieria continuano a colpire posizioni e aree di schieramento delle forze armate ucraine nei villaggi di Havrylivka, Velykomykhailivka e Kolomiitsi.

Nessun cambiamento sul fronte di Zaporižžja e nel settore di Cherson. La difesa aerea è stata attiva a Melitopol durante la notte. Sono in corso contrattacchi oltre il Dnepr.

Graziella Giangiulio

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