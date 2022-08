TURCHIA. Nuovo folle passo della Erdoganomics

Il 18 agosto la Banca Centrale di Turchia ha annunciato un taglio del tasso di riferimento di 100 punti base al 13%.

L’allentamento è avvenuto nonostante il 3 agosto l’Istituto di statistica turco, TurkStat, abbia registrato un’inflazione ufficiale dell’indice dei prezzi al consumo di luglio al massimo da 24 anni, pari al 79,6%, e l’indipendente Gruppo di ricerca sull’inflazione, Enag, abbia affermato che in realtà l’inflazione è al 176%, riporta BneIntellinews.

Subito dopo l’annuncio del taglio dei tassi, il tasso di cambio dollaro-lira turca, che da circa un mese sta al livello di 18, ha sfondato la soglia puntando verso i 18,15 per poi a Istanbul, chiudere a 18,05 circa. La lira ha perso il 44% rispetto al dollaro lo scorso anno e ha perso circa un terzo del suo valore rispetto al dollaro nell’anno in corso.

Il 28 luglio, la banca centrale ha aumentato le previsioni di inflazione annuale per la fine del 2022 al 60% dal 43% previsto tre mesi fa. I credit default swap a cinque anni della Turchia sono saliti sopra il livello 700, mentre il rendimento delle euro-obbligazioni decennali del governo turco rimane sopra il livello del 10%.

Allo stato attuale, con Recep Tayyip Erdogan al timone di una politica monetaria che va contro l’economia ortodossa, non si sa assolutamente cosa la Banca centrale sia in grado di introdurre nella prossima riunione di fissazione dei tassi, prevista per il 22 settembre. Prima della riduzione dei tassi, tutti i 21 economisti intervistati da Bloomberg avevano dichiarato di non aspettarsi alcun cambiamento rispetto al benchmark del 14% in vigore da dicembre.

L’economia non convenzionale di Erdogan e la sua determinazione a mettere il turbo alla crescita continuano a deludere i migliori economisti. La dichiarazione di accompagnamento della banca sulle motivazioni alla base della mossa dei tassi, come di consueto, era così piena di incoerenze di routine che secondo gli esperti non avrebbe superato un esame universitario.

Secondo i critici, non è possibile attribuire una logica al taglio dei tassi da una prospettiva economica. L’efficacia della trasmissione monetaria in Turchia è già in territorio negativo.

Nelle ultime due settimane le condizioni monetarie si sono nuovamente allentate. Non c’era bisogno di uno shock sui tassi. Ma gli osservatori dicono che la Banca C entrale non ha alcun impatto sulla determinazione del tasso di policy. Tutto viene ordinato dal palazzo, solo alcune dichiarazioni sono scritte dal personale della Banca nazionale e sembra che i membri del comitato della Banca si riuniscano ogni mese per bere caffè e chiacchierare.

La Banca ha sostenuto che stava rispondendo a un potenziale rallentamento del settore manifatturiero piuttosto che avviare un ciclo di allentamento monetario, affermando che: «È importante che le condizioni finanziarie rimangano di sostegno per preservare lo slancio di crescita della produzione industriale e la tendenza positiva dell’occupazione in un periodo di crescenti incertezze sulla crescita globale e di aumento del rischio geopolitico».

È anche possibile che l’aumento di oltre 15 miliardi di dollari delle riserve estere lorde della Turchia nelle ultime tre settimane, attribuito dai funzionari ai trasferimenti di denaro dalla Russia per la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu, e, a livello globale, il calo delle aspettative sui tassi d’interesse, abbiano incoraggiato i responsabili politici a introdurre una politica monetaria ancora più ultra-allentata. Ma alla fine i cicli monetari della Turchia sono sempre identici. I prestiti in lire vengono pompati. Il tasso di cambio diventa impossibile da controllare. Viene introdotto un inasprimento di facciata, o rialzi dei tassi shock nei cicli precedenti al 2020; vengono poi immessi altri prestiti in lire.

A maggio la presidenza ha deciso che non c’erano più cambi per tenere sotto controllo la lira. Seguono misure macroprudenziali e controlli non patrimoniali.

A luglio, il flusso di nuovi prestiti in lire è rallentato. Gli “uomini d’affari” turchi erano prevedibilmente in subbuglio. Poi, nelle ultime due settimane, i tassi di prestito hanno iniziato a scendere e il flusso di prestiti si è intensificato. Nel prossimo periodo, la lira sarà più esposta a nuove perdite. Allo stesso tempo, i saldi con l’estero si deterioreranno ulteriormente, parallelamente alla crescita dei prestiti.

In condizioni normali, il deficit commerciale viene dedotto dal Pil. Tuttavia, da circa due decenni la Turchia registra un contributo positivo dal commercio estero.

Il governo sovvenziona i prezzi dell’energia, il tasso di cambio e i tassi di prestito. Di conseguenza, l’attività economica produce semplicemente un deficit commerciale.Nel prossimo periodo, la dinamica dell’inflazione si deteriorerà ulteriormente. Anche prima dell’ultimo ciclo di allentamento, la lira era chiaramente candidata a un crollo, con tempi non prevedibili; mentre il presidente turco entro giugno 2023 dovrà presentarsi per la rielezione.

Antonio Albanese