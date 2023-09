GIAPPONE. Il caccia GCAP sarà l’ossatura della difesa nipponica del futuro

Il Global Combat Air Programme, Gcap, un progetto trinazionale con Regno Unito e Italia, diventerà la spina dorsale della futura forza aerea giapponese.

Con la consegna dell’aereo prevista per il 2035, gli esperti prevedono che un prototipo sarà costruito intorno al 2029, i voli di prova inizieranno nel 2030 e la produzione di massa inizierà nel 2031. Le tre nazioni partner sperano di rendere il caccia più accessibile condividendo i costi. Le stime del costo totale del progetto non sono state rese pubbliche, ma si prevede che l’F-35, il caccia di quinta generazione degli Stati Uniti, costerà 1,7 trilioni di dollari nel corso della sua vita, riporta Nikkei.

Il Gcap, che riunisce tre delle principali compagnie aeree del mondo, la britannica Bae Systems, l’italiana Leonardo e la giapponese Mitsubishi Heavy Industries, Mhi, è politicamente sensibile in Giappone. A differenza dei suoi partner, il Giappone è una nazione in gran parte pacifista che dalla fine della seconda guerra mondiale ha imposto rigidi limiti costituzionali alla produzione e alle esportazioni di armi.

Il Gcap è il progetto di punta della politica di difesa sempre più proattiva del governo, parte di uno sforzo più ampio per trasformare l’eredità pacifista del Giappone di fronte a un ambiente internazionale sempre più minaccioso.

A dicembre, lo stesso mese in cui il progetto è stato presentato, il primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha lanciato un piano di spesa per la difesa da 43mila miliardi di yen fino al 2027, superando del 56% il precedente piano quinquennale di potenziamento della difesa. È probabile che l’aumento collochi il Giappone tra i primi cinque paesi al mondo per spesa militare, rispetto al nono posto dell’anno scorso.

In definitiva, secondo la strategia di sicurezza nazionale pubblicata anch’essa a dicembre, il Giappone cerca di diventare il principale responsabile della propria difesa e di svolgere un ruolo molto più importante nella sicurezza dell’Indo-Pacifico.

Affinché il Gcap abbia successo, il governo dovrà riconsiderare molte delle limitazioni che la Costituzione redatta dagli Stati Uniti attualmente pone ai progetti di difesa. L’articolo 9 vieta esplicitamente lo schieramento di forze armate.

Il governo sta valutando la possibilità di rivedere le restrizioni sulle esportazioni di armi, consentendo la vendita degli aerei all’estero. Il ministero della difesa giapponese afferma che le vendite militari all’estero ridurranno i costi di produzione e ricerca e saranno “efficaci nel garantire la crescita dell’industria della difesa attraverso l’espansione del mercato delle attrezzature per la difesa”, secondo il più recente programma quinquennale di potenziamento della difesa. L’ostacolo è che tali esportazioni sfiderebbero le precedenti interpretazioni della costituzione pacifista.

Il Gcap è stato reso più impegnativo dal fatto che gli obiettivi militari dei tre paesi differiscono notevolmente: il Giappone è orientato alla difesa, mentre sia l’Italia che il Regno Unito hanno eserciti offensivi che hanno assistito a combattimenti in tutto il mondo, più recentemente in Afghanistan.

Le esportazioni sono un’altra area di disaccordo.

Il Regno Unito e l’Italia vogliono vendere gli aerei Gcap ad altri paesi per recuperare i costi di sviluppo, che si stima raggiungano decine di miliardi di dollari, e per sviluppare legami di sicurezza con altri paesi.

Ma il Giappone, che ha una politica di limitazione delle esportazioni di armi, avrà voce in capitolo sulla possibilità di vendere all’estero gli aerei costruiti con componenti giapponesi.

La costituzione del paese non vieta esplicitamente le esportazioni di armi, ma alcuni dei suoi articoli sono stati interpretati dai governi successivi come un divieto sostanziale delle esportazioni di armi, se non a condizioni limitate. Non è stato ancora stabilito se il Gcap rientri in queste condizioni.

Recenti sondaggi d’opinione mostrano che l’opinione pubblica è ancora ampiamente contraria all’idea che il Giappone venda armi all’estero. Un sondaggio condotto da Jiji Press in agosto ha mostrato che il 60,4% era contrario all’esportazione di armi letali da parte del paese; Il 16,5% era favorevole.

Il dibattito sulle esportazioni di armi ha messo il Partito Liberal Democratico al potere in Giappone in una posizione difficile con le elezioni previste prima del prossimo settembre. Il Gcap potrebbe rivelarsi un grattacapo per Komeito, partner della coalizione del Ldp e ardente sostenitore della Costituzione pacifista della nazione.

La coalizione di governo sta ora discutendo per rivedere le linee guida sulle esportazioni di armi, creando potenzialmente spazio per il Regno Unito e l’Italia per vendere aerei Gcap a paesi terzi.

Acquisire la capacità indipendente di sviluppare un motore aeronautico è stata una priorità assoluta per il Giappone. Averla conferirebbe al paese un’autonomia simbolica rispetto al suo partner dell’alleanza, gli Stati Uniti. Il Gcap sarà il successore dell’F-2 giapponese, modellato sull’F-16 americano e prodotto da MhiI, di cui il Giappone ne possiede 91.

Il Giappone finora è dipeso dagli Stati Uniti per aerei e missili, con esempi recenti tra cui F-35, V-22 Osprey e missili Patriot.

Con l’aumento della minaccia proveniente dalla Cina, i politici giapponesi sono diventati sempre più frustrati dalla “politica esclusivamente orientata alla difesa” della nazione, in base alla quale il Giappone deve astenersi da azioni militari finché il suo territorio non viene attaccato.

Per contrastare un grande nemico come la Cina, il Giappone avrebbe bisogno di un aereo da combattimento in grado di collegarsi con altre risorse militari come satelliti e veicoli aerei senza pilota, localizzare gli aerei nemici prima di essere rilevati e abbatterli utilizzando le armi di queste risorse così come le proprie.

Il Giappone sta inoltre sviluppando missili di stallo, missili da crociera a lungo raggio e veicoli plananti ipersonici per compensare lo svantaggio di essere più distante dal probabile teatro del conflitto.

Antonio Albanese