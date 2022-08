MOLDAVIA. Aumentano gli allarmi bomba: attacchi da guerra ibrida?

Per la Moldavia, è stata un’altra settimana tormentata da minacce di bombe. Al di fuori dall’aeroporto internazionale di Chisinau, questa settimana centinaia di persone si sono messe in fila mentre i cani anti-bomba esaminavano le valigie e i dintorni. È una scena ormai comune nella nazione che lotta contro quelli che sono considerati tentativi di destabilizzare l’ex repubblica sovietica nel contesto della guerra della Russia in Ucraina.

Dall’inizio di luglio, la Moldavia ha ricevuto quasi 60 minacce di bombe, più di 15 sono state segnalate questa settimana, in luoghi che vanno dal municipio della capitale, all’aeroporto, alla corte suprema, ai centri commerciali e agli ospedali, riporta AP.

Sebbene nessuno sia stato ancora incriminato per le minacce, la maggior parte delle quali sono arrivate via e-mail e si sono rivelate tutte false, i funzionari affermano di aver rintracciato indirizzi di computer in Russia, Ucraina e Bielorussia.

Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, la Moldavia, che ha una popolazione di 2,6 milioni di persone, ha affrontato una serie di crisi. Ha ricevuto più rifugiati ucraini pro capite di qualsiasi altro Paese; le tensioni sono aumentate nella regione separatista della Transinistria, sostenuta dalla Russia; sta affrontando un’acuta crisi energetica e, come gran parte dell’Europa, sta combattendo contro un’inflazione alle stelle. Le frequenti minacce di attentati non fanno che aumentare la pressione sulle autorità del Paese, già sovraccariche di lavoro.

Maxim Motinga, procuratore dell’Ufficio moldavo per la lotta alla criminalità organizzata, ha dichiarato che da quando sono iniziate le minacce di bomba “praticamente ogni giorno apriamo casi penali (…) Al momento, tutte le indagini sono in corso», ha dichiarato, aggiungendo che sono state avanzate richieste di assistenza ufficiale da parte della Russia e dell’Ucraina se «fossero state individuate alcune piste che conducono ai rispettivi Paesi. Spero che questi Paesi ci diano delle risposte».

Le tensioni in Moldavia sono aumentate ad aprile dopo una serie di esplosioni nella regione separatista della Transnistria, sostenuta dalla Russia, dove la Russia ha dislocato circa 1.500 soldati in una cosiddetta zona di conflitto congelata. Ciò ha sollevato il timore che la Moldavia, non appartenente alla Nato e militarmente neutrale, possa essere trascinata nel conflitto.

Gli osservatori hanno sottolineato che le esplosioni sono avvenute quando la Moldavia, che storicamente ha stretti legami con Mosca, ha mostrato un crescente orientamento occidentale e dopo aver chiesto di entrare nell’Ue, cosa che ha fatto poco dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Lo status di candidato all’Ue le è stato concesso alla fine di giugno, poco prima che iniziassero le minacce di bombe.

Il Ministero degli Interni della Moldavia ha dichiarato di voler inasprire le pene per chiunque venga condannato per falsi allarmi bomba, aumentando le multe e comminando pene detentive più lunghe. L’aeroporto di Chisinau è stato colpito da decine di minacce di bombe da luglio e ha rafforzato la sicurezza in risposta.

Anna Lotti