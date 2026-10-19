ARABIA SAUDITA. Salterebbe la Davos del deserto a causa degli Houthi

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’Arabia Saudita ha escluso la presenza di partecipanti in presenza per la sua principale conferenza annuale sugli investimenti, a causa dei continui attacchi con missili e droni da parte degli Houthi, che stanno ostacolando i viaggi internazionali verso il Regno.

La decisione rappresenta un duro colpo per gli sforzi del principe ereditario Mohammed bin Salman, volti ad attrarre capitali esteri, presentare importanti progetti di diversificazione economica e affermare Riad come il principale polo commerciale e finanziario del Medio Oriente, riporta The Independent.

Gli organizzatori stanno valutando se tenere la decima edizione della “Future Investment Initiative” (FII) – spesso definita la “Davos del deserto” – in modalità virtuale, oppure se rinviare del tutto l’evento. Una decisione definitiva sulla formula da adottare è attesa nei prossimi giorni, secondo quanto riportano le fonti del Financial Times da fonti a conoscenza delle discussioni interne. Tali disagi giungono in seguito a una recente serie di attacchi Houthi che hanno preso di mira infrastrutture critiche all’interno del Regno.

La scorsa settimana, un attacco contro l’aeroporto internazionale King Khalid ha causato 13 vittime, mentre un’altra incursione, avvenuta il giorno seguente, ha provocato un incendio presso la sede centrale di Aramco.

Questa crisi sul fronte della sicurezza si inserisce in un contesto di più ampia instabilità regionale, che ha intensificato le minacce in tutta l’area del Golfo Persico.

La FII rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo nella regione del Golfo e, solitamente, vede la partecipazione di capi di Stato e vertici delle principali banche, società di gestione patrimoniale e colossi energetici a livello mondiale. Storicamente, l’evento costituisce la vetrina privilegiata attraverso cui l’Arabia Saudita sigla accordi multimiliardari con dirigenti di aziende globali, fondatori di imprese tecnologiche e figure di spicco di Wall Street.

Il vertice di quest’anno prevedeva, tra i vari relatori, la partecipazione dell’amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, e di quello di BlackRock, Larry Fink.

Lucia Giannini

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