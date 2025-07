TURCHIA. Il Sindaco di Istanbul deve subire 14 processi

Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e principale rivale politico del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è stato condannato il 16 luglio a 17 mesi di carcere per aver insultato il procuratore capo della città, Akin Gurlek, e a 2 mesi e mezzo di carcere per avergli rivolto minacce, secondo quanto riportato dai media turchi.

La condanna è stata emessa dal XIV Tribunale Penale di Istanbul. Le udienze si sono tenute nel carcere di Silivri, a Istanbul, dove Imamoglu è in carcere in attesa di processo da metà marzo.

La condanna in realtà non cambia molto la situazione di Imamoglu. Incarcerato con un’accusa di corruzione che, secondo gli osservatori, è palesemente una mossa politica per smorzare la minaccia concreta che rappresenta per le possibilità di Erdogan di rimanere presidente dopo le prossime elezioni. Non è stato ancora depositato alcun atto di accusa, riporta BneIntelliNews.

Lo status giuridico di Imamoglu è quello di un sospettato incarcerato in attesa di processo a causa del sospetto di una potenziale evasione e dell’alterazione delle prove. In circostanze normali, le condanne detentive in Turchia inferiori a due anni vengono rinviate. Tuttavia, Imamoglu deve affrontare innumerevoli casi giudiziari e indagini. Pertanto, dovrebbe scontare la pena dopo che i procedimenti legali a lui relativi si siano conclusi presso le corti superiori.

Durante l’udienza tenutasi il 16 luglio, Imamoglu ha riflettuto su come, nel dicembre 2022, abbia ricevuto una condanna a 31,5 mesi di carcere e il divieto di partecipare alla vita politica per aver definito “sciocchi” i membri del Consiglio Elettorale Supremo, o YSK, nel 2019; ”Il caso degli sciocchi” è in attesa d’appello. Seguiranno ricorsi presso le corti superiori.

Imamoglu deve affrontare 14 cause legali in totale. Imamoglu è anche indagato per terrorismo parallelamente all’accusa di corruzione. Quando è stato arrestato il 19 marzo in un’irruzione nella sua abitazione all’alba, è stato interrogato sia per presunti reati di terrorismo che per corruzione.

Se in qualsiasi momento venisse arrestato in relazione all’indagine sul terrorismo, il governo si muoverebbe per nominare un amministratore fiduciario a capo del comune di Istanbul. Tuttavia, poiché Imamoglu è stato arrestato solo nell’ambito dell’azione penale per corruzione, il parlamento comunale ha potuto eleggere un membro del Partito Popolare Repubblicano (CHP), principale esponente dell’opposizione, al suo posto.

Un altro caso giudiziario a carico di Imamoglu riguarda presunti episodi di corruzione che si sarebbero verificati durante il suo mandato di sindaco di Beylikdüzü tra il 2014 e il 2019. Tutte queste udienze si terranno presso il carcere di Silivri, dove i tribunali competenti vengono “trasportati”, offrendo alle autorità il vantaggio di evitare assembramenti.

Imamoglu è, nel frattempo, tra gli indagati in due distinti casi giudiziari che prendono di mira la sede centrale del CHP. Il settore finanziario ha mostrato interesse per il caso condotto dal 42° Tribunale Civile di Primo Grado di Ankara.

Il tribunale deciderà sulla validità del 38° congresso del partito del CHP, che si terrà nel 2023 e che ha visto Özgur Özel subentrare a Kemal Kilicdaroğlu alla guida del partito.

I pubblici ministeri hanno intentato una causa penale presso il 28° Tribunale Penale di Primo Grado di Ankara nei confronti di funzionari del CHP, tra cui Imamoğlu, per aver corrotto i delegati del partito alle elezioni della leadership del congresso.

Sono ben 17 i sindaci del CHP in carcere.

Maddalena Ingrao

