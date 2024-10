MYANMAR. Pechino è assai preoccupata dello strapotere dei ribelli

Pechino ha sigillato il confine e bloccato le importazioni nel territorio sotto il controllo dei ribelli del Myanmar; una mossa che mira a dissuadere l’Alleanza ribelle dal compiere ulteriori progressi, incluso l’attacco a Mandalay.

Dopo aver inizialmente sostenuto la Three Brotherhood Alliance per reprimere la criminalità dilagante al confine non controllata dalla giunta, Pechino è sempre più allarmata dalla rapida degenerazione dell’esercito, che vede ancora come un garante della stabilità nel suo vicino, hanno affermato due analisti che monitorano le relazioni tra Myanmar e Cina. La Cina è anche preoccupata per l’ascesa dei gruppi ribelli che hanno aiutato l’alleanza e sono anche legati al governo parallelo di unità nazionale sostenuto dagli Stati Uniti, riporta Reuters.

Un punto di svolta è arrivato ad agosto, quando l’Alleanza ha preso la città nord-orientale di Lashio, segnando la prima presa di un comando militare regionale nella storia del Myanmar. La città di circa 130.000 abitanti è caduta nelle mani dei ribelli due volte più velocemente di quanto si aspettassero. La giunta del Myanmar ha dichiarato che collabora con Pechino per garantire stabilità e stato di diritto lungo la frontiera e non accetterà le richieste dei “terroristi armati”, come definisce i ribelli.

Il ministero degli esteri cinese ha detto che “si oppone risolutamente all’emergere del caos e della guerra in Myanmar” e sollecita le parti coinvolte a “spingere congiuntamente per un atterraggio morbido della situazione” vicino al confine. Il consolato cinese a Mandalay è stato parzialmente danneggiato recentemente da un’esplosione, anche se non ci sono state vittime.

Alcuni gruppi ribelli sperano di sfruttare il recente slancio e tracciare una rotta verso sud verso Mandalay. Da lì, la capitale di Naypyidaw è a soli 300 km di distanza.

Pechino probabilmente si opporrebbe a una mossa del genere: la caduta di Mandalay sarebbe stata una svolta nel conflitto che Pechino avrebbe cercato di prevenire.

L’operazione 1027, che prende il nome dalla data in cui sono iniziati i combattimenti l’anno scorso, è iniziata in un periodo in cui la criminalità che intrappolava le vittime cinesi si stava verificando vicino al confine. Ciò ha spinto Pechino a non opporsi quando la Three Brotherhood Alliance ha iniziato a combattere la giunta.

L’alleanza è composta da tre gruppi, tra cui l’esercito etnico cinese Myanmar National Democratic Alliance Army – MNDAA, su cui Pechino ha influenza, ma non controllo diretto.

Ma la Cina si oppone al crollo della giunta, che ha estromesso il governo civile di Aung San Suu Kyi con un colpo di stato del 2021.

Teme che continui disordini lungo il suo confine con il Myanmar potrebbero mettere a repentaglio investimenti e commercio. Per Pechino, una maggiore agitazione in Myanmar potrebbe avvantaggiare i rivali della Cina, tra cui Stati Uniti e Giappone, visti favorevolmente dal NUG. Pechino in precedenza aveva mostrato i muscoli quando aveva negoziato un cessate il fuoco tra alcune milizie etniche e la giunta a gennaio. Ma i combattimenti sono continuati in seguito e a metà agosto Lashio era caduta. Poco dopo il crollo di Lashio, il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato il leader della giunta Min Aung Hlaing in Myanmar. Wang gli ha detto che Pechino “si oppone al caos e ai conflitti” e lo ha esortato a “salvaguardare il personale e i progetti cinesi”, secondo una lettura del governo cinese. L’esercito cinese ha tenuto esercitazioni di fuoco congiunte al confine più tardi quel mese.

È seguita la pressione sulla Three Brotherhood Alliance. La Cina ha chiuso i confini, tagliando le forniture al territorio appena sotto il controllo del MNDAA. Anche le forniture mediche come i vaccini per bambini non sono state fatte passare, lasciando ai ribelli un sistema sanitario pubblico in una situazione molto difficile”.

I controlli di frontiera più severi hanno rallentato il flusso di armi e munizioni ai gruppi di resistenza.

La giunta del Myanmar sta perdendo il controllo del confine con la Cina: gli eserciti ribelli in Myanmar hanno preso il controllo di sei degli otto varchi di confine lungo la frontiera cinese, spingendo la giunta fuori dalle aree che ogni anno incanalano miliardi di dollari in scambi commerciali.

A settembre, l’MNDAA ha dichiarato che non avrebbe lavorato con gli alleati per espandere il territorio, né si sarebbe impegnata o avrebbe cooperato con “nazioni straniere” che si opponevano alla Cina o al Myanmar. Ha anche annunciato di essere pronto per un cessate il fuoco sotto la guida della Cina, sebbene continui a far parte dell’alleanza.

Il NUG, cioè il governo in esilio, ha un’alleanza poco stretta con alcuni gruppi ribelli, mentre altri si trovano all’interno della sua catena di comando.

L’ultimo intervento di Pechino è avvenuto dopo aver visto la rapidità con cui le forze della giunta si sono disintegrate a Lashio e fonti non confermate riferissero di tentativi di Pechino di separare le forze combattenti dal NUG.

Luigi Medici

