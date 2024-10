CINA. Pechino rilancia la ferrovia africana grazie alle miniere di terre rare

La ferrovia Tanzania-Zambia è “un simbolo dell’amicizia Cina-Africa”, il più grande progetto di aiuti esteri africano della Cina; dopo 50 anni il progetto Tazara però cade a pezzi.

Ora Pechino sta intervenendo, promettendo 1 miliardo di dollari o più per rinnovare la vecchia ferrovia, riporta Scmp.

La decisione di aiutare a salvare Tazara, tuttavia, è vista come una risposta diretta all’annuncio degli Stati Uniti del proprio progetto di infrastruttura ferroviaria africana per finanziare la ristrutturazione del corridoio di Lobito tra Angola e Zambia attraverso la Repubblica Democratica del Congo. Gli osservatori affermano inoltre che la Cina è desiderosa di riportare Tazara a piena velocità per aiutare a trasportare le sue esportazioni minerarie dallo Zambia e dalla RDC, mentre la corsa per i minerali essenziali utilizzati nella produzione di batterie per veicoli elettrici si intensifica tra Cina, Unione Europea e Stati Uniti.

Tazara ha da tempo un posto speciale per la Cina. Costruita nei primi anni ’70 si estende per 1.860 km dalla città di Kapiri-Mposhi, nella cintura di rame dello Zambia, al porto tanzaniano di Dar es Salaam, ha bisogno di una seria iniezione di denaro.

L’accordo in discussione vedrebbe la China Civil Engineering Construction Corporation, sussidiaria della China Railway Construction Corporation, rimettere in sesto la ferrovia. La società cinese sta negoziando una concessione per gestire la ferrovia per altri 30 anni, sia per renderla redditizia che per recuperare il suo investimento, prima che Tazara venga trasferita ai governi della Tanzania e dello Zambia.

Il piano è stato annunciato a margine del vertice del Forum sulla cooperazione Cina-Africa tenutosi a Pechino all’inizio di settembre. Il presidente cinese Xi Jinping, il presidente dello Zambia Hakainde Hichilema e il presidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan hanno assistito alla firma di un accordo con la CRCC che ha segnato l’inizio della rivitalizzazione di Tazara.

La concessione coprirà un periodo fino a 30 anni e in quel periodo, l’autorità ferroviaria di Tazara ha affermato che la sua capacità operativa dovrebbe aumentare “dall’attuale media combinata di 500.000 tonnellate metriche per tutti gli operatori a circa 2 milioni di tonnellate metriche”.

L’ammodernamento di Tazara arriva mentre l’Ue e l’America hanno annunciato i propri investimenti infrastrutturali nella regione.

Con gli occhi puntati sui minerali essenziali provenienti dallo Zambia ricco di risorse e dalla RDC, dove le aziende cinesi hanno vasti interessi, il progetto Lobito Corridor vedrà le superpotenze occidentali finanziare la costruzione di una linea ferroviaria dalla regione del copperbelt dello Zambia, attraverso la RDC, per unirsi a una linea esistente che corre fino alla città portuale atlantica di Lobito in Angola. Washington ha recentemente annunciato che potrebbe anche estendere la ferrovia fino alla Tanzania fino all’Oceano Indiano, facendola passare di fatto attraverso tutto il continente africano.

La Cina ha finanziato e costruito Tazara sotto la guida del presidente Mao Zedong in un periodo in cui la giovane Repubblica Popolare stava affrontando difficoltà finanziarie.

A quel tempo, lo Zambia senza sbocco sul mare era alla ricerca di questo collegamento ferroviario dopo che il suo vicino, la Rhodesia del Sud oggi Zimbabwe, si era opposto al trasferimento del potere alla maggioranza nera e aveva tagliato il suo unico sbocco sul mare: la strada e la ferrovia attraverso la Rhodesia fino ai porti marittimi nell’Africa meridionale.

La Cina è intervenuta dopo che gli Stati Uniti e la Russia si erano rifiutati di finanziare una nuova linea, affermando che non avrebbe avuto senso dal punto di vista economico.

Circa 50.000 lavoratori cinesi hanno costruito la ferrovia tra il 1970 e il 1975 a un costo di 500 milioni di dollari tramite un prestito senza interessi da rimborsare in 30 anni.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/