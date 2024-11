COREA DEL NORD. Cosa cerca Pyongyang da Mosca in cambio dei suoi uomini?

Le truppe nordcoreane che si addestrano in Russia per il possibile dispiegamento in Ucraina stanno scatenando allarmi sui trasferimenti di tecnologia missilistica che potrebbero potenziare l’arsenale missilistico di Pyongyang e aumentare le tensioni nella penisola coreana.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha confermato che circa 10000 soldati nordcoreani si trovano in Russia, dove stanno “ricevendo equipaggiamento e facendo un po’ di addestramento”. Ha detto che potrebbero essere inviati nella regione russa di Kursk, dove l’Ucraina detiene il territorio da un’invasione a sorpresa ad agosto, riporta AT.

Lo scambio militare tra Russia e Corea del Nord avviene nel contesto degli sforzi in corso di Pyongyang per migliorare le sue capacità nucleari e missilistiche di fronte alle sanzioni internazionali.

Defense One suggerisce che la potenziale assistenza della Russia potrebbe migliorare significativamente il puntamento e l’affidabilità dei missili della Corea del Nord. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno risposto promuovendo nuovi accordi di cooperazione per rafforzare la sicurezza regionale.

Nel febbraio 2022, International Security evidenziava limitazioni critiche nell’affidabilità e nella precisione di puntamento dei missili nordcoreani, sottolineando le sfide che gli Stati Uniti avrebbero dovuto affrontare nell’intercettarli. Gli ICBM nordcoreani, come l’Hwasong-15, sebbene in grado di raggiungere gli Stati Uniti, presentano significative vulnerabilità dovute alla loro tecnologia a propellente liquido, che si traduce in fasi di spinta più lunghe. Questo rende i missili rilevabili e più facilmente intercettabili dai sistemi Boost-Phase Intercept aviotrasportati, come i cacciatorpediniere dotati di Aegis. Il passaggio della Corea del Nord alla tecnologia a combustibile solido potrebbe ridurre le vulnerabilità all’intercettazione, poiché questi missili avrebbero fasi di spinta più brevi.

Recentemente, sottolineando i progressi della Corea del Nord nello sviluppo di ICBM in grado di colpire la terraferma degli Stati Uniti, The War Zone riporta che la Corea del Nord ha testato il suo ICBM a più lungo raggio fino ad oggi, l’Hwasong-19, in mezzo alle crescenti tensioni nella penisola coreana. Il missile, lanciato da un enorme trasportatore-erettore-lanciatore a 11 assi, è un’arma multistadio a combustibile solido in grado di raggiungere città in tutta la terraferma degli Stati Uniti se pilotata su una traiettoria standard.

L’Hwasong-19 ha raggiunto un’altitudine di 7686 chilometri e ha volato per 137 chilometri, superando i precedenti test ICBM nordcoreani; il design del missile include un corpo di diametro maggiore e un lanciatore più avanzato rispetto ai suoi predecessori, con significativi progressi nella tecnologia missilistica nordcoreana.

A luglio 2024, il Royal United Services Institute afferma però che il sostegno della Russia al programma missilistico della Corea del Nord non è una novità: i missili nordcoreani utilizzati dalla Russia contro l’Ucraina, come il KN-23, rivelano una significativa influenza tecnologica russa, incluso l’uso di materiali e standard di progettazione russi.

La cooperazione risale all’era sovietica, con le capacità missilistiche e nucleari della Corea del Nord fortemente dipendenti dall’assistenza sovietica e successivamente russa. Danylyuk afferma che questo fa parte della strategia della Russia per destabilizzare le regioni in cui gli Stati Uniti hanno interessi di sicurezza, costringendo l’Occidente a negoziazioni favorevoli alla Russia.

A giugno 2024, il Center for Strategic and International Studies afferma che in cambio della fornitura alla Russia di truppe, munizioni e missili balistici per il suo sforzo bellico in Ucraina, la Corea del Nord cercherebbe tecnologie avanzate come telemetria, tecnologia dei sottomarini nucleari e satelliti militari.

Ad ottobre 2024, Breaking Defense ha riferito che il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Austin e il Ministro della Difesa sudcoreano Kim hanno annunciato la formazione di un nuovo comitato esecutivo congiunto per la scienza e la tecnologia della difesa durante un incontro al Pentagono.

Luigi Medici

