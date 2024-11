TERRE RARE. Miniere in mano ai ribelli del Myanmar. Rischio innalzamento dei prezzi 

Le recenti interruzioni di terre rare nella catena di approvvigionamento in Myanmar hanno causato un aumento dei prezzi globali delle terre rare. Un gruppo di ribelli è riuscito a prendere il controllo di un importante centro minerario a metà ottobre; ciò ha avuto un impatto diretto sui minatori e i fornitori cinesi di terre rare, con alcuni media cinesi che hanno riferito che le operazioni minerarie in Myanmar sono state effettivamente sospese a causa della caduta nel mani dei ribelli delle miniere.

Fino al 50% della fornitura globale di terre rare pesanti proviene dal Myanmar. Nel lungo periodo per le terre rare si registrerà molto probabilmente un aumento dei prezzi, soprattutto perché l’offerta diminuisce ulteriormente, riporta Metal Miner.

Le principali aree di estrazione di terre rare in Myanmar, che includono Chipwi, Pang War, Phimaw e Hsawlaw, sono passate sotto il controllo dell’Esercito per l’indipendenza Kachin, Kia in recenti operazioni militari.

Il Kia ha preso il controllo di Pang War, la più grande miniera di terre rare in Myanmar, il 18 ottobre. La Cina ha immediatamente imposto un embargo commerciale al Myanmar in risposta all’occupazione, interrompendo l’elettricità e le importazioni di beni essenziali, tra cui carburante, prodotti chimici e cibo.

Le dichiarazioni di alcuni residenti locali , riportate dai giornali locali, indicano che la maggior parte delle attività di estrazione di terre rare nella regione è stata sospesa a causa della chiusura delle frontiere e del divieto di importazione da parte della Cina, interrompendo gravemente la catena di approvvigionamento.

Nel 2023, il Myanmar ha esportato in Cina circa 50.000 tonnellate di ossidi di terre rare, Reo, da argille ad assorbimento ionico, Iac. Questa quantità ha superato la quota di estrazione Iac della Cina di 19.000 tonnellate, posizionando il Myanmar come il principale esportatore mondiale di Reo pesanti.

Stando ad un report dello Huatai Securities, ripreso da Global Times, riporta che l’interruzione delle attività minerarie in Myanmar, unita alle restrizioni ambientali sulla fornitura interna di terre rare medie e pesanti, potrebbe portare a una carenza nella loro fornitura. Inoltre, secondo SCMP, i prezzi delle terre rare consolideranno i recenti guadagni a causa sia a causa delle interruzioni della fornitura in Myanmar (la maggior parte degli analisti prevede che le interruzioni in corso in Myanmar limiteranno ulteriormente le forniture di terre rare, sostenendo così i prezzi); sia dalle potenziali restrizioni all’esportazione da Pechino (la Cina potrebbe inasprire le restrizioni all’esportazione di terre rare a causa delle crescenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti dopo le elezioni presidenziali).

Ciò potrebbe limitare ulteriormente le forniture globali e mantenere una pressione al rialzo sui prezzi.

La combinazione di questi fattori porterà probabilmente a un periodo di consolidamento dei prezzi, poiché il mercato assorbe l’impatto delle forniture ridotte e delle potenziali restrizioni commerciali.

Secondo i dati doganali, la Cina ha importato oltre 30.000 tonnellate di ossido di terre rare dal Myanmar per uso interno nei primi nove mesi dell’anno. Se la Cina dovesse essere coinvolta in controversie commerciali con gli Stati Uniti o l’Ue, Pechino potrebbe imporre maggiori controlli sulle esportazioni. La Cina controlla già il 90% della capacità di lavorazione delle terre rare del mondo, sostenuta dal 60% della produzione globale.

Nel 2022, un’indagine di Global Witness ha segnalato uno sviluppo inquietante in merito alla transizione verso l’energia verde. Ha affermato che le miniere in Myanmar, per lo più non regolamentate, erano diventate una fonte cruciale di elementi di terre rare pesanti, essenziali per la produzione dei magneti presenti nei veicoli elettrici e nelle turbine eoliche in tutto il mondo.

La Cina ha di fatto esternalizzato gran parte della sua estrazione in Myanmar. Secondo l’indagine, ciò ha causato danni ambientali significativi e impatti negativi sulle comunità locali. La maggior parte delle terre rare provenienti dal Myanmar proviene dallo Stato di Kachin, che si trova lungo il confine del paese con la Cina, oggi nel pieno della guerra civile.

Antonio Albanese

