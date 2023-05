ASIA PACIFICO. Per l’FMI Cina e India saranno i motori della ripresa globale

Cina e India rappresenteranno più della metà della crescita globale di quest’anno, secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, sottolineando la forza della regione Asia-Pacifico in un contesto di crescente incertezza sull’economia statunitense.

Ad aprile il Fmi ha previsto che il prodotto interno lordo reale dell’Asia-Pacifico aumenterà del 4,6% nel 2023, con un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto alla proiezione dello scorso ottobre. L’economia globale dovrebbe espandersi del 2,8%.

Secondo il Fondo, la Cina contribuirà al 34,9% della crescita globale e l’India al 15,4%. Il totale è del 50,3%.

La regione Asia-Pacifico nel suo complesso dovrebbe guidare circa il 70% della crescita economica internazionale, aumentando la sua presenza con il rallentamento della crescita occidentale. Si tratta di «una quota molto più ampia di quella che abbiamo visto negli ultimi anni», ha dichiarato Krishna Srinivasan, direttore del Dipartimento Asia e Pacifico del Fmi, ripreso da Nikkei.

Secondo il Fmi, sarà la Cina a contribuire maggiormente alla crescita. Ad aprile l’organizzazione ha aggiornato di 0,8 punti la crescita prevista del Paese per il 2023, portandola al 5,2%.

La seconda economia mondiale sta godendo di una ripresa dei consumi grazie alla recente fine delle rigide politiche zero-Covid. Il Fondo ritiene che i consumi, piuttosto che gli investimenti, siano il principale motore della crescita cinese di quest’anno.

Anche i Paesi limitrofi godranno di un effetto di ricaduta. Vietnam e Cambogia stanno beneficiando dell’afflusso di turisti cinesi e della crescita delle esportazioni verso la Cina.

Ogni aumento di 1 punto della crescita cinese si traduce in un aumento di 0,3 punti della crescita a medio e lungo termine dei Paesi vicini. D’altro canto, l’indice ufficiale dei responsabili degli acquisti in Cina è sceso ad aprile al di sotto della soglia di boom o bust del 50%. Srinivasan ha riconosciuto i rischi per la crescita del Paese e ha raccomandato di sostenere il settore immobiliare, che lo scorso anno ha frenato la crescita.

In aprile, il Fmi ha abbassato le previsioni di crescita dell’India per il 2023 di 0,2 punti, portandole al 5,9%. Ha citato un indebolimento della domanda interna, ma presentando il rapporto, l’Fmi ha affermato che la crescita rimane solida.

Per il 2024, l’organizzazione prevede che l’economia dell’Asia-Pacifico cresca del 4,4%, con un declassamento di 0,2 punti rispetto alla precedente previsione. Secondo il Fondo, la domanda globale rallenterà, in parte a causa dell’impatto negativo del rallentamento delle economie occidentali, che peserà sulla crescita economica complessiva.

A causa dell’elevata inflazione di fondo, che esclude i prezzi dei generi alimentari e dell’energia, il Fmi ritiene che i Paesi debbano affrontare il difficile compito di conciliare la stretta monetaria con politiche che promuovano la crescita economica.

Sono presenti rischi e sfide latenti sopratutto in Cina. Il China Evergrande Group è stato dichiarato inadempiente nel 2021, facendo precipitare il mercato immobiliare del Paese. Il settore si sta riprendendo, grazie all’intervento del governo per sostenere l’industria dall’anno scorso.

Ma gli sviluppatori di piccole e medie dimensioni sono ancora in difficoltà, così come le città di livello inferiore. Il Fmi ha raccomandato al governo cinese di fornire un sostegno per correggere la ripresa diseguale.

La Cina è alle prese con problemi strutturali quali l’invecchiamento della società e la contrazione della popolazione.Pechino potrebbe aumentare il suo tasso di crescita potenziale di un punto se adottasse riforme come l’innalzamento dell’età pensionabile.

Nonostante, infine, il settore bancario globale stia vivendo una situazione di crescente stress, l’impatto sul mercato asiatico è stato finora limitato.

Antonio Albanese