TRADEWAR. L’export di Pechino cresce nonostante i dazi

Le esportazioni cinesi sono ancora in crescita, nonostante i dazi statunitensi. Le spedizioni all’estero sono aumentate del 4,4% su base annua ad agosto, il ritmo più debole degli ultimi sei mesi, ma pur sempre un’espansione in un momento in cui dazi, tensioni politiche e il rallentamento della domanda globale dovrebbero frenarle.

Questa resilienza è sorprendente. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono crollate del 33% ad agosto, la prevedibile conseguenza degli aumenti dei dazi di Washington. Eppure, il commercio complessivo della Cina ha continuato a crescere perché gli esportatori stanno vendendo di più al resto del mondo, riporta AT.

Le spedizioni verso il Sud-est asiatico sono aumentate di oltre il 22%, mentre le esportazioni verso l’UE sono cresciute del 10%. Il surplus commerciale della Cina si è ampliato a oltre 102 miliardi di dollari il mese scorso, superando i 98 miliardi di dollari di luglio.

Il modello è inequivocabile: nonostante la perdita di terreno negli Stati Uniti, la Cina si sta espandendo altrove, anche nel Sud del mondo.

Da quando i dazi sono stati imposti ad aprile, gli esportatori sono stati costretti a riconfigurare le proprie catene di approvvigionamento e ad aprire nuovi mercati. La dipendenza di Pechino dal commercio è forte da anni, ma gli ultimi dati mostrano la rapidità con cui il Paese riesce a reindirizzare i flussi quando un mercato chiude i battenti.

Pechino sta facendo ciò che molti ritenevano impossibile: aumentare le esportazioni e al contempo assorbire dazi doganali senza precedenti nei suoi mercati tradizionalmente più ricchi.

Ci sono anche spiegazioni che vanno oltre l’ingegnosità. La solida base dello scorso anno fa sembrare il rallentamento più netto di quanto non sia. Ciononostante, il quadro generale è più importante: la Cina sta sfruttando questo momento per rafforzare i legami con i mercati emergenti, in particolare in Asia.

L’ASEAN ha già superato sia l’UE che gli Stati Uniti come principale partner commerciale della Cina, e i dati di agosto mostrano che le relazioni si stanno rafforzando. Dall’elettronica e dai macchinari ai beni intermedi, il Sud-est asiatico è ora il principale sbocco per la crescita delle esportazioni cinesi.

Gran parte di questo processo sta soddisfacendo una reale domanda di base. Le economie regionali si stanno integrando con la Cina a un ritmo che i dazi di Washington non possono rallentare.

Per Pechino, questo cambiamento è sia economico che strategico, conferendole maggiore influenza in tutta l’Asia e riducendo la sua dipendenza dal mercato dei consumi statunitense.

Anche l’Europa rimane una destinazione di forza. I veicoli elettrici e l’elettronica di consumo cinesi continuano a conquistare quote di mercato. I politici europei possono lamentarsi e minacciare contromisure, ma gli acquirenti stanno rispondendo al prezzo e alla qualità.

Le case automobilistiche cinesi, in particolare, stanno rapidamente rimodellando l’industria globale dei veicoli elettrici. Quella che a Bruxelles sembra una sfida, per gli esportatori di Shanghai o Shenzhen è un’opportunità.

Per le aziende e gli investitori al di fuori della Cina, la macchina delle esportazioni cinese è molto più adattabile di quanto molti avessero previsto. Le previsioni di un collasso si sono rivelate ancora una volta deluse, poiché le catene di approvvigionamento vengono piegate, non rotte.

Inoltre, la guerra commerciale non sta distruggendo il commercio; lo sta cambiando. Il commercio globale si sta frammentando in più hub e il Sud-est asiatico ne è un chiaro beneficiario. Le aziende che ancora pensano in termini di catene di approvvigionamento unidirezionali sono rimaste indietro.

Infine, i dazi non sono un’arma efficace per indebolire la forza delle esportazioni cinesi. Aumentano i costi, seminano incertezza e modificano gli schemi commerciali, ma non stanno distogliendo Pechino dal suo percorso di crescita trainato dal commercio. Una crescita delle esportazioni del 4% potrebbe non sembrare spettacolare, ma nelle condizioni attuali è una dimostrazione di forza e resilienza.

Tommaso Dal Passo

