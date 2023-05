TURCHIA. Rallenta l’inflazione, ma le prospettive non sono rosee

L’inflazione turca è rallentata al di sotto del 50% per la prima volta in oltre un anno, con rischi per la stabilità dei prezzi in aumento mentre il Paese va alle urne tra meno di due settimane.

Sebbene il tasso annuo di aprile sia rallentato un po’ più di quanto previsto dagli economisti, l’inflazione di fondo ha continuato a correre, superando l’aumento dei prezzi principali per la prima volta dal maggio 2021, segno che le pressioni sui costi rimangono elevate, riporta Bloomberg.

L’inflazione al consumo si è quasi dimezzata dopo il picco di ottobre, raggiungendo il 43,7% annuo ad aprile, in calo rispetto al 50,5% di marzo, secondo i dati ufficiali di mercoledì. Gli economisti intervistati da Bloomberg prevedono che si attesterà intorno al 44%-45% per il resto dell’anno.

Per le prospettive è fondamentale l’esito del voto che si terrà tra meno di due settimane, quando il presidente Recep Tayyip Erdogan dovrà affrontare la sfida più dura dei suoi vent’anni al potere. Sotto la sua guida, la Turchia ha adottato un approccio poco ortodosso e ha ridotto i tassi di interesse nella convinzione che ciò avrebbe frenato l’aumento dei prezzi.

Bloomberg poi prosegue: «Il tasso d’inflazione globale della Turchia è crollato ad aprile, concludendo probabilmente la serie di cali consistenti di questo ciclo. Prevediamo che l’aumento dei prezzi seguirà un andamento relativamente piatto, intorno al 40%, per il resto dell’anno, poiché le politiche inflazionistiche taglieranno questo processo di decelerazione».

Le opinioni di Erdogan contraddicono la teoria economica convenzionale e non sono state convalidate dall’esperienza reale in Turchia.

L’inflazione di fondo – che esclude le voci volatili – ha raggiunto il 45,5% annuo il mese scorso, in calo rispetto al 47,4% di marzo. Il costo dei generi alimentari e delle bevande analcoliche è stato uno dei maggiori responsabili del rallentamento complessivo.

I prezzi alla produzione, un primo indicatore dell’inflazione, sono scesi al 52,1% rispetto a un anno prima. Anche i costi dell’energia si sono raffreddati, scendendo di quasi il 4% rispetto al mese precedente.

L’entità della decelerazione potrebbe avere un peso per la banca centrale quando il governatore Sahap Kavcioglu si preparerà a presentare oggi il secondo rapporto trimestrale sull’inflazione di quest’anno, in cui potrebbe rivedere le proiezioni per il 2023 e il 2024.

Secondo l’economista Haluk Burumcekci, i prezzi dei generi alimentari sono rimasti “significativamente al di sopra” delle precedenti previsioni della banca centrale, che li vedevano al 22% nel 2023.

L’andamento del costo dei generi alimentari, che insieme alle bevande analcoliche costituisce un quarto del paniere dei prezzi al consumo, sarà importante per determinare quanto l’inflazione di fine anno si discosterà dalle previsioni.

Di recente, i responsabili politici hanno dichiarato che la crescita dei prezzi si concluderà quest’anno al 22,3% – più di quattro volte superiore all’obiettivo ufficiale – per poi rallentare all’8,8% nel 2024.

La performance della lira potrebbe anche determinare molto di ciò che accadrà in seguito, con le crescenti aspettative di un deprezzamento dopo le elezioni del 14 maggio che rappresentano una minaccia per i prezzi al consumo. La valuta turca è tra le peggiori performance dei mercati emergenti quest’anno, con un calo di quasi il 4% rispetto al dollaro.

Ad aumentare la pressione sull’inflazione, il governo ha aumentato la spesa fiscale dopo i terremoti mortali di febbraio e con l’avvicinarsi delle elezioni.

L’Opposizione unificata di sei partiti politici ha promesso che, se verrà eletta, si impegnerà a perseguire l’obiettivo dell’inflazione attraverso una serie di politiche più convenzionali e possibilmente a ridurre le regolamentazioni e gli interventi a porte chiuse utilizzati per stabilizzare la lira.

Se gli oppositori di Erdogan dovessero conquistare il potere, «la Turchia tornerà a puntare sull’inflazione con una nuova banca centrale», ha dichiarato Bilge Yilmaz, responsabile della politica economica del partito di opposizione IYI.

Luigi Medici