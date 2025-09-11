URUGUAY. Montevideo potrebbe accoglierei rifugiati da Gaza

Il Ministro degli Esteri uruguaiano Mario Lubetkin ha confermato martedì scorso che il suo Paese stava analizzando “seriamente” e “molto attentamente” la possibilità di accogliere i rifugiati palestinesi da Gaza.

Lubetkin ha sottolineato che molte persone stavano cercando “disperatamente” di lasciare la regione e hanno contattato le ambasciate uruguaiane per ricevere assistenza, riporta MercoPress.

Il Ministro ha sottolineato che il processo è “molto complicato” a causa del coinvolgimento di molteplici attori internazionali, tra cui Israele, che deve autorizzare qualsiasi partenza, e la Croce Rossa.

Il Ministro ha affermato che l’Uruguay, in quanto “Paese accogliente, responsabile e umano”, non farà promesse che non potrà mantenere. Qualsiasi piano deve essere “finanziato, pianificato e garantito” per garantire che coloro che arrivano siano adeguatamente assistiti e non utilizzino l’Uruguay solo come punto di transito per recarsi altrove.

Il ministero degli Esteri uruguaiano ha precedentemente condannato l’occupazione israeliana di Gaza City e ha ribadito il suo sostegno alla soluzione dei due Stati.

“È vero, e lo riconosco, che c’è una lunga lista di famiglie a Gaza che chiedono disperatamente di andarsene”, ha detto Lubetkin a Montevideo. “Per andarsene da dove si trovano, hanno bisogno dell’autorizzazione di Israele, hanno bisogno della Croce Rossa, insomma, ci sono così tanti attori coinvolti”, ha aggiunto.

“Se promettiamo qualcosa, è perché dobbiamo mantenerla. Stiamo lavorando per capire quanto possa essere realistico”, ha anche sottolineato, sottolineando che le cose non possono essere prese alla leggera, poiché si tratterebbe di un piano che “deve essere finanziato, pianificato e garantito”.

“Non stiamo scherzando. Non è uno scherzo. È una questione troppo importante nel contesto della grande disperazione causata dall’attuale dramma a Gaza”, ha anche sottolineato Lubetkin. Alla domanda su una scadenza per l’accoglienza dei rifugiati, Lubetkin ha risposto: “Se stabiliamo una scadenza, stiamo dicendo che non accoglieremo nessuno” e ” non si può giocare con gli esseri umani in questo modo”, riporta Montevideo Portal.

“Hanno bisogno dell’autorizzazione di Israele per andarsene. Hanno bisogno della Croce Rossa; insomma, ci sono così tanti attori coinvolti”, e “noi ci stiamo occupando della questione, la stiamo monitorando”.

Maddalena Ingrao

