TURCHIA. Inflazione al 115 per cento

La mattina del 3 febbraio, l’inflazione turca dell’indice dei prezzi al consumo ha raggiunto ufficialmente il 49% a gennaio, il livello più alto registrato dal 53% dell’aprile 2002. Come se questo non fosse abbastanza scioccante, l’Enag, un gruppo di ricerca sull’inflazione guidato da accademici di Istanbul che si sta dimostrando la vera voce dello stato dell’economia turca, ha previsto che l’inflazione era effettivamente salita al 115% anno su anno.

I sondaggi hanno dimostrato che i turchi hanno poca fiducia nei dati ufficiali sull’inflazione, quindi gli interventi dell’Enag non passano inosservati all’Istituto Statistico Turco, Tuik o TurkStat, che sta cercando di far chiudere il gruppo di ricerca con un’azione legale secondo cui l’Enag sta disonorando il Tuik. Il mese scorso, le due organizzazioni erano anche in disaccordo quando, il 3 gennaio, l’inflazione di fine 2021 è stata rilasciata al 36% a/a da Tuik ma calcolata all’83% a/a da Enag.

La cifra di gennaio significa che il tasso d’inflazione ufficiale della Turchia si trova ora 35 punti sopra il tasso politico della banca centrale del 14%. Il tasso determinato dall’Enag è un 101 punti sopra il benchmark. L’inflazione ufficiale dell’indice dei prezzi alla produzione nel mese di gennaio è stata del 94% a/a, dall’80% a/a alla fine del 2021, ha detto Tuik, evitando le tre cifre.

Attualmente, il mercato e la banca centrale vedono l’inflazione ufficiale CPI raggiungere un picco di circa il 55% a/a a maggio: le loro previsioni prevedono che la lira turca non crolli di nuovo.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan, nel frattempo, si è impegnato a mantenere la sua politica monetaria non convenzionale che negli ultimi mesi del 2021 ha portato 500 punti base di tagli ai tassi nonostante l’inflazione dilagante. La lira è subito crollata. Non ci sono più molti investitori stranieri nella lira.

Dal 20 dicembre, le condizioni monetarie in Turchia si sono di fatto inasprite, anche se il tasso di riferimento è stato tenuto fermo. Dalla seconda metà di gennaio, il regime di Erdogan ha ricominciato a utilizzare le banche pubbliche per allentare le condizioni monetarie. Dopo il pompaggio di circa 100 miliardi di prestiti in lire sia in novembre che in dicembre, la creazione netta di lire è rimasta elevata a 59 miliardi di lire in gennaio.

Gli annunci sugli interventi in lire da parte della banca centrale sono irregolari e confusi, ma è chiaro che l’amministrazione sta ancora bruciando le riserve.

Ovunque si guardi, la Turchia è nel baratro . La produzione industriale è l’ultimo settore a cadere, con i funzionari che hanno spazzato via gran parte della produzione delle aziende nelle zone industriali durante la fine di gennaio, limitando pesantemente l’uso dell’elettricità, sostenendo che la mancanza di gas naturale proveniente dall’Iran significava che non poteva essere prodotta abbastanza energia. Anche gli importatori di beni intermedi stanno piangendo nel tentativo di negoziare la carneficina della lira.

Nonostante lo “spegnimento” della produzione industriale, risparmiando sulle bollette energetiche, il deficit commerciale ha raggiunto un livello record di 10,4 miliardi di dollari in gennaio.

Sul fronte della politica estera della Turchia, Erdogan ha mostrato una certa disciplina, non dando fastidio a Joe Biden o a Vladimir Putin; un’invasione russa in Ucraina creerà solo una limitata fluttuazione speculativa del mercato in Turchia. Nella società turca, però, le tensioni rimangono alte a causa del boom dei prezzi e dei problemi di reperimento del cibo.

Lucia Giannini