UNIONE AFRICANA. Ridurre il rischio per gli investimenti in Africa

L’8 ottobre, l’Unione Africana (UA) ha riunito istituzioni finanziarie per lo sviluppo e responsabili politici alle Mauritius per esaminare modalità volte a ridurre i costi di indebitamento dell’Africa, facendo seguito al lancio – avvenuto il giorno precedente – della nuova agenzia di rating del continente.

La tavola rotonda di Port Louis, intitolata “Beyond AfCRA: Improving the Africa Risk Premium – The De-risking Africa Initiative” e presieduta da Mahmoud Ali Youssouf, Presidente della Commissione dell’UA, ha visto la partecipazione dell’African Peer Review Mechanism (APRM), della Commissione Economica per l’Africa delle Nazioni Unite (ECA), della Banca Africana di Sviluppo (AfDB) e della Banca Africana di Import-Export (Afreximbank), secondo quanto riferito dall’UA. I lavori si sono concentrati sul premio al rischio dell’Africa, sull’accesso ai finanziamenti e sulla riforma dell’architettura finanziaria del continente. Non sono stati annunciati nuovi meccanismi di finanziamento né tempistiche specifiche, riporta BneIntelliNews.

Secondo i dati dell’UA, nel 2024 il servizio del debito estero dell’Africa ha raggiunto i 163 miliardi di dollari, una cifra più che doppia e mezzo rispetto ai 61 miliardi registrati nel 2010. L’UA ha inoltre segnalato che, nella maggior parte dei paesi, la spesa per il pagamento degli interessi supera quella pubblica destinata alla sanità o all’istruzione.

Solo 32 dei 55 Stati membri dell’UA dispongono di un rating assegnato da S&P Global Ratings, Moody’s e Fitch Ratings; ciò lascia 23 paesi – ovvero circa quattro su dieci – privi di valutazione. Le economie africane hanno un rating medio compreso tra B e B-minus, a fronte del rating BB delle altre regioni emergenti, ha affermato l’UA, come riportato da Reuters.

In occasione del lancio dell’Africa Credit Rating Agency (AfCRA), avvenuto il 7 ottobre, Youssouf ha avvertito che l’agenzia non avrebbe portato a una rapida riduzione dei costi di indebitamento. “Non dimentichiamo che un’agenzia di rating non ridurrà certo in modo significativo il costo del capitale nel prossimo futuro”, ha dichiarato, secondo quanto riportato da Business Day. “È necessario attuare riforme più globali e strutturali sui mercati internazionali”.

Hanan Morsy, vice segretario esecutivo dell’ECA, ha citato una stima secondo cui i persistenti premi al rischio costano ai debitori africani circa 75 miliardi di dollari all’anno in interessi aggiuntivi. Ha affermato che un miglioramento dei rating, di per sé, non risolverebbe i problemi di finanziamento del continente e che i paesi devono rafforzare i propri fondamentali economici. La stima non chiarisce quale quota dei costi di finanziamento africani sia attribuibile alle pratiche di valutazione del merito creditizio piuttosto che ai rischi economici sottostanti.

Lerato Ntuli, economista della società di gestione patrimoniale sudafricana Anchor Capital, ha dichiarato che l’elevato indebitamento, i margini di manovra fiscale limitati e i vincoli legati alle valute estere determinano i costi di indebitamento del continente. “Un giudizio di rating diverso non modifica queste realtà di fondo”, ha detto Ntuli a IOL.

Le tre principali agenzie respingono le accuse di valutare in modo iniquo i debitori africani, sostenendo di applicare le stesse metodologie a livello globale. Un’indagine della Reuters del 2024 non ha rilevato prove di pregiudizi sistemici nei rating sovrani assegnati alla regione. S&P Global ha rifiutato di commentare il lancio, mentre Moody’s e Fitch non hanno risposto alle richieste di commento, secondo quanto riportato da Semafor.

AfCRA, con sede a Port Louis, è un’istituzione autofinanziata e guidata dal settore privato, istituita su mandato dell’Unione Africana (UA) per assegnare rating a stati sovrani, enti sub-sovrani e aziende. La sua struttura di governance vieta la partecipazione azionaria pubblica, sebbene l’identità degli azionisti privati ​​non sia stata resa nota, secondo quanto riferito dalla Reuters.

L’UA ha nominato Sifiso Falala, dirigente sudafricano del settore dei rating e capo di Sovereign Africa Ratings, come amministratore delegato ad interim. Si prevede che AfCRA emetta i suoi primi rating sovrani e aziendali entro tre mesi, secondo la Mauritius Broadcasting Corporation, anche se un calendario dettagliato di pubblicazione non è stato confermato in modo indipendente.

L’APRM, l’organo dell’UA che ha supervisionato la creazione dell’agenzia, stima che meno del 5% degli strumenti finanziari africani (in termini di valore) sia oggetto di rating, all’interno di un mercato valutato complessivamente circa 4.000 miliardi di dollari.

AfCRA entra in un mercato già servito da agenzie con sede in Africa, tra cui la nigeriana Agusto & Co, la sudafricana GCR Ratings, la Bloomfield Investment Corporation della Costa d’Avorio e l’egiziana Middle East Rating & Investors Service (MERIS). L’UA afferma che l’iniziativa mira a integrare le agenzie internazionali piuttosto che a sostituirle. In occasione del lancio, i responsabili hanno sottolineato che l’indipendenza dell’agenzia dovrà essere dimostrata concretamente una volta avviata l’emissione dei rating.

Secondo gli analisti, la prima prova per l’agenzia sarà stabilire se declassare o meno un governo africano; se non dovesse declassare un emittente sovrano africano, i mercati interpreterebbero la sua attività come una forma di sostegno politico.

La AfDB avvierà un’iniziativa per aiutare i governi africani a prepararsi ai processi di valutazione del merito creditizio; lo ha annunciato il suo presidente, Sidi Ould Tah.

Maddalena Ingrao

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