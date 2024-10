BRICS. Putin riconferma Rousseff all’ADB

L’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff resterà per altri cinque anni a capo della New Development Bank, NDB, nota anche come BRICS Bank. Il presidente russo Vladimir Putin durante il vertice BRICS a Kazan, le ha offerto un secondo mandato.

Stando a Agencia Brasil, il mandato di Rousseff sarebbe terminato a luglio 2025. “La Russia ha proposto di estendere la presidenza del Brasile e del presidente della banca, la signora Rousseff. Tenendo presente che quest’anno il Brasile presiede il G20, l’anno prossimo prenderà il testimone da noi e guiderà i BRICS”, ha affermato il presidente della Federazione Russa. Secondo Putin, poiché il suo paese è in guerra con l’Ucraina, avere un leader russo a capo della banca BRICS potrebbe causare problemi all’istituzione finanziaria.

“Non vogliamo trasferire tutti i problemi associati alla Russia a istituzioni il cui sviluppo ci interessa. Ci occuperemo dei nostri problemi e ce ne occuperemo noi stessi”, ha aggiunto Putin.

In base alle regole della NDB, ogni paese membro dei BRICS nomina il presidente dell’istituzione per un mandato di cinque anni e ora sarebbe il turno della Russia. Rousseff ha assunto la carica di capo della banca nel marzo 2023, sostituendo Marcos Troyjo, anch’egli brasiliano, che era stato nominato durante il governo di Jair Bolsonaro, riporta MercoPress.

Attualmente la NDB ha circa 100 progetti finanziati per un totale di circa 33 miliardi di dollari. La banca svolge un ruolo centrale nella strategia del blocco di espandere gli investimenti nei paesi del blocco e nel Sud del mondo.

Al vertice dei BRICS di quest’anno, Rousseff è stata ricevuta da Putin e ha difeso l’espansione del gruppo e l’uso delle valute locali.

“Abbiamo avuto molti investimenti, ma non ancora sufficienti per le esigenze dei paesi BRICS. Ecco perché è molto importante rendere disponibili i finanziamenti in valuta locale tramite piattaforme specifiche. La New Development Bank [NDB] si impegna a fornire finanziamenti non solo per progetti sovrani, ma anche per progetti di iniziativa privata”, ha affermato Rousseff.

Lucia Giannini

